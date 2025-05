এনুগু সরকার আচারবাদী ওবিজিকে গ্রেপ্তারের জন্য এনআইএসকে প্রশংসা করে না

শুক্রবার এনুগু রাজ্য সরকার নাইজেরিয়া ইমিগ্রেশন সার্ভিসের পুরুষ ও কর্মকর্তাদের প্রশংসা করেছে পালিয়ে যাওয়া সন্দেহভাজন রীতিনীতিবিদ এবং কিংপিনকে অপহরণ, ওবি লেভি ওবিজিকে গ্রেপ্তার করার জন্য।

মঙ্গলবার এনুগু রাজ্যের ইজাগু এলজিএতে ওবিজ তার দেশ থেকে পালিয়ে যায়, যখন একটি অপহরণ করা হয় 13 বছর বয়সী কিশোরী তার মাজারে সনাক্ত করা হয়েছিল।

মেয়েটির উদ্ধারকারীরা ওবিজির যৌগে গর্ভবতী মহিলা সহ দুটি পচনশীল মৃতদেহ উন্মোচন করেছিলেন।

পালিয়ে যাওয়া সন্দেহভাজনকে চাওয়া ঘোষণা করা হয়েছিল এবং ব্যাডগ্রি রুটে নাইজেরিয়ার সীমান্তে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

রাজ্য সরকার, রাজ্য সরকারের সচিবের এক বিবৃতিতে অধ্যাপক চিদিবির ওনিয়াকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে সন্দেহভাজন আইনটির পুরো ওজনের মুখোমুখি হবে।

বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, “এনুগু রাজ্য সরকার নাইজেরিয়া ইমিগ্রেশন সার্ভিসের অফিসারদের দ্বারা পলাতক সন্দেহজনক অপহরণ কিংপিন এবং আচার -অনুষ্ঠানবিদ লেভি ওবিজিকে গ্রেপ্তারের খবরে আনন্দিত করে।

“এই গ্রেপ্তারটি সন্দেহভাজন ব্যক্তির সাথে যুক্ত অপহরণ, অপহরণ এবং আচার -অনুষ্ঠানের হত্যার ঘটনাগুলির সাথে জড়িত সমস্ত ব্যক্তির উপর ন্যায়বিচার দেওয়া হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের বধটিতে আমাদের হাত আরও জোরদার করেছে।

“যথারীতি, এনুগু রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ২ May মে, ২০২৫ সালের ২ May মে, ২ May মে, ২০২৫ সালে তার দেশের বাড়িতে সম্পত্তিটি ভেঙে দিয়েছে, ফৌজদারি কোড আইন, সিএপি 30, এনগু রাজ্যের আইন, অপহরণের সাথে যুক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন, এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে।”

সরকার এই অপরাধকে আবদ্ধ করার জন্য সম্প্রদায়ের সদস্য এবং বেসামরিক ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা কর্মীদের সজাগতারও প্রশংসা করেছিল এবং যোগ করে আরও যোগ করে যে, “এই প্রশাসন আমাদের সম্প্রদায়ের কোনও ছদ্মবেশে কোনও ধরণের অপরাধকে সমর্থন করবে না।”

বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে। “এটি সম্প্রদায়ের নেতাদের-traditional তিহ্যবাহী শাসক, টাউন ইউনিয়নগুলির প্রেসিডেন্ট-জেনারেল, নেবারহুড ওয়াচ, অন্যদের মধ্যেও এই আহ্বান এবং এই জাতীয় ব্যক্তিদের সরকার ও সুরক্ষা সংস্থাগুলিতে রিপোর্ট করার আহ্বানও। যারা এই জাতীয় অপরাধীদের জন্য আবৃত তাদেরও সহযোগী হিসাবে বিবেচিত হবে।”