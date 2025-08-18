এফআরএসসি বুকিং শিটগুলি প্রতিস্থাপন করার সাথে সাথে ই-টিকিটিং প্রসারিত হয়

ফেডারেল রোড সেফটি কর্পস (এফআরএসসি) টিকিটের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার গ্রহণ করছে এবং বুকিং শিটটি পর্যায়ক্রমে করছে।
কমান্ডার, কস্টেন ইউনিট, এফআরএসসি, লাগোস স্টেট, চিফ রুট কমান্ডার ভিক্টর ওকেলোলা, লাগোসের নাইজেরিয়ার নিউজ এজেন্সি (এনএএন) এর সাথে একটি সাক্ষাত্কারে এটি প্রকাশ করেছেন।
ওকেলোলা বলেছিলেন যে এফআরএসসি ইতিমধ্যে লাগোস রাজ্যে ই-টিকিট জারি করছে এবং এটি দক্ষ ছিল।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে কর্পস ধীরে ধীরে তার বুকিং শিটটি পর্যায়ক্রমে তৈরি করছে।
“এটি ২০২৫ সালের কৌশলগত লক্ষ্যের একটি অংশ। এই গ্রহণটি সঠিক তথ্য থাকার ক্ষেত্রে আমাদের সমানভাবে সহায়তা করবে,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে এফআরএসসি -তে জরিমানা বিধিবদ্ধ ছিল এবং কেবল জাতীয় পরিষদের একটি আইন দ্বারা সংশোধন করা যেতে পারে।
কমান্ডারের মতে, কিছু ট্র্যাফিক অপরাধীর দাবি হিসাবে জরিমানা এতটা ভারী ছিল না।
তিনি বলেছিলেন যে সর্বনিম্ন জরিমানা ছিল N2,000 এবং সর্বাধিক N50,000 ছিল।
“আমাদের সর্বনিম্ন N2,000 রয়েছে এবং এটি ট্রেজারি অ্যাকাউন্টে প্রদান করা হয়; টিকিটের সর্বোচ্চ জরিমানা N50,000,” তিনি বলেছিলেন।
ওকেলোলা বলেছিলেন যে গ্রেপ্তার হওয়া একজন মোটর চালক, যাকে টিকিট দেওয়া হয়েছিল এবং তার গাড়ির নথি জব্দ করা হয়েছিল, তাকে অর্থ প্রদানের জন্য সাত দিন পর্যন্ত সময় থাকতে হবে।
“ব্যক্তি তার যানবাহন নিয়ে যেতে পারে এবং যে কোনও জায়গায় তিনি টিকিটটি দেখান, এটি ইঙ্গিত করবে যে এফআরএসসির হেফাজতে ব্যক্তির নথি রয়েছে।
“ড্রাইভাররা যখন বিপজ্জনক ড্রাইভিংয়ের মতো অপরাধ করে তখন কেবলমাত্র যানবাহনকেই চালিত করা হয়।
“এছাড়াও, যখন কেউ লাইসেন্স ছাড়াই গাড়ি চালায়, গাড়িটি চালিত হয় কারণ ব্যক্তি অন্যের জীবন বিপন্ন করে চলেছে,” তিনি বলেছিলেন।