এপস্টাইন ফাইলগুলির জন্য হাউস ওভারসাইট কমিটি সাবপেনাস ডিওজে: এনপিআর

News

জুলাই 20, 2025 -এ ওয়াশিংটনে, ডিসি হাউস ওভারসাইট কমিটি জেফ্রি এপস্টেইনের তদন্ত সম্পর্কিত ফাইলগুলির জন্য ডিওজে -কে একটি সাবপোয়েনা জারি করেছে।

এরিক লি/গেটি চিত্র


হাউস ওভারসাইট কমিটি দোষী সাব্যস্ত যৌন-অপরাধী জেফ্রি এপস্টেইন এবং তার দীর্ঘকালীন সহযোগী গিসলাইন ম্যাক্সওয়েলের তদন্ত সম্পর্কিত রেকর্ডের জন্য বিচার বিভাগকে উপ-পয়েনড করেছে।

মঙ্গলবার ১১ টি আনুষ্ঠানিকভাবে জারি করা ১১ টির মধ্যে একটি সাবপোয়েনা “এপস্টেইন এবং ম্যাক্সওয়েলকে” এপস্টেইন এবং ম্যাক্সওয়েল সম্পর্কিত সমস্ত নথি এবং যোগাযোগের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল, ১৯ আগস্টের মধ্যে তাদের নিজ নিজ আদালতে থাকা তথ্য সহ। এটি প্যানেলের একটি উপকমিটিজে রিপাবলিকানদের ডেমোক্র্যাটসের সাথে যোগদানের প্রায় দুই সপ্তাহ পরে এসেছিল এবং জেমস কমারকে সরাসরি কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে বিজয়ী করে, আর-এ-কে।

“যদিও বিভাগটি মিঃ এপস্টেইন এবং মিসেস ম্যাক্সওয়েলের মামলা সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য প্রকাশের জন্য প্রকাশের জন্য এবং প্রকাশ্যে প্রকাশের প্রচেষ্টা চালিয়েছে, কংগ্রেস সাধারণত ফেডারেল সরকারের যৌন পাচার আইন প্রয়োগের বিষয়ে তদারকি করা এবং বিশেষত মিঃ এপস্টেইন এবং মিসেস ম্যাক্সওয়েলের তদন্ত ও মামলা -মোকদ্দমা পরিচালনা করার বিষয়ে তদারকি করা জরুরী,” কমার বলেছেন, কমার বলেছিলেন একটি কভার লেটার অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডিকে সম্বোধন করেছেন।

ডিওজে মন্তব্য করতে অস্বীকার করলেন।

ডিওজে সাবপোয়েনা ছাড়াও আগত বেশ কয়েকটি প্রাক্তন সরকারী কর্মকর্তার কাছ থেকে সাক্ষ্য চেয়ে সাবপেনা জারি করেছিলেন। এই তালিকায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন এবং প্রাক্তন সেক্রেটারি অফ স্টেট হিলারি ক্লিনটন, পাশাপাশি পূর্ববর্তী প্রশাসনের শীর্ষ আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা, প্রাক্তন এফবিআইয়ের পরিচালক জেমস কমে এবং রবার্ট মুয়েলার এবং প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড এবং বিল বারল্যান্ড সহ।

হাউস তদারকি ও জবাবদিহিতা কমিটির চেয়ারম্যান রেপ। জেমস কমার, আর-কি।, 12 জুন মার্কিন ক্যাপিটলে শুনানি শুরুর জন্য অপেক্ষা করছেন।

আন্না মানি মেকার/গেটি চিত্র


কমিটির বিবৃতি অনুসারে কমিটি আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে জবানবন্দিগুলি শুরু করবে এবং তাদের শরত্কালে চালিয়ে যাওয়ার আশা করছে।

কংগ্রেস এবং হোয়াইট হাউসের মধ্যে একটি সম্ভাব্য সংঘর্ষ

ডিওজে রেকর্ডসের সাবপোয়েনা কংগ্রেস এবং হোয়াইট হাউসের মধ্যে এপস্টাইন কাহিনী জুড়ে একটি সম্ভাব্য সংঘর্ষের ঝুঁকি নিয়েছে। প্রায় এক মাস ধরে, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প তার ঘাঁটি থেকে হতাশাকে রোধ করার চেষ্টা করেছেন এবং অতিরিক্ত স্বচ্ছতার আহ্বান জানিয়েছেন, একটি ডিওজে মেমো প্রকাশের পরে এপস্টেইনের অধীনে থাকা “ক্লায়েন্টের তালিকা” এর কোনও প্রমাণ নেই বলে ঘোষণা করে।

ট্রাম্প 2019 সালে যৌন পাচারের অভিযোগে বিচারের জন্য বিচারের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে কারাগারে মারা যাওয়া এপস্টেইনের সাথে সংযুক্ত গ্র্যান্ড জুরি সাক্ষ্য প্রকাশের জন্য লবিংয়ের মাধ্যমে এই বিষয়ে কিছু প্রশ্ন ও সমালোচনা কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ম্যাক্সওয়েলকে গ্র্যান্ড জুরির সাক্ষ্য প্রকাশের জন্য এবং যৌন ট্র্যাফিকিংয়ের উপর একটি 20 বছরের চার্জের জন্য সেবা প্রদানকারীও প্রশাসনও গ্র্যান্ড জুরির সাক্ষ্য প্রকাশের চেষ্টা করছে।

মঙ্গলবার জমা দেওয়া একটি আদালতে দায়ের করা আদালতে ম্যাক্সওয়েলের আইনজীবীরা প্রতিলিপিগুলি জনসাধারণের কাছে জনসাধারণের প্রয়াসের বিরুদ্ধে পিছনে চাপ দিয়েছিল, যুক্তি দিয়ে যে এটি সুপ্রিম কোর্ট তার মামলার পর্যালোচনা করার জন্য তার প্রচেষ্টাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

ম্যাক্সওয়েলের আইনজীবী লিখেছেন, “ম্যাক্সওয়েলের আইনী ও নামী স্বার্থ যখন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তখন জনসাধারণের কৌতূহল অপর্যাপ্ত।” “এই কারণগুলি গ্র্যান্ড জুরি উপকরণগুলির গোপনীয়তা সংরক্ষণের পক্ষে ভারীভাবে ওজন করে।”

প্রশাসন ম্যাক্সওয়েল থেকে সরাসরি তথ্য অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছে। জুলাইয়ের শেষে, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চ তার সাক্ষাত্কার নিয়ে দু’দিন কাটিয়েছেন বন্ধ দরজার পিছনেএকজন পদক্ষেপ আইন বিশেষজ্ঞরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে একজন প্রবীণ ডিওজে কর্মকর্তার পক্ষে অস্বাভাবিক।

ডিওজে সভায় যা আলোচনা করা হয়েছিল তা প্রচার করেনি।

গত শুক্রবার, ম্যাক্সওয়েলকে ফ্লোরিডার ফেডারেল কারাগার থেকেও স্থানান্তরিত করা হয়েছিল যেখানে তিনি টেক্সাসের একটি কারাগার শিবিরে তার সাজা প্রদান করছিলেন। স্থানান্তরকে নিশ্চিত করা সত্ত্বেও, ফেডারেল ব্যুরো অফ কারাগারগুলি পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশদ সরবরাহ করেনি।

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের দ্বারা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ম্যাক্সওয়েলের স্থানান্তরকে অনুমোদন দিয়েছেন কিনা, ট্রাম্প বলেছিলেন যে এই পদক্ষেপের বিষয়ে তাঁর কোনও জ্ঞান নেই।

তিনি বলেন, “আমি এ সম্পর্কে মোটেও জানতাম না, না। আমি আপনার মতোই এটি সম্পর্কে পড়েছি It’s এটি খুব অস্বাভাবিক জিনিস নয়,” তিনি বলেছিলেন।

ট্রাম্পকে ম্যাক্সওয়েল এবং তার বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে ব্লাঞ্চের বসার বিষয়েও চাপ দেওয়া হয়েছিল।

“আমি এ সম্পর্কে তার সাথে কথা বলিনি,” তিনি বলেছিলেন। “তবে আমি আপনাকে বলব যে তিনি যা যা চেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ উপযুক্ত হবে।”

