এপিসি, পিডিপি কানো উপ-নির্বাচন বাতিল করার জন্য কল
দ্য সমস্ত প্রগতিশীল কংগ্রেস (এপিসি) এবং পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি) শনিবার অনুষ্ঠিত কানো রাজ্যের ঘারি/সসানিয়াওয়া আসনের জন্য বাগওয়াই/শ্যানোনো নির্বাচনী এলাকা এবং পুনর্নির্মাণের জন্য স্বাধীন জাতীয় নির্বাচন কমিশন (আইএনইসি) কে বাতিল করতে বলেছে।

এপিসি এবং পিডিপি, যারা রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী বিরোধী দল, পৃথক বিবৃতিতে, ভোটগুলি বাতিল করার কারণে “ব্যাপকভাবে সহিংসতা এবং প্রক্রিয়া ব্যাহত” দিয়েছে।

কানো কমিশনার অফ পুলিশ কমিশনার ইব্রাহিম আদমু বাকোরি শনিবার সহিংসতা সহ বিভিন্ন নির্বাচনী অপরাধের জন্য বিপজ্জনক অস্ত্র সহ ২৮৮ টি ঠগকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এপিসির জাতীয় প্রচার সম্পাদক, ফেলিক্স মরকা বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে “বেশ কয়েকটি ভোটকেন্দ্রের ইউনিট জুড়ে সশস্ত্র ঠগ দ্বারা চরম সহিংসতা ও ব্যত্যয়” দ্বারা এই নির্বাচনগুলি বিস্মৃত হয়েছিল।

“শ্যানোনো এবং বাগওয়াই স্থানীয় সরকার অঞ্চল এবং ঘারি আসনের যাচাইযোগ্য প্রতিবেদনে ভোটাররা ভোটারদের ভোটদানের ক্ষেত্র পালিয়ে যাচ্ছেন, সহিংসতায় মোতায়েন করা নিরাপত্তা কর্মীরা একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের সম্ভাবনা অসম্ভব করে তুলেছে,” তিনি বলেছিলেন।

কানো পিডিপির চেয়ারম্যান ইউসুফ অ্যাডো কিবিয়া বলেছেন, ছাতা দলটি ভয়ঙ্করতা, ঠগি এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটিকে ক্ষুন্ন করে এমন অন্যান্য পদক্ষেপের খবর দেখে শঙ্কিত হয়েছিল।

“ভোটার ও প্রার্থীদের প্রভাবিত করার জন্য সহিংসতা বা সহিংসতার হুমকির ব্যবহার এবং নির্বাচনের ফলাফল অগ্রহণযোগ্য এবং সবচেয়ে শক্তিশালী শর্তে অবশ্যই নিন্দিত হতে হবে।

“এই ধরনের আচরণগুলি কেবল বিপন্ন নয়, আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উপর জনসাধারণের আস্থা ধ্বংস করে দেয়।

কিবিয়া বলেছিলেন, “এটি জানা যাক যে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রতিনিধি গণতন্ত্রের ভিত্তি।

এপিসি যুক্তি দিয়েছিল যে অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া নির্বাচনী সহিংসতা সমর্থন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটির অখণ্ডতা হ্রাস করার পরিমাণ হিসাবে চিহ্নিত হবে।

“শ্যানোনো/ব্যাগওয়াই কানো রাজ্য নির্বাচনী এলাকা বাই-নির্বাচন এবং ঘারি পুনরায় নির্বাচনকে সম্পূর্ণ ব্রিগেডেজ এবং সম্পূর্ণ সহিংস ভোটারদের ভয় দেখানোর বায়ুমণ্ডলে অবাধ মুক্ত, ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের গণতান্ত্রিক আদেশের বিরুদ্ধে এবং অপ্রয়োজনীয় নির্বাচনের জন্য একটি বিপজ্জনক নজির নির্ধারণের জন্য,” ময়না তদন্তের জন্য।

তিনি নির্বাচনী সংস্থাটিকে বাই-নির্বাচনকে “তাত্ক্ষণিকভাবে বাতিল” করার এবং “ব্যালটের পবিত্রতা রক্ষার জন্য” এবং দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার আহ্বান জানান।

কিবিয়া তার বিবৃতিতে বলেছিলেন: “আমরা, কানো রাজ্যের পিডিপি, শ্যানোনো/বাগওয়াই রাজ্য বিধানসভা আসনের জন্য বাই-নির্বাচনের আশেপাশের আচরণ সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করি।

“গত বছর প্রাক্তন প্রতিনিধির মৃত্যু ইতিমধ্যে আমাদের নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলিতে একটি ভারী বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে, যারা স্বচ্ছ, শান্তিপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রক্রিয়ার প্রাপ্য।

“আমরা কিছু মহল থেকে পরিলক্ষিত আচরণটিকে প্রত্যাখ্যান করি, যা আমরা বিশ্বাস করি যে নির্বাচনী প্রক্রিয়াটিকে বিশেষ স্বার্থের সুবিধার্থে বাঁকানো লক্ষ্য।

“আমরা স্বাধীনতা জাতীয় নির্বাচনী কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি যে পিডিপি সহ সমস্ত 10 জন প্রার্থীর জন্য নির্বাচনী বিধিগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা এবং ভোটারদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং সুরক্ষার সময়োপযোগী ব্যবস্থাপনার সাথে একটি স্তরের খেলার ক্ষেত্র নিশ্চিত করার জন্য।

“আইন প্রয়োগকারী এবং সুরক্ষা সংস্থাগুলিকে শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারকে সমর্থন করা, ভোটারদের রক্ষা করা এবং যে কোনও ধরণের ভয় দেখানো, সহিংসতা বা ভোট-কেনা নির্ধারণের অধিকারকে সমর্থন করা উচিত।

“কানো রাজ্য সরকার এবং জাতীয় নেতাদের প্রদাহজনক বক্তব্য এবং ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকা উচিত যা উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে এবং স্বচ্ছ, বিশ্বাসযোগ্য এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়াটির প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।

“কর্তৃপক্ষের আইন অনুসারে নির্বাচনী আইন এবং অনুমোদনের অপরাধীদের লঙ্ঘনের খবর পাওয়া উচিত।

“নাগরিক সমাজ, মিডিয়া এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের উচিত প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করা, অসঙ্গতিগুলি প্রতিবেদন করা এবং জবাবদিহিতা আরও শক্তিশালী করার জন্য স্বাধীন মূল্যায়ন সরবরাহ করা।”

