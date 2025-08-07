এনসিওএস ইনম্রেস, সুলেজার জন্য নাবটেব সেন্টারগুলি খোলে

এফসিটি কমান্ড, নাইজেরিয়ান সংশোধন পরিষেবা (এনসিওএস), কুজে এবং সুলেজা বন্দীদের জন্য মিডিয়াম সিকিউরিটি কাস্টোডিয়াল সেন্টারগুলিতে একটি জাতীয় ব্যবসা ও প্রযুক্তিগত পরীক্ষা বোর্ড (এনএবিটিইবি) পরীক্ষা কেন্দ্র চালু করেছে।
বৃহস্পতিবার আবুজাতে উদ্বোধনে বক্তব্যে, সংশোধন কন্ট্রোলার জেনারেল সিলভেস্টার নওয়াকুচে বলেছেন, এই উদ্যোগটি ফেডারেল সরকারের ‘পুনর্নবীকরণ আশা’ এজেন্ডার সাথে একত্রিত হয়েছে।
নাইজেরিয়ার নিউজ এজেন্সি (এনএএন) জানিয়েছে যে এই উদ্যোগটি একটি বেসরকারী সংস্থা শেমিস অস্বাভাবিক হার্ট ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় করা হয়েছিল।
মিঃ নওয়াকুচে, যিনি সংশোধন, প্রশিক্ষণ ও কর্মীদের বিকাশের ডেপুটি কন্ট্রোলার জেনারেল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, ওলান্রুজু আমোরান।
তিনি তার সমর্থনের জন্য ভিত্তিটির প্রশংসা করেছিলেন, যোগ করেছেন যে এটি সমাজে সফল পুনরায় সংহতকরণের জন্য ব্যবহারিক দক্ষতার সাথে বন্দীদের সজ্জিত করার লক্ষ্য নিয়েছিল।
তিনি বন্দীদের এই সুযোগটি গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে এটি ব্যক্তিগত বিকাশের দিকে এক ধাপ এবং কারাগারের পরে আরও ভাল ভবিষ্যতের।
তিনি বলেন, “নাইজেরিয়া সংশোধনমূলক পরিষেবা সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবে বন্দীদের সংস্কার, পুনর্বাসিত এবং পুনরায় সংহত করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করে।”
তার বক্তব্যে, শ্যামিস অস্বাভাবিক হার্ট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সারা আবদুল তার প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের জন্য এনসিওদের প্রশংসা করেছিলেন যাতে বন্দীদের জীবনের দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়ার জন্য।
তিনি প্রকাশ করেছেন যে 70০ জন বন্দী ইতিমধ্যে অগ্রণী প্রার্থী হিসাবে পরীক্ষার জন্য নিবন্ধিত হয়েছেন এবং তাদের দেওয়া বিরল সুযোগের অপব্যবহার না করার জন্য তাদের উত্সাহিত করেছেন।
এছাড়াও বক্তব্য, সংশোধনকারী, এফসিটি কমান্ড, ওলাতুবসুন আজিবোগুন সহযোগিতার প্রশংসা করেছেন, এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রদত্ত সুবিধাগুলি এবং সংস্থানগুলি উদ্দেশ্যমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে।
মিঃ আজিবোগুন এনজিওগুলিকে, নাগরিক সমাজ সংগঠন এবং নাইজেরিয়ানদের কাছে তার সংস্কার, পুনর্বাসন এবং বন্দীদের পুনর্নির্মাণের ম্যান্ডেটকে এগিয়ে নিতে এই পরিষেবার সাথে অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
ইভেন্টে বক্তব্য রেখেছিলেন এমন কয়েকজন বন্দী নিয়ামক জেনারেল এবং তাদের মনে রাখার জন্য ফাউন্ডেশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।
তারা তাদের পড়াশোনা গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং জনসাধারণের সদস্যদের তাদের পুনরায় সংহতকরণকে সমর্থন করার জন্য এবং মুক্তির পরে তাদের কলঙ্কিত না করার জন্য আবেদন করেছিল।
