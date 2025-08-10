এপ্রিল এমারডালে একটি হতবাক অপরাধে টেনে নিয়ে যায় কারণ তিনি গুরুতর বিপদের মুখোমুখি হন | সাবান

ডিলান পেন্ডারের (ফ্রেড কেটলি) এমারডেল রিটার্ন তাকে ঝামেলা নিয়ে আসতে দেখেছে এবং এপ্রিল উইন্ডোরের (অ্যামেলিয়া ফ্লানাগান) দরজায় পড়ে আছে এবং উত্সাহটি তিনি গুরুতর বিপদে পড়েছেন।
ডিলান অন্তর্নিহিত খারাপ নয়, তিনি কেবল তার ভাগ্য থেকে নিচে রয়েছেন, তবে মাদক ব্যবসায়ী রে ওয়াল্টার্স (জো অ্যাবসোলম) এর সাথে কাজ করার জন্য টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এবং যদিও তিনি খারাপ ব্যক্তির সাথে তাঁর সম্পর্ক থেকে নিজেকে বের করার চেষ্টা করছেন, তবে রে এর অন্যান্য ধারণা রয়েছে।
ডিলান ভাবেন যে তিনি বেরিয়ে আসছেন, রায় গোপনে তাকে আবার টেনে নিয়ে যাচ্ছেন And এবং এপ্রিলেও সে তার নজর পেয়েছে।
এপ্রিলের 16 তম পন্থা হিসাবে, এটি একটি বড় ব্যাপার তবে মারলন (মার্ক চারনক) বাস্তুচ্যুত বোধ করে। ডিলান এখন এপ্রিলের মাসের স্বাদ; সে তার বাবাকে ছাড়িয়ে গেছে।
তবে এটি মূলত কারণ তার জন্মদিনের ইচ্ছা একটি জিনিসকে কেন্দ্র করে – ডিলানের সাথে ঘুমাচ্ছে। তিনি তার ইচ্ছা পান, এই সময় ডিলান রায় থেকে একটি কল মিস করে।
ম্যান্ডি (লিসা রিলে) তাদের পোস্ট-কোয়েটালকে ধরে ফেলে এবং তাদেরকে মার্লনের কাছে অবহিত করে, সরাসরি ডিংলসের কোনও স্নিচিং কোডের বিরুদ্ধে যায়-এবং মারলনকে অন্ত্রযুক্ত করা হয়। রোনা (জো হেনরি) তাকে দেখতে সহায়তা করে যে এপ্রিলকে তার নিজের পছন্দগুলি করতে সক্ষম হওয়া দরকার। এটি চারদিকে ক্রিনজ হয় যদিও এপ্রিল জানতে পারে যে তার বাবা জানেন যে তিনি সেক্স করেছেন।
যখন রায় দাবি করে যে ডিলান তার জন্য আরও একটি কাজ করে। এপ্রিল এটি সম্পর্কে সন্ধান করে এবং বুঝতে পারে যে ডিলান মিথ্যা বলতে থাকে। তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি খুব অন্ধকার কিছুতে ধরা পড়েছেন।
তিনি তাকে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন তবে ডিলান যখন প্রকাশ করেন যে এটি তার রে কাজটি শেষ করতে চায়, তখন তাকে নয়।
হোয়াটসঅ্যাপে মেট্রো সাবানগুলি অনুসরণ করুন এবং সর্বশেষতম সমস্ত স্পয়লারকে প্রথমে পান!
শকিং ইস্টেন্ডার্স স্পেলারদের প্রথম শুনতে চান? কে করোনেশন স্ট্রিট ছেড়ে চলে যাচ্ছে? এমারডেল থেকে সর্বশেষ গসিপ?
মেট্রোর হোয়াটসঅ্যাপ সাবানস সম্প্রদায়ের 10,000 টি সাবান ভক্তদের সাথে যোগ দিন এবং স্পোলার গ্যালারীগুলিতে অ্যাক্সেস পান, অবশ্যই ভিডিওগুলি দেখতে হবে এবং একচেটিয়া সাক্ষাত্কারগুলিতে যোগদান করুন।
সহজভাবে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন‘চ্যাটে যোগ দিন’ নির্বাচন করুন এবং আপনি রয়েছেন! বিজ্ঞপ্তিগুলি চালু করতে ভুলবেন না যাতে আপনি যখন দেখতে পারেন যে আমরা সবেমাত্র সর্বশেষতম স্পোলারগুলি বাদ দিয়েছি!
এটি তার 16 তম জন্মদিনে বিঙ্গো কার্ডে ছিল না এবং এপ্রিল আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে তবে ডিলানকে কীভাবে সহায়তা করবেন তা ছিঁড়ে ফেলেছে। রায় তাকে ড্রাগ ড্রপ করার জন্য চালিত করে এবং ঠিক তেমনই, এপ্রিল এখন একটি বিপজ্জনক ওষুধের রিংয়ে জড়িত।
মারলন অজ্ঞ এবং এপ্রিল এবং ডিলানের সম্পর্ককে তাঁর আশীর্বাদ দেয়। সে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে তবে তার কাঁধের উপর দিয়ে ড্রাগগুলি পূর্ণ ব্যাকপ্যাকটি দেখে ভয়ে ভরে যায়।
এপ্রিল ভাবতে পারে যে সে কী প্রবেশ করছে সে জানে, তবে তার যে ঝুঁকির মুখোমুখি হয় তার কোনও ধারণা নেই। ডিলান কীভাবে তাকে বাঁচাবে?
আরও: এপ্রিল এবং ডিলান সম্পর্কে বড় আবিষ্কার করার কারণে এমারডেলের মারলন রিলিং ছেড়ে গেছে
আরও: প্রস্থান হিসাবে পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত এমারডেল স্পোলারগুলি নিশ্চিত হয়েছে
আরও: ফ্যান-ফেভারাইট হিসাবে সমস্ত 18 এমারডেল স্পয়লার ছবিগুলি পরের সপ্তাহের জন্য আতঙ্কিত হয়ে গেছে