এফএএন 15 বছরের বিরতির পরে লাগোস বিমানবন্দরে সরাসরি কার্গো রাজস্ব সংগ্রহ পুনরায় চালু করে

ফেডারেল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের নাইজেরিয়ার (এফএএএন) 15 বছরের ব্যবধানের পরে একটি historic তিহাসিক মাইলফলক চিহ্নিত করে লোগোসের মুরতালা মুহাম্মদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (এমএমআইএ) সরাসরি কার্গো রাজস্ব সংগ্রহ পুনরায় চালু করার ঘোষণা দিয়েছে।
অবিলম্বে কার্যকর এই উদ্যোগের লক্ষ্য স্বচ্ছতা বাড়ানো, প্লাগ ইনভ্যালি ফাঁস হওয়া এবং এজেন্সিটির অভ্যন্তরীণভাবে উত্পন্ন রাজস্ব (আইজিআর) বাড়ানো, শনিবার, ২৩ শে আগস্ট, ২০২৫ সালে এফএএএন দ্বারা প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
ফ্যানের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড কনজিউমার প্রোটেকশন ডিরেক্টর, মিসেস ওবিয়াগেলি ওরো, এজেন্সিটির অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যে কার্গো ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস (ডিসিডিএস) অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা এখন নাইজেরিয়ান এভিয়েশন হ্যান্ডলিং সংস্থা (এনএএইচসিও) এবং স্কাইওয়ে এভিয়েশন হ্যান্ডলিং সংস্থা (এসএএইচসিও) ওয়্যারহাউসের কার্গো রিলিজ পয়েন্টগুলিতে অবস্থান করছেন।
এই আধিকারিকদের অর্জিত কার্গো চার্জের রিয়েল-টাইম সংগ্রহের তদারকি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এটি পূর্বে হ্যান্ডলারের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পরিচালিত একটি প্রক্রিয়া, যার ফলে বিলম্ব এবং তদারকির ব্যবধান দেখা দেয়।
ফ্যানের কার্গো ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেসের পরিচালক, মিঃ লেকান থমাস কয়েক মাসের নিবিড় স্টেকহোল্ডারদের ব্যস্ততার ফলস্বরূপ এই পদক্ষেপটি বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে কম কনট্রোলার টি। এডাব্লুয়ের অধীনে নাইজেরিয়া কাস্টমস সার্ভিস (এনসিএস) এর সহযোগিতা সহ। থমাস বলেছেন, “ফ্যান অফিসারদের কার্গো রিলিজের পয়েন্টে রাখা কেবল একটি রাজস্ব সুরক্ষা নয়, কার্গো ভ্যালু চেইনের সমস্ত পক্ষের জন্য আত্মবিশ্বাস-বিকাশের ব্যবস্থাও নয়,” থমাস বলেছিলেন।
এফএএনএর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিসেস ওলুবুনমি কুকু এবং এনসিএস নিয়ন্ত্রক-জেনারেল, মিঃ বশির অ্যাডওয়ালে অ্যাডেনিয়াই দ্বারা সমর্থিত এই উদ্যোগটি অপারেশনগুলি সহজতর করবে এবং জবাবদিহিতা উন্নত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
পুনঃস্থাপনটি এনসিএস দ্বারা আহ্বান করা একটি উচ্চ-স্তরের স্টেকহোল্ডার সভার অনুসরণ করেছে, যার মধ্যে নাহকো, সাহকো এবং অন্যান্য স্থল-পরিচালনা অংশীদারদের জড়িত রয়েছে।
15 বছর ধরে, হ্যান্ডলারের মাধ্যমে পরোক্ষ সংগ্রহের ফলে এফএএএন -এর জন্য উল্লেখযোগ্য রাজস্ব ক্ষতি হয়েছিল।
নতুন সিস্টেমটি চার্জের রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং, বাধা হ্রাস এবং তহবিলগুলি যথাযথভাবে হিসাব করা নিশ্চিত করার অনুমতি দেয়।
“এমএমআইএ -তে এই অগ্রগতি নাইজেরিয়া জুড়ে অন্যান্য বিমানবন্দরগুলিতে প্রতিরূপের মডেল হিসাবে কাজ করবে,” ওরা বলেছেন, কার্গো কার্যক্রম পরিচালনা করতে এবং নতুন উপার্জনের প্রবাহগুলি আনলক করার জন্য ফ্যানের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে।
শিল্পের স্টেকহোল্ডাররা এই উন্নয়নে স্বাগত জানিয়েছে, ঘরোয়া বিমানবন্দর কার্গো এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (ডিএসিএএ) উল্লেখ করে যে এমএমআইএতে বর্ধিত কার্গো অপারেশন নাইজেরিয়ার রফতানি অর্থনীতি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
আবুজা, কানো, জোস, নাইজার এবং পোর্ট হারকোর্টে এই মডেলটির প্রতিলিপি তৈরির পরিকল্পনা চলছে, আফ্রিকার মূল কার্গো হাব হিসাবে নাইজেরিয়াকে অবস্থান করছে।
