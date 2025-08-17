এপিজি’র মিমি আজিকিওয়ে ল্যান্ডস্লাইড দ্বারা ওনিতশা উত্তর আসন নির্বাচন জিতেছে

অল প্রগ্রেসিভ গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্সের (এপিজিএ) প্রার্থী মিমি আজিকিওয়ে, জাস্ট সমাপ্ত ওনিটশা উত্তর আসন 1 উপ-নির্বাচনে বিজয়ীর আত্মপ্রকাশ করেছেন।
স্টেট হাউস অফ অ্যাসেমব্লিতে আসনটি সুরক্ষিত করতে আজিকিওয়ে 7,774 ভোট নিয়ে একটি ভূমিধসের জয় রেকর্ড করেছে।
রিটার্নিং অফিসার, অধ্যাপক এবিয়ান আজিকওয়েকে বিজয়ী ঘোষণা করেছিলেন এবং ২০২৪ সালে সশস্ত্র লোকদের দ্বারা অপহরণ ও হত্যা করা হয়েছিল এমন প্রয়াত বিচারপতি আজুকাকে প্রতিস্থাপনের জন্য তাকে নির্বাচিত ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।
প্রয়াত আজুকার স্ত্রী জাস্টিনা আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসের (এডিসি) অধীনে তার মৃত স্বামীর মেয়াদ শেষ করতে চেয়েছিলেন। তবে তিনি মোট ১,৯৯৯ ভোট নিয়ে আজিকিওয়ের পিছনে এসেছিলেন।
উপ-নির্বাচনটি মূলত এপিজিএ এবং এডিসি প্রার্থীদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা ছিল। এপিজিএ রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল হিসাবে তার অবস্থান সুসংহত করতে 60০ শতাংশেরও বেশি ভোট অর্জন করেছে।
এদিকে, অল প্রগতিশীল কংগ্রেস (এপিসি) ১,৩71১ ভোট নিয়ে তৃতীয় হয়েছে; ইয়ং প্রগ্রেসিভ পার্টি (ওয়াইপিপি) 655 ভোটের পরে অনুসরণ করেছে; পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (পিডিপি) 17 টি ভোট ছিল এবং লেবার পার্টির 14 টি ভোট ছিল।
এর আগে, গভর্নর সলুডো নির্বাচনী উপকরণগুলির তাত্ক্ষণিক আগমন নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের (আইএনইসি) প্রশংসা করেছিলেন।
সলুডো তার পোলিং ইউনিট, অফিয়ি স্কয়ার 002, ইসুফিয়া, আগুয়াত রাজ্যের স্থানীয় সরকার অঞ্চলে ভোট দিয়েছেন।
“আমি নির্বাচনের আচরণে বেশ মুগ্ধ হয়েছি। এখানে একটি চিত্তাকর্ষক ভোটদানও রয়েছে। প্রত্যেকে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে চলেছে।
“আমি আইএনইকে যথারীতি তাদের খেলায় শীর্ষে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। মূলত, সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। কোনও র্যাঙ্কার, কোনও লড়াই নেই,” তিনি বলেছিলেন।
সলুডো অবশ্য এপিসির গভর্নরশিপ প্রার্থীকে পরিবেশের কমিশনারকে মারধর করার অভিযোগ করেছেন, ফেলিক্স ওডিমেগউউকে, ইজিনিফাইটে, ননিউই দক্ষিণ স্থানীয় সরকার অঞ্চলে ঠগদের সাথে।
সলুডো বলেছিলেন যে তথ্যটি তিনি মাঠ থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়ার একটি টুকরো।