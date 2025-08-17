এপিসির শাদো কোগিতে ওকুরা নির্বাচনী এলাকা জিতেছে

ইন্ডিপেন্ডেন্ট ন্যাশনাল ইলেক্টোরাল কমিশন (আইএনইসি) কোগি রাজ্যে ওকুরা রাজ্য নির্বাচনী এলাকা নির্বাচনী-নির্বাচনের বিজয়ী হিসাবে অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেসের (এপিসি) হাসান শাদোকে ঘোষণা করেছে।
রিটার্নিং অফিসার, ইমমানুয়েল ওনোম, একজন অধ্যাপক, শনিবার ডেকিনা স্থানীয় সরকার অঞ্চলের এগুমে কোলেশন সেন্টারে ফলাফলটি ঘোষণা করেছিলেন।
মিঃ শাদো পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করতে 55,073 ভোট পেয়েছিলেন (পিডিপি), যিনি 1,038 ভোটে ভোট দিয়েছেন। অ্যালাইড পিপলস মুভমেন্টের (এপিএম) প্রার্থী ৪৪৫ ভোট নিয়ে তৃতীয় হয়েছেন।
যদিও জরিপটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শান্ত ছিল, Inec কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন যে ভোটারদের ভোটদান কম ছিল। কোগি রাজ্যের আবাসিক নির্বাচন কমিশনার অলিভার আগুন্দু অংশগ্রহণকে হতাশার হিসাবে বর্ণনা করেছেন তবে অনুশীলনের সুশৃঙ্খল আচরণের প্রশংসা করেছেন।
তবে কিছু বিরোধী দল প্রক্রিয়াটির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।