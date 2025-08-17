এপিজিএর বিভাগ, লাস্ট-আজিকিউইইনিন দক্ষিণ সিনেট, অন্টাজি উত্তর 1 নির্বাচন

রবিবার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ন্যাশনাল ইলেক্টোরাল কমিশন (আইএনইসি) শনিবার, 16 আগস্ট, 2025-এ অনুষ্ঠিত আনামব্রা দক্ষিণ সিনেটরিয়াল জেলা বাই-নির্বাচনের বিজয়ী অল প্রগ্রেসিভস গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্সের (এপিজিএ) বিজয়ী প্রধান এমানুয়েল নওয়াচুকু ঘোষণা করেছে।
কমিশনের কর্মকর্তারা ওনিতশায় বিখ্যাত ইকপিয়াজু পরিবার থেকে ওনিতশা উত্তর 1 রাজ্য নির্বাচনী এলাকা-নির্বাচনের বিজয়ী হিসাবে বার বার মিমিহ ইফোমা আজিকিওয়ে নামকরণ করেছিলেন।
নওয়াচুকু ১৯,৮১২ ভোট প্রাপ্ত অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেসের (এপিসি) প্রধান আজুকা ওকুওসাকে পরাজিত করতে 90,408 ভোটের ভোট দিয়েছেন এবং আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসের (এডিসি) ডোনাল্ড আমামগোকে ২,৮৮৯ ভোট পেয়েছিলেন।
১ 16 টি রাজনৈতিক দল দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সিনেট নির্বাচন প্রয়াত সিনেটর ইফানিয়ি উবা রেখে যাওয়া শূন্য আসন পূরণের জন্য পরিচালিত হয়েছিল।
উবাহ, যিনি ২০১৯ সালে ইয়ং প্রগ্রেসিভস পার্টির (ওয়াইপিপি) প্ল্যাটফর্মে প্রথম নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ২০২৩ সালে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছিলেন, পরে ২০২৪ সালে তাঁর মৃত্যুর আগে এপিসিতে ত্রুটিযুক্ত হন।
ইউকেপোরের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি-জেনারেল, নওয়াচুকুও একবার উদ্বোধনী একবার সিনেটরিয়াল আসন দখল করে ননিউই দক্ষিণ স্থানীয় সরকার অঞ্চল থেকে প্রথম রাজনীতিবিদ হবেন।
ওনিতশা উত্তরে আমি রাজ্য নির্বাচনী এলাকা, বার। শনিবার অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনের বিজয়ী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল ইফোমা মিমি আজিকিও।
ফলাফলটি ঘোষণা করে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ন্যাশনাল ইলেক্টোরাল কমিশনের (আইএনইসি) রিটার্নিং অফিসার, ফেডারেল ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি, ওভেরির অধ্যাপক ইবিয়াম ইকিপিই বলেছেন, আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসের মিসেস জাস্টিনা আজুকাকে (এডিসি) পরাজিত করার জন্য আজিকিও 7,774 ভোট পোল করেছেন, যিনি 1,909 ভোট পেয়েছিলেন।
জাস্টিনা হ’ল নিহত আইনজীবি বিধবা যিনি এর আগে 2024 সালের ক্রিসমাসের প্রাক্কালে অপহরণ করার আগে এই নির্বাচনী এলাকাটির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তার পরে 6 ফেব্রুয়ারি, 2025 -এ দ্বিতীয় নাইজার ব্রিজের কাছে গুল্মে পাওয়া যায়।
অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেসের (এপিসি) মিঃ এজেনিয়া চুকা ওজেকওয়ে এবং ইয়ং প্রগ্রেসিভস পার্টির (ওয়াইপিপি) মিসেস এনজিদেকা এনডিওয়ে যথাক্রমে ১,৩71১ এবং 655 ভোট পেয়েছেন।
শনিবারের বাই-নির্বাচন রাজ্যে ৮ ই নভেম্বর গভর্নরশিপ নির্বাচনে কী প্রত্যাশা করা উচিত তার পূর্বাভাস হিসাবে বিবেচিত হয়।