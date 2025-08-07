২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে সুদানকে বিধ্বস্ত করা গৃহযুদ্ধ, এবং যা জেনারেল মোহাম্মদ হামদান ডাগলোর নেতৃত্বে আধাসামরিক বাহিনী আরএসএফের বিরোধিতা করে, জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল-বুরহানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর কাছে দেশটির ডি-ফ্যাক্টো শীর্ষস্থানীয়ভাবে এই বছর এপ্রিলের একটি রক্তক্ষী হয়ে থাকতে পারে, এই বছর এপ্রিলের মধ্যে একটি রক্তক্ষী ছিল, দেশ থেকে, দারফুরে ডু নরতে।
ও অভিভাবক বৃহস্পতিবার লক্ষ্য করুন যে আল-ফাফাসের দক্ষিণে (দারফুর দো নর্টের রাজধানী) জ্যামজাম মাঠে আক্রমণে গণ-মৃত্যুদণ্ড এবং বৃহত আকারের অপহরণের সাক্ষ্য রয়েছে, যা 11 থেকে 13 এপ্রিলের মধ্যে 72 ঘন্টা ধরে আরএসএফের আগুনে ছিল।
এবং এটি সনাক্তকরণ দ্বারা “শত শত মানুষ” আক্রমণে হত্যা করা হয়েছে (অ -আরাবিক বেসামরিক), তবে অভিভাবক এটি প্রকাশ করে যে মৃত সংখ্যা তদন্তের জন্য তৈরি একটি কমিশন ইতিমধ্যে 1500 এরও বেশি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য দায়বদ্ধ হয়েছে। একটি শান্তি চুক্তিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে লন্ডনে একটি ব্রিটিশ সরকারী সম্মেলনের প্রাক্কালে এই হামলা হয়েছিল।
সংবাদপত্রে বলা হয়েছে যে জামজমের প্রাক্তন প্রশাসন কমিটির সদস্য মোহাম্মদ শরীফ বলেছেন যে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থদের মোট চূড়ান্ত চূড়ান্তভাবে উচ্চতর হবে, অনেক সংস্থা এখনও গ্রামাঞ্চলে থেকে উদ্ধার হয়নি, যা এখন দ্রুত সমর্থন বাহিনী (আরএসএফ) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়
শরীফ বলেন, “মৃতদেহগুলি বাড়ির অভ্যন্তরে, মাঠে রাস্তায় রয়েছে।”
ও অভিভাবক এটি দারফুরে কয়েক দশকের দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতার সাথে যুদ্ধের নৃশংসতার বিশেষজ্ঞের কথাও উল্লেখ করেছে যারা কয়েক ডজন জামজাম বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সাক্ষাত্কার নিয়েছে এবং বিশ্বাস করে যে এই গণহত্যায় দুই হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল।
জাতিসংঘের মতে, দারফুর রাজ্যের রাজধানী জামজামের ক্ষেত্র, প্রায় ৫০০,০০০ লোক রয়েছে, যার মধ্যে অর্ধেক ইউনিসেফ বলেছেন যে তারা নারী ও শিশু।
বাস্তুচ্যুতগুলি আরব বিদ্রোহীরা জল, খাদ্য এবং ওষুধের অ্যাক্সেসের শর্তে সীমাবদ্ধ রাখে এবং যেহেতু মানবিক অ্যাক্সেস কার্যত অসম্ভব, তাই ক্ষুধার কারণে ক্ষুধার সংখ্যা বাড়ছে।
ক্ষুধা এবং জাতিগত পরিষ্কার
ইউনাইটেড নেশনস ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (ডাব্লুএফপি) অনুসারে, বিশ্বের অন্যতম দরিদ্রতম দেশ সুদানে দশটি অঞ্চলে ক্ষুধা নিশ্চিত হয়েছে।
জাতিসংঘের এই সংস্থাটি এই সপ্তাহের শুরুতে সতর্ক করেছিল যে আল-ফ্যাশনে গ্রেপ্তার হওয়া হাজার হাজার পরিবার (শেষ শহরটি এখনও সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন), যা মোহাম্মদ হামদান ডাগালোর বিদ্রোহীদের দ্বারা ঘেরাও করা হয় (সাধারণত “হেমেটি” হিসাবে পরিচিত), “ক্ষুধার্ত ঝুঁকি”।
এখনও অবধি ধারণা করা হচ্ছে যে গৃহযুদ্ধে প্রায় দেড় হাজার মানুষ মারা গেছেন এবং বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ১৩ মিলিয়ন পৌঁছেছে। জাতিসংঘের হাই কমিশনার অ্যাকাউন্টগুলিতে (ইউএনএইচসিআর), ৮..6 মিলিয়ন অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত এবং ৩.৮ মিলিয়ন শরণার্থী থাকবে যারা চাদ ও মিশরের মতো দেশগুলিতে সীমান্ত পেরিয়ে গেছে।
জামজাম ক্যাম্পো গণহত্যা সুদানের দ্বন্দ্ব যুদ্ধের দ্বিতীয় বৃহত্তম অপরাধ হবে। এখনও অবধি ধারণা করা হয় যে এই যুদ্ধের নৃশংসতার সবচেয়ে খারাপটি ছিল 2023 সালের গ্রীষ্মে দারফুরে জাতিগত সহিংসতার জায়গা থেকে বাঁচার চেষ্টা করা বেসামরিক নাগরিকদের বৃহত আকারের গণহত্যা।
হিউম্যান রাইট ওয়াচ (এইচআরডাব্লু) দ্বারা সংগৃহীত ২২১ জন সাক্ষীর বক্তব্য আরব -নেতৃত্বাধীন আরএসএফকে পশ্চিমা নন -আরাবিক উপজাতির বিরুদ্ধে এক হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করার অনুমতি দেয়।
এইচআরডাব্লু অনুসারে, এপ্রিলের শেষ থেকে ২০২৩ সালের নভেম্বরের শুরু পর্যন্ত আরএসএফ এবং আরব মিলিশিয়ারা আঞ্চলিক রাজধানী আল-জেনিনা থেকে ৫৪০,০০০ মানুষকে অপসারণের জন্য “একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রচারের নেতৃত্ব দিয়েছিল”।
সুদানের উপরে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ প্যানেল অনুমান করেছে যে ২০২৩ সালে আল-জেনিনায় দশ হাজার থেকে ১৫,০০০ মানুষ নিহত হবে। অনেকে চাদে একটি বেসামরিক ট্রেনে ভ্রমণ করতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন এবং আরএসএফ দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছিল।
আরএসএফের উত্পন্ন মিলিশিয়া থেকে জানজাওয়েদ যিনি ২০০০ এর দশকে দারফুরের এই অঞ্চলে সংঘাতের মধ্যে লড়াই করেছিলেন, সেনাবাহিনীকে বিদ্রোহকে নিরপেক্ষ করতে সহায়তা করার জন্য স্বৈরশাসক ওমর আল-বশির সরকার ব্যবহার করেছিলেন।