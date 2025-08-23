এফআরএসসি পুলিশকে দোষ দিয়েছে যেহেতু দু’জন ইবোনেই অটো ক্র্যাশে মারা যায়

আবোনি রাজ্যের আবাকালিকি -ইউ এনগু এক্সপ্রেসওয়ে বরাবর এবনি স্টেট ইউনিভার্সিটির স্থায়ী সাইটের নিকটে সংঘটিত একটি ভয়াবহ মোটর দুর্ঘটনায় দু’জনকে মৃত এবং আরও তিনজন আহত করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।
শনিবার নিউজম্যানদের কাছে এই মর্মান্তিক ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে, অ্যান্টনি ওগবোডো ইবোনি রাজ্যের ফেডারেল রোড সেফটি কর্পস (এফআরএসসি) এর সেক্টর কমান্ডার বলেছেন যে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় 10 জন যাত্রী এবং একটি মার্সিডিজ-বেনজ 911 ট্রাককে এনগুগু থেকে আবাকালিকিতে পরিবহনের একটি বাণিজ্যিক বাসে জড়িত একটি বাণিজ্যিক বাসে জড়িত।
এটি একত্রিত হয়েছিল যে দুর্ঘটনাটি ফেডারেল হাইওয়ের একটি লেনের আংশিক অবরোধের ফলে ইশাইক থানায় সংযুক্ত সুরক্ষা কর্মীদের দ্বারা ঘটেছিল, এই অঞ্চলের একটি পদক্ষেপের বাসিন্দারা এই অঞ্চলে রেকর্ড করা সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার একটি সিরিজে অবদান রেখেছেন বলে জানা গেছে।
ওগবোডো দুর্ঘটনাটিকে রাস্তার বাধা দ্বারা জটিল বেপরোয়া ড্রাইভিংয়ের জন্যও দায়ী করেছিলেন।
ওগবোডো ব্যাখ্যা করেছিলেন, “যাত্রীবাহী বাসটি ওটুকপো, বেনু স্টেটের কাছ থেকে আসছিল এবং ট্রাকটি এনুগু থেকে আবাকালিকি পর্যন্ত আসছিল।”
“রাতে, সেই জংশনে পুলিশ একটি লেনকে অবরুদ্ধ করেছিল। রাস্তার একটি লেন বন্ধ করে দুর্ঘটনার জন্য অবদান রেখেছিল।”
তিনি আরও প্রকাশ করেছেন যে ১০ জন যাত্রী বাসে ছিলেন, আট জন পুরুষ এবং দু’জন মহিলা।
“তিনজন আহত হয়েছেন এবং দু’জন মারা গিয়েছিলেন, একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা,” তিনি বলেছিলেন।
ওগবোডো জানিয়েছেন, আহত ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা চিকিত্সা করছেন, এবং মৃতদেহগুলি আবাকালিকির অ্যালেক্স একউইম ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয় টিচিং হাসপাতাল মর্টুরিয়ায় জমা দেওয়া হয়েছে।
তিনি আরও দুঃখ করেছিলেন যে এক্সপ্রেসওয়ের একপাশে অবরুদ্ধ করার অব্যাহত অনুশীলনটি রাস্তা ব্যবহারকারীদের জন্য অপ্রয়োজনীয় বিপদ তৈরি করেছে।
তিনি সতর্ক করেছিলেন, “বাধাটির সাথে মিলিত বিপজ্জনক ড্রাইভিং দুর্যোগের একটি রেসিপি।”