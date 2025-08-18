You are Here
এপিসি আনামব্রা দক্ষিণ উপ-নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে
News

এপিসি আনামব্রা দক্ষিণ উপ-নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে

অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেস (এপিসি) শনিবার অনুষ্ঠিত আনামব্রা দক্ষিণ সিনেটরিয়াল জেলা উপ-নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছে।

স্বতন্ত্র জাতীয় নির্বাচনী কমিশন (আইএনইসি) প্রত্যাহার করুন এপিজিএ বিজয়ীর ডাঃ এমমানুয়েল নওয়াচুকু 90,408 ভোট দিয়ে ঘোষণা করেছেন।

এপিসির চিফ আজুকা ওকউউসা 19,847 ভোটের ভোট দিয়েছেন, যখন আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসের (এডিসি) মিঃ ডোনাল্ড আমংবো ২,৮৮৯ ভোট নিয়ে তৃতীয় হয়েছেন।

আনামব্রার এপিসির চেয়ারম্যান চিফ বাসিল এজিডাইক অভিযোগ করেছেন যে আনামব্রা ভিজিল্যান্স গ্রুপের পুরুষরা তার বাড়িতে দলের প্রার্থীকে জিম্মি করে রেখেছিলেন।

বিজ্ঞাপন

তিনি আরও দাবি করেছিলেন যে আনামব্রা দক্ষিণ থেকে নয়, রাজ্য সরকারী কর্মকর্তা ওরসুমেনিয়িতে এপিসি প্রার্থীদের সীমাবদ্ধ করার জন্য রাজ্য সুরক্ষা দল আগুনেচেম্বার সদস্যদের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

“তিনি যখন ওরসুমেনিতে আমাদের গভর্নরশিপ প্রার্থীকে বিভ্রান্ত করেছিলেন, তখন ভিজিল্যান্স গ্রুপটি আমাদের সিনেটরিয়াল প্রার্থীকে তার বাড়িতে জিম্মি করে রেখেছিল,” এজিডাইক অভিযোগ করেছেন।

চিফ নিকোলাস উকাচুকু যোগ করেছেন যে এপিসি জানত না যে রিটার্নিং অফিসার কোথায় ফলাফল পেয়েছিলেন, কারণ বেশিরভাগ এখনও নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সাথে ছিলেন।

তিনি রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা দলকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া গুরুতর লঙ্ঘন করার অভিযোগ করেছিলেন এবং কেন কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

বিজ্ঞাপন

উকাচুকুউইউ বলেছেন, এপিজিএর ক্রিয়াকলাপ জনপ্রিয়তার দাবি সত্ত্বেও ভয় প্রকাশ করেছে এবং দলটি একটি আসল জনপ্রিয়তা প্রতিযোগিতা এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

“তারা জানে আনামব্রা এপিজিএ এবং তাদের সরকারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে,” উকাচুকু বলেছেন।

তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে একটি প্রাক-নির্বাচন সুরক্ষা সভায়, এটি সম্মত হয়েছিল যে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা সাজসজ্জা অংশ নেবে না এবং নিরস্ত্র করা উচিত।

“পরিবর্তে, তারা প্রকাশ্যে বন্দুক বহন করেছিল, লোককে গ্রেপ্তার করেছিল এবং তাদের নিজস্ব কোষে আটক করেছিল। যদি এটি এপিসি হয় তবে তারা আমাদের বিরুদ্ধে তাদের ভয় দেখানোর জন্য পুলিশ এবং সেনাবাহিনী ব্যবহার করার অভিযোগ এনে অভিযোগ করত।”

উকাচুকু জোর দিয়েছিলেন যে এপিসি ঘোষিত ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ জানাবে, জোর দিয়ে এটি মানুষের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে না। তিনি ৮ নভেম্বর গভর্নরশিপ নির্বাচনে এপিসির সম্ভাবনার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts