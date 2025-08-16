এপিসি কানাডিয়ান আদালত কর্তৃক সন্ত্রাসবাদী দল হিসাবে ঘোষণা করা অস্বীকার করেছে

অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেস (এপিসি) মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক প্রতিবেদন হিসাবে বরখাস্ত করেছে যে দাবি করেছে যে কানাডার একটি আদালত দলকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা করেছে।
শুক্রবার জারি করা এক বিবৃতিতে দলের জাতীয় প্রচার সম্পাদক ফেলিক্স মরকা বলেছেন, দাবিগুলি “অত্যন্ত ভ্রান্ত” এবং নাইজেরিয়ানদের তাদের উপেক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “কানাডার আদালতের একটি সন্ত্রাসবাদী সংস্থা হিসাবে ঘোষণা করার অভিযোগে কানাডার আদালতের সিদ্ধান্তের বিষয়ে গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।”
“আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে কানাডিয়ান আদালত এপিসিকে সন্ত্রাসবাদী সংস্থা হিসাবে ঘোষণা করেনি, প্রচলিত মিডিয়া রিপোর্টের বিপরীতে,” দলটি বিবৃতিতে বলেছে।
মোরকা ব্যাখ্যা করেছিলেন যে প্রশ্নে থাকা মামলা – ডগলাস এগ্রেভ্বা বনাম জননিরাপত্তা ও জরুরি প্রস্তুতি মন্ত্রী – কানাডার ইমিগ্রেশন আপিল বিভাগ (আইএডি) দ্বারা সিদ্ধান্তের বিচারিক পর্যালোচনার জন্য একটি আবেদন জড়িত, যা আবেদনকারীকে দেশের অভিবাসন ও শরণার্থী সুরক্ষা আইন (আইআরপিএ) এর অধীনে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিল।
তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে ১ June জুন, ২০২৫ -এ বিতরণ করা একটি রায় অনুসারে বিচারপতি ফুং টিভি এনজিও আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে কারণ আদালত আবিষ্কার করেছেন যে আবেদনকারী পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (পিডিপি) সদস্য ছিলেন এবং পিডিপি আইআরপিএর ৩৪ (১) (বি .১) এর অধীনে “সাবভার্সন” এর সাথে জড়িত ছিলেন।
রায় থেকে উদ্ধৃত করে মরকা বলেছিলেন, “যেমন, পর্যালোচনার যুক্তিসঙ্গত মান প্রয়োগ করে, আমি আইএডি -র সিদ্ধান্তে খুঁজে পাচ্ছি না যে প্রশ্নে নির্বাচনগুলি একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বা প্রতিষ্ঠান গঠন করেছে এবং পিডিপি, এর সদস্য এবং সমর্থকরা রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োগের অপ্রত্যাশিত উদ্দেশ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে জড়িত ছিল।”
তাঁর মতে, এপিসির পুরো 16-পৃষ্ঠার সিদ্ধান্তে একবার উল্লেখ করা হয়েছিল-“ব্যাকগ্রাউন্ড” বিভাগে-যেখানে আবেদনকারী দাবি করেছিলেন যে 1999 থেকে 2007 পর্যন্ত পিডিপির সদস্য এবং এপিসি 2007 সালের ডিসেম্বর থেকে মে 2017 পর্যন্ত এপিসি।
“রেকর্ডের জন্য, এপিসি ২০০ 2007 সালের মতো অস্তিত্ব ছিল না। ২০১৩ সালে দলটি নিবন্ধিত হয়েছিল। ২০০ 2007 সালের এপিসির সদস্যপদের আবেদনকারীর দাবিটি স্পষ্টতই মিথ্যা, কারণ তিনি এপিসির সদস্য হতে পারতেন না, যা সেই সময়ে বিদ্যমান ছিল না।”
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে আদালত এপিসির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে কোনও সন্ধান করেনি, বিচারকের নিজস্ব কথায় উল্লেখ করে:
“সাবভার্সন সম্পর্কে আইএডি -র বিশ্লেষণ যুক্তিসঙ্গত ছিল তা জানতে পেরে এটি পর্যালোচনার জন্য আবেদনটি খারিজ করার পক্ষে যথেষ্ট। তাই আমি সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত আইএডি -র অনুসন্ধানগুলি বিশ্লেষণ করা থেকে বিরত থাকব।”
মোর্কার প্রতিবেদনগুলি অন্যথায় “স্পষ্টতই ভ্রান্ত, যদি দুষ্টু না হলে” হিসাবে প্রস্তাবিত প্রতিবেদনগুলি বর্ণনা করেছিলেন, তিনি আরও যোগ করেছেন, “আদালত এ জাতীয় ঘোষণা দেয়নি এবং এটি করতে পারে না, কারণ এটি একটি অযৌক্তিক ওভাররিচ এবং ন্যায্য শুনানির একটি বড় লঙ্ঘন হবে, অন্যান্য যথাযথ প্রক্রিয়া অধিকারের মধ্যে, এই যে, এপিসি কার্যক্রমে কোনও পক্ষ ছিল না।”
তিনি আরও বলেছিলেন যে এ জাতীয় যে কোনও ঘোষণা, এমনকি করা হলেও, “বহির্মুখী প্রয়োগযোগ্যতা বা তাত্পর্য” থাকবে না এবং এপিসির কাছে “নিখুঁত অপ্রাসঙ্গিকতার” হবে।
দলটি তার সদস্য, সমর্থক এবং জনসাধারণকে দাবিগুলি উপেক্ষা করার আহ্বান জানিয়ে এই সতর্ক করে যে তারা ২০২27 সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে এপিসিকে বিভ্রান্ত ও অপমান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।