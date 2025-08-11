টেক্সাসে ফুটবল কিছুটা বেশি বোঝায় বলে মনে হচ্ছে।
টেক্সাস লংহর্নস রাজ্যের একমাত্র কলেজ ফুটবল দল নয়, তবে তারা একেবারে একটি জাতীয় নীল রক্ত এবং রাজ্যটি কতটা ফুটবল কেন্দ্রিক হতে পারে তার একটি দুর্দান্ত উপস্থাপনা।
তারা histor তিহাসিকভাবে একটি বিজয়ী প্রোগ্রাম। হ্যাঁ, সাম্প্রতিক স্মৃতিতে খুব কঠিন সময় হয়েছে, তবে এটি এমন একটি প্রোগ্রাম যা প্রায় 1893 সাল থেকে রয়েছে এবং এটি এক টন জয় সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে চারটি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ এবং 33 টি বাটি-গেমের জয় রয়েছে।
আশ্চর্যজনকভাবে যথেষ্ট, যদিও, সোমবারের আগে, লংহর্নস এপি শীর্ষ 25 জরিপে মরসুমটি প্রথম স্থান অর্জন করতে শুরু করেনি।
নতুনভাবে মিন্টেড প্রিসন এপি শীর্ষ 25 এ টেক্সাস পেন স্টেটকে শীর্ষ র্যাঙ্কিংয়ের জন্য পরাজিত করেছিল। যদিও এটি কাছাকাছি ছিল। প্রকৃতপক্ষে, এপি, ইএসপিএন -এর মাধ্যমে, রিপোর্ট করছে যে এটি 1998 সাল থেকে নিকটতম পূর্বসূরী জরিপ।
“টেক্সাস দক্ষিণ-পূর্ব সম্মেলনকে সরাসরি পঞ্চম বছরের জন্য প্রাকসেশন নং 1 দল দেওয়ার জন্য 25 টি প্রথম স্থানের ভোট এবং 1,552 পয়েন্ট পেয়েছিল,” এপি লিখেছেন। “নিত্তনি লায়ন্স ১৯৯ 1997 সালের মৌসুমটি খোলার জন্য তারা প্রথম নম্বরে ছিল বলে তাদের সর্বোচ্চ প্রাকসেসন র্যাঙ্কিংয়ের জন্য ২৩ টি প্রথম স্থানের ভোট এবং ১,৫4747 পয়েন্ট পেয়েছিল।”
টেক্সাস গত মৌসুমে ১৩-৩ এ গিয়েছিল এবং ওহিও স্টেটের চূড়ান্ত চ্যাম্পিয়ন হেরে কলেজ ফুটবল প্লে অফ সেমিফাইনালে উঠেছিল।
লংহর্নস এনএফএল খসড়াতে 12 জন খেলোয়াড়কে হারিয়েছে। মরসুমে সর্বদা টার্নওভার মরসুম থাকে তবে প্রধান কোচ স্টিভ সারকিসিয়ান দেশের অন্যতম সেরা নিয়োগকারী এবং তিনি ট্রান্সফার পোর্টালের মাধ্যমে নতুন প্রতিভা আনার দুর্দান্ত কাজও করেছিলেন।
টেক্সাস আসলে কোয়ার্টারব্যাকে আপগ্রেড করতে পারে এমন সত্যও রয়েছে, কারণ লংহর্নরা আর্চ ম্যানিং যুগে প্রথম ডাইভিং করছে। প্রাক্তন প্রারম্ভিক কোয়ার্টারব্যাক কুইন ইওয়ার্স লংহর্নদের জন্য স্টার্টার হিসাবে 27-9 গিয়েছিলেন, যা সহজেই ছাড় দেওয়া যায় না, তবে যথেষ্ট হাইপ ম্যানিংকে ঘিরে এবং তিনি পুরো সময়ের স্টার্টার হিসাবে কী অর্জন করতে পারেন।
এটি সমস্ত টেক্সাসের জন্য একটি প্রিসন নং 1 র্যাঙ্কিং এবং এটিতে একটি historic তিহাসিক যুক্ত করে।