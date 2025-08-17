এপিসি ওয়াটস বাশা, জারিয়া নুন সিটিটিউইনসিস

রবিবার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ন্যাশনাল ইলেক্টোরাল কমিশন (আইএনইসি) এপিসির আলহাজি দাহিরু উমর-সানিকে কাদুনা স্টেট হাউস অফ অ্যাসেম্বলির বাসাওয়া নির্বাচনী আসনের নির্বাচনের বিজয়ী হিসাবে ঘোষণা করেছে।
নির্বাচনের আইএনইসি রিটার্ন, আহমদু বেলো বিশ্ববিদ্যালয়ের (আবু) জারিয়া প্রফেসর নাসিরু রবিউ জারিয়ায় ফলাফল ঘোষণা করেছিলেন।
রবিউ জানিয়েছেন, উমর-সানী তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, পিডিপির মুয়াজু ড্যানিয়ারোকে পরাস্ত করতে 10, 996 ভোট পেয়েছিলেন, যিনি 5, 499 ভোট পেয়েছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে এসডিপির ড্যানবালা উসমান ৮১১ রান করেছেন তৃতীয় স্থানে, অন্যদিকে এডিসির মাহমুদা আলমুস্তাফা ১৪6 ভোটে ভোট দিয়েছেন।
“আইপিসির দহিরু উমর-সানী, আইনের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে, এর মাধ্যমে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে এবং নির্বাচিত হয়ে ফিরে এসেছেন, ” রিটার্নিং অফিসার বলেছেন।
তবে, রিটার্নিং অফিসার বলেছেন যে ১৮ টি রাজনৈতিক দল যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল তাদের মধ্যে কেবল চারটি পক্ষই বাসাওয়া রাজ্য নির্বাচনী নির্বাচনের জন্য নির্বাচনের সময় প্রার্থীদের উপস্থাপন করেছিল।
এপিসি জারিয়া কেওয়ে স্টেট হাউস অফ অ্যাসেম্বলি বাই-নির্বাচন জিতেছে
রবিবার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ন্যাশনাল ইলেক্টোরাল কমিশন (আইএনইসি) এপিসির Isa সা মোহাম্মদ (আইহামো) কে কাদুনা স্টেট হাউস অফ অ্যাসেমব্লিতে জারিয়া কেওয়ে নির্বাচনী আসনের নির্বাচনের বিজয়ী হিসাবে ঘোষণা করেছে।
নির্বাচনের আইএনইসি রিটার্নিং অফিসার আহমদু বেলো বিশ্ববিদ্যালয়ের (আবু) জারিয়া প্রফেসর বালারাবে আবদুল্লাহি জারিয়ায় ফলাফল ঘোষণা করেছিলেন।
আবদুল্লাহি বলেছেন, মোহাম্মদ তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এসডিপি) নুহু মুয়াজুকে পরাজিত করতে ২ 26,6১৩ টি ভোট পেয়েছিলেন, যিনি ৫, 7২১ ভোট পেয়েছেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পিডিপির মাহমুদ ওয়াপ্পা তৃতীয় হওয়ার জন্য ৫,৩৩১ ভোট পেয়েছেন।
রিটার্নিং অফিসার বলেছেন, “আইপিসির আইএসএ হারুনা মোহাম্মদ, আইনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে, এখানে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে এবং নির্বাচিত হয়ে ফিরে এসেছেন, ” রিটার্নিং অফিসার বলেছেন।
তবে, রিটার্নিং অফিসার বলেছেন যে ১৯ টি রাজনৈতিক দল যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, তাদের মধ্যে মাত্র ছয়টি দলই উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের উপস্থাপন করেছিল।