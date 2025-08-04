You are Here
News

এনুগু এলজিএ পাম ওয়াইনে শুল্ক নিষিদ্ধ

এনুগু রাজ্যের ইগবো-ইজে উত্তর স্থানীয় সরকার অঞ্চলের নির্বাহী চেয়ারম্যান, হোন মাইকেল ওগাল্লা নির্দেশ দিয়েছেন যে পাম ওয়াইন এবং পাম অয়েল বিক্রেতাদের মতো খেজুর উৎপাদনে জড়িত কারিগরদের উপর কোনও অভিযোগ চাপানো হবে না।

কাউন্সিলের চেয়ারম্যান তার বিশেষ সহকারী (মিডিয়া এবং প্রচার), চিনেসেরেম গডসুইল ইজে জারি করা এক বিবৃতিতে এটি জানিয়েছেন, যা সোমবার ওটিউতে নিউজম্যানদের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছিল।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, “যে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এই কারিগরদের কাছ থেকে অর্থ প্রদানের দাবিতে আইন অনুসারে মোকাবেলা করা হবে।”

এটি পাম ওয়াইন এবং পাম অয়েল বিক্রয়ের সাথে জড়িত কারিগরদের পরামর্শ দিয়েছিল যে “অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ জাতীয় কোনও বেআইনী দাবি” প্রতিবেদন করার জন্য।

হোন ওগারা কয়েক মাস আগে সমাধিস্থলগুলি চালু করেছিলেন যা এলজিএর লোকদের এবং তার বাইরেও নিন্দা আকর্ষণ করেছিল।

তিনি অবশ্য পরে দাফন শুল্কের সংগ্রহ স্থগিত করেছিলেন। ফলস্বরূপ তিনি এলজিএতে পুরো কর ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য একটি কমিটির উদ্বোধন করেছিলেন।

হুইসলার জানিয়েছে যে ইগবোজে উত্তর এলজিএর লোকেরা এনগু রাজ্যে উচ্চমানের পাম ওয়াইনগুলির সর্বোচ্চ উত্পাদক বলে জানা গেছে।

