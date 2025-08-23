এপস্টাইন সহযোগী নতুন ডিওজে সাক্ষাত্কারে ক্লিনটন সংযোগগুলি প্রকাশ করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
জেফারি এপস্টেইনের সহযোগী গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন যে নতুন প্রকাশিত প্রতিলিপি অনুসারে, ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভের “স্টার্টআপ” এর “খুব কেন্দ্রীয়” তিনি ছিলেন।
শুক্রবার বিচার বিভাগ 24-25 জুলাই অনুষ্ঠিত ম্যাক্সওয়েলের সাথে তার সাক্ষাত্কারের একটি প্রতিলিপি প্রকাশ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চ ম্যাক্সওয়েলের সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন যখন তিনি ফ্লোরিডার টালাহাসির একটি ফেডারেল কারাগারের ভিতরে ছিলেন, সম্প্রতি অবধি।
সাক্ষাত্কারের সময়, ম্যাক্সওয়েল ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভের সাথে তার জড়িত থাকার বর্ণনা দিয়েছেন, যা “অলাভজনক এবং জনহিতকর সংস্থাগুলির নেতাদের সাথে বার্ষিক বৈঠকের আয়োজন করে; ব্যবসায়, শ্রম ও অর্থের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট কণ্ঠস্বর; যুব নেতৃবৃন্দ এবং তৃণমূলের কর্মী; রাষ্ট্রীয় ও বিশিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা; বিশ্বব্যাপী নাগরিক এবং আরও,” এর অনুযায়ী, ” ওয়েবসাইট।
“আপনি র্যাম্প আপ বা ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভের স্টার্টআপের অংশ ছিলেন,” ব্লাঞ্চে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?
“আমি ছিলাম,” ম্যাক্সওয়েল প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। “আমি এটি খুব কেন্দ্রীয় বলব, হ্যাঁ।”
ম্যাক্সওয়েল যোগ করেছেন যে এপস্টেইন উদ্যোগে তার জড়িত থাকার বিষয়ে “অত্যন্ত উত্সাহী” ছিলেন।
“[Epstein] তাদের সহায়তা করার জন্য আমাকে সমর্থন করেছিল, তবে আমি মনে করি তিনি নিজেকে কোনওভাবে sert োকানোর জন্য এটি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন, এটি আমাকে মোটেও অবাক করে দিত না, “ম্যাক্সওয়েল ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভের সাথে তার কাজ সম্পর্কে যোগ করেছেন।” এবং আমি জানি যে তিনি বিরক্তিকর ছিলেন যে আমি তাকে ফোনে ধরতে পারি এবং তিনি যা করতে চান তার সাথে তিনি সর্বদা একমত হন না। এবং আমি ছিলাম, এটি আপনার ধারণা নয়। আপনি কী ভাবেন তা আমি সত্যিই চিন্তা করি না, তবে এটি এত ভালভাবে যায় নি। “
ম্যাক্সওয়েল আরও বলেছিলেন যে তিনি কমপক্ষে একবার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের সাথে দাভোসে গিয়েছিলেন, তিনি যোগ করেছেন যে তিনি কখনও অ্যাপস্টাইনের ব্যক্তিগত দ্বীপে যান নি। ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন যে তিনি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টনের সাথে হোয়াইট হাউসের একটি ইভেন্টে সাক্ষাত করেছিলেন এবং পরে মিয়ামি বিচের প্রাক্তন মেয়র ফিলিপ লেভিনের মাধ্যমে তাঁর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ হয়েছিলেন।
“একবার নিশ্চিতভাবেই। এবং আমি সম্ভবত দু’বার মনে করি, তবে আমার মনে নেই,” তিনি বলেছিলেন।
সাক্ষাত্কারের সময় ম্যাক্সওয়েল আরও বলেছিলেন যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন তাঁর বন্ধু ছিলেন, “এপস্টেইনের বন্ধু নয়।”
ম্যাক্সওয়েল আরও প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি এর আগে প্রাক্তন সেক্রেটারি অফ স্টেট হিলারি ক্লিনটনের সাথে একটি ফ্লাইটে দেখা করেছিলেন।
“আমি আবার বলতে চাই – আবার, দয়া করে আমাকে এটি ধরে রাখবেন না, তবে আমি বলতে চাই যে এটি দ্বীপ থেকে একটি ফ্লাইটে এসেছিল – দ্বীপ থেকে নয়, ন্যান্টকেট থেকে নয়, বা – বা মার্থার দ্রাক্ষাক্ষেত্রটি নিউইয়র্কের কাছে ফিরে আসে, আমি যা মনে করি তা আমি ভুল হতে পারি,” ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন।
ম্যাক্সওয়েল এমনকি বলেছিলেন যে তিনি প্রাক্তন প্রেমিকের সাথে চেলসি ক্লিনটনের বিয়েতে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, অ্যাপস্টাইন বিয়েতে ছিলেন না।
ম্যাক্সওয়েলের আইনজীবী ডেভিড অস্কার মার্কাস এক বিবৃতিতে বলেছিলেন: “গিসলাইন ম্যাক্সওয়েল নির্দোষ এবং এই ক্ষেত্রে কখনও দোষী সাব্যস্ত হওয়া উচিত ছিল না।”
“বিচার বিভাগের নতুনভাবে প্রকাশিত উপকরণগুলি এটি পরিষ্কার করে দিয়েছে। মিসেস ম্যাক্সওয়েল প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া জানাতে অস্বীকার করেননি এবং কোনও প্রশ্নই করেননি। তিনি তার উত্তরগুলি নথি এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যমূলক প্রমাণ দিয়ে সমর্থন করেছিলেন। তার আচরণ এবং বিশ্বাসযোগ্যতা যে কারও কাছে শুনতে স্পষ্ট,” মার্কাস বলেছিলেন। “পাঁচটি অত্যাচারী বছর হেফাজতে থাকা সত্ত্বেও তিনি এটি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার কয়েকটি সবচেয়ে খারাপ কল্পনাযোগ্য পরিস্থিতিতে।”
