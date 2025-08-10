এপ্রিল এমারডালে একটি হতবাক অপরাধে টেনে নিয়ে যায় কারণ তিনি গুরুতর বিপদের মুখোমুখি হন | সাবান

You are Here
এপ্রিল এপ্রিল একটি রাস্তা দিয়ে হাঁটছে ইমারডালে একটি ব্যাগ বহন করে
রে ওয়াল্টার্স এপ্রিল উইন্ডসরকে লক্ষ্য করে (ছবি: আইটিভি)

ডিলান পেন্ডারের (ফ্রেড কেটলি) এমারডেল রিটার্ন তাকে ঝামেলা নিয়ে আসতে দেখেছে এবং এপ্রিল উইন্ডোরের (অ্যামেলিয়া ফ্লানাগান) দরজায় পড়ে আছে এবং উত্সাহটি তিনি গুরুতর বিপদে পড়েছেন।

ডিলান অন্তর্নিহিত খারাপ নয়, তিনি কেবল তার ভাগ্য থেকে নিচে রয়েছেন, তবে মাদক ব্যবসায়ী রে ওয়াল্টার্স (জো অ্যাবসোলম) এর সাথে কাজ করার জন্য টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এবং যদিও তিনি খারাপ ব্যক্তির সাথে তাঁর সম্পর্ক থেকে নিজেকে বের করার চেষ্টা করছেন, তবে রে এর অন্যান্য ধারণা রয়েছে।

ডিলান ভাবেন যে তিনি বেরিয়ে আসছেন, রায় গোপনে তাকে আবার টেনে নিয়ে যাচ্ছেন And এবং এপ্রিলেও সে তার নজর পেয়েছে।

এপ্রিলের 16 তম পন্থা হিসাবে, এটি একটি বড় ব্যাপার তবে মারলন (মার্ক চারনক) বাস্তুচ্যুত বোধ করে। ডিলান এখন এপ্রিলের মাসের স্বাদ; সে তার বাবাকে ছাড়িয়ে গেছে।

এপ্রিল এবং ইমারডালে ভাড়াটেদের মধ্যে ডিলান
ডিলান ফিরে এলে তিনি কীভাবে তাঁর জীবন পুনর্নির্মাণ করেছিলেন সে সম্পর্কে তিনি এপ্রিলে মিথ্যা কথা বলেছিলেন (চিত্র: আইটিভি)
রায় একজন মহিলার সাথে কথা বলে যেমন ডিলান এমারডালে দেখছেন
তিনি আসলে রে এর জন্য কাজ করছেন (ছবি: আইটিভি)

তবে এটি মূলত কারণ তার জন্মদিনের ইচ্ছা একটি জিনিসকে কেন্দ্র করে – ডিলানের সাথে ঘুমাচ্ছে। তিনি তার ইচ্ছা পান, এই সময় ডিলান রায় থেকে একটি কল মিস করে।

ম্যান্ডি (লিসা রিলে) তাদের পোস্ট-কোয়েটালকে ধরে ফেলে এবং তাদেরকে মার্লনের কাছে অবহিত করে, সরাসরি ডিংলসের কোনও স্নিচিং কোডের বিরুদ্ধে যায়-এবং মারলনকে অন্ত্রযুক্ত করা হয়। রোনা (জো হেনরি) তাকে দেখতে সহায়তা করে যে এপ্রিলকে তার নিজের পছন্দগুলি করতে সক্ষম হওয়া দরকার। এটি চারদিকে ক্রিনজ হয় যদিও এপ্রিল জানতে পারে যে তার বাবা জানেন যে তিনি সেক্স করেছেন।

যখন রায় দাবি করে যে ডিলান তার জন্য আরও একটি কাজ করে। এপ্রিল এটি সম্পর্কে সন্ধান করে এবং বুঝতে পারে যে ডিলান মিথ্যা বলতে থাকে। তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি খুব অন্ধকার কিছুতে ধরা পড়েছেন।

তিনি তাকে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন তবে ডিলান যখন প্রকাশ করেন যে এটি তার রে কাজটি শেষ করতে চায়, তখন তাকে নয়।

এটি তার 16 তম জন্মদিনে বিঙ্গো কার্ডে ছিল না এবং এপ্রিল আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে তবে ডিলানকে কীভাবে সহায়তা করবেন তা ছিঁড়ে ফেলেছে। রায় তাকে ড্রাগ ড্রপ করার জন্য চালিত করে এবং ঠিক তেমনই, এপ্রিল এখন একটি বিপজ্জনক ওষুধের রিংয়ে জড়িত।

মারলন অজ্ঞ এবং এপ্রিল এবং ডিলানের সম্পর্ককে তাঁর আশীর্বাদ দেয়। সে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে তবে তার কাঁধের উপর দিয়ে ড্রাগগুলি পূর্ণ ব্যাকপ্যাকটি দেখে ভয়ে ভরে যায়।

এপ্রিল ভাবতে পারে যে সে কী প্রবেশ করছে সে জানে, তবে তার যে ঝুঁকির মুখোমুখি হয় তার কোনও ধারণা নেই। ডিলান কীভাবে তাকে বাঁচাবে?

