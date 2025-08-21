এফআরএসসি পুরানো হিসাবে পুনঃসংশ্লিষ্ট বেনিন ভাইরাল ভিডিওকে বরখাস্ত করে

ফেডারেল রোড সেফটি কর্পস (এফআরএসসি) জনসাধারণকে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত একটি পুরানো ভাইরাল ভিডিও উপেক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছে, এডো স্টেটের বেনিনে তার কর্মীদের সহিংসভাবে মোকাবিলা করে একটি ট্রাইসাইকেল রাইডার, আনক্ল্যাডকে দেখানো হয়েছে।
বুধবার আবুজাতে এক বিবৃতিতে এটি জানিয়েছে, কর্পস পাবলিক এডুকেশন অফিসার (সিপিইও) সহকারী কর্পস মার্শাল (এসিএম) ওলুসেগুন ওগুংবেমাইড।
ওগুংবেমাইড জানিয়েছেন, সম্প্রতি পুনরুত্থিত হওয়া ভিডিওটি নতুন উন্নয়ন নয়, বরং একটি ঘটনা যা ১ 16 জুলাই, ২০২০ সালে বেনিন -স্যাপেল রোড ধরে ঘটেছিল এবং এরপরে আইনী ও প্রশাসনিক উভয়ই সমাধান করা হয়েছিল।
তিনি বলেছিলেন যে ভিডিওটির পুনর্বিবেচনাটি তাদের সামাজিক মিডিয়া পৃষ্ঠাগুলিতে ট্র্যাফিক আকৃষ্ট করার জন্য দুষ্টু হ্যান্ডলারদের দ্বারা গণনা করা প্রচেষ্টা ছিল।
তিনি বলেছিলেন, এটি জনসাধারণের ভুল তথ্য এবং দীর্ঘকাল উপসংহারে অপ্রয়োজনীয় আবেগকে আলোড়িত করার লক্ষ্য ছিল।
তাঁর মতে, মিঃ অ্যাডেশাইন অ্যাডেমো নামে পরিচিত ট্রাইসাইকেল রাইডারকে তাঁর উপাসনা, ম্যাজিস্ট্রেট এফ।
ওগুংবাইমাইড বলেছিলেন যে ১১ ই জানুয়ারী, ২০২১ এ অ্যাডিয়েমোকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং দূষিত ক্ষয়ক্ষতি ও জনসাধারণের শান্তি লঙ্ঘনের জন্য তিন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে ভাইরাল ভিডিওতে বন্দী হিসাবে এই ঘটনায় জড়িত কর্মীদের আচরণ তদন্তের জন্য একটি অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাবদ্ধ প্যানেলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
“যথাযথ প্রক্রিয়া শেষে, সাত সদস্যের টহল দলকে এনকাউন্টার চলাকালীন পেশাদারিত্বমূলক এবং অনৈতিক আচরণের জন্য পদমর্যাদায় হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং অনুমোদিত হয়েছিল।
তিনি বলেন, “তারা তাদের আগের কমান্ড থেকে কর্পস -এর শূন্যতা এবং দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে জিরো সহনশীলতার ভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখেও নিয়োগ পেয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।
ওগুংবাইমাইড পুনরায় উল্লেখ করেছেন যে এফআরএসসি তার অপারেটিভ এবং ইনস্টলেশনগুলির আক্রমণ বা শ্লীলতাহানির সংমিশ্রণ করবে না, তবে এটি পেশাদার অসদাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়া কোনও কর্মীও এড়াতে পারে না।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে এই সময়ে ভিডিওটির পুনরায় উত্থান অপ্রয়োজনীয় আতঙ্ক তৈরি করতে পারে এবং জনসাধারণের অনর্থক সদস্যদের বিভ্রান্ত করতে পারে এটি সাম্প্রতিক বলে বিশ্বাস করে।
“এফআরএসসি তাই সাধারণ জনগণকে ভিডিওটিকে একটি পুরানো গল্প হিসাবে উপেক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছে, ইতিমধ্যে জড়িত কর্মীদের উপর অপরাধীর বিচারিক দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে ইতিমধ্যে বিস্তৃতভাবে সম্বোধন করা হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
ওগুংবেমাইড নিরাপদ রাস্তাগুলি নিশ্চিত করার জন্য কর্পসের প্রতিশ্রুতি এবং এর কর্মী এবং মোটরিং জনগণের মধ্যে আরও দেওয়ানী সম্পর্ক নিশ্চিত করার জন্য পুনরায় নিশ্চিত করেছে।
তিনি নাগরিকদের আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের সাথে সহযোগিতা করার আবেদন করেছিলেন, এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এফআরএসসি তার বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনে মানুষের মর্যাদার প্রতি পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা ও সম্মানকে সমর্থন করবে।