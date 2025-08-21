এন্টারজি লুইসিয়ানাতে লক্ষ্যটির কেন্দ্রস্থলে সহায়তা বিনিয়োগের জন্য অনুমোদন গ্রহণ করে

বুধবার এন্টারজি জানিয়েছে যে লুইসিয়ায় তার ইউনিট রিচল্যান্ড প্যারিশের লক্ষ্যের নতুন গ্লোবাল ডেটা সেন্টারের সাথে যুক্ত অবকাঠামোতে বিনিয়োগের সাথে অগ্রসর হওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রক অনুমোদন পেয়েছে।
গোল, ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম কন্ট্রোলার, গত বছরের ডিসেম্বরে বলেছিল যে এটি লুইসিয়ানা ডেটা সেন্টারে 10 বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে, এটি বিশ্বের বৃহত্তম সংস্থাটির মধ্যে কী হবে।
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডেটা সেন্টারগুলির দ্বারা শক্তি ব্যবহার 2030 সালের মধ্যে ট্রিপল ট্রিপল করা উচিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসারণের কারণে, প্রযুক্তি সংস্থাগুলি পারমাণবিক শক্তি সহ শক্তির নতুন উত্সগুলি অন্বেষণ করতে নেতৃত্ব দেয়।
ডিসেম্বরে, লক্ষ্যটি তার এআই সম্পর্কিত লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য পারমাণবিক শক্তি বিকাশকারীদের কাছ থেকে প্রস্তাবগুলির জন্য অনুরোধ করেছিল।
লুইসিয়ানা পাবলিক সার্ভিসেস কমিশনের অনুমোদনের ফলে এন্টারজি ইউনিটকে রিচল্যান্ড প্যারিশে তিনটি সম্মিলিত চক্র জ্বলন টারবাইন প্রজন্মের সুবিধা তৈরি করতে দেওয়া হয়েছে, এটি দুটি ২০২৮ সালে কার্যকর হওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়েছে।
তৃতীয় ইনস্টলেশনটি সেন্ট চার্লস প্যারিশের ওয়াটারফোর্ডে এন্টারজি লুইসিয়ানার বিদ্যমান সুবিধাগুলিতে নির্মিত হবে এবং এটি ২০২৯ সালের শেষের দিকে পরিচালিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
সংস্থাটি যোগ করেছে যে এটি তার অপারেটিং অঞ্চলে লক্ষ্য কেন্দ্রের জন্য বেশ কয়েকটি নতুন সংক্রমণ সুবিধা তৈরি করবে।
অনুমোদনের অংশ হিসাবে, কমিশন এন্টারজি লুইসিয়ানা একটি ত্বরান্বিত শংসাপত্র প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে 1,500 মেগাওয়াট সৌর সংস্থান পর্যন্ত অর্জনের অনুমতি দিয়েছে।