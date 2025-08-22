এফএফ 7 রিমেক ইন্টারগ্রেড স্যুইচ 2 ডেমো প্রতিশ্রুতি দেখায়, তবে অতীত বন্দরগুলি উদ্বেগের কারণ হয়

প্রাথমিক ডেমো ফাইনাল ফ্যান্টাসি 7 রিমেক ইন্টারগ্রেড স্যুইচ 2 -এ ইতিবাচক বলে মনে হচ্ছে তবে এটি বলা খুব তাড়াতাড়ি হতে পারে – বিশেষত বন্দরগুলির ক্ষেত্রে এটি ট্র্যাক রেকর্ড বিবেচনা করে। ইন্টারগ্রেডএর বর্ধিত পুনরায় প্রকাশ এফএফ 7 রিমেকবেশ কয়েকটি চূড়ান্ত কল্পনা স্যুইচ 2 এ আসার কারণে গেমস এবং রিমেক প্রকল্পটি নিন্টেন্ডো হ্যান্ডহেল্ডে আনার জন্য আরও বিস্তৃত প্রচেষ্টা শুরু করা।
একটি নির্বাচিত কিছু লোক একটি ডেমো খেলতে সক্ষম হয়েছিল এফএফ 7 রিমেক ইন্টারগ্রেড গেমস্কোমে, ইউরোপের প্রিমিয়ার গেমিং ট্রেড শো। এবং প্রাথমিক প্রতিবেদনগুলি সাধারণত ইতিবাচক হয়খেলোয়াড়রা এর পারফরম্যান্সের প্রশংসা করে। সতর্কতার সাথে আশাবাদী হওয়ার কারণ থাকতে পারে তবে ইন্টারগ্রেড আমাদের আগে পুড়িয়ে দিয়েছে।
সুইচ 2 এ এফএফ 7 রিমেক ইন্টারগ্রেডের ভাল পারফরম্যান্স রয়েছে
একটি মসৃণ, ধারাবাহিক ফ্রেম হারের প্রতিবেদন
একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী নিন্টেন্ডো লাইফ, এফএফ 7 রিমেক ইন্টারগ্রেড স্যুইচ 2 এ ভাল চলছে বলে মনে হচ্ছে গেমসকোম ডেমো চলাকালীন। এর পূর্বরূপ 15 মিনিটের উঁকি উপভোগ করেছে ইন্টারগ্রেড স্যুইচ 2 এ, এবং এটি রিপোর্ট করেছে “একটি ফ্রেম রেট সহ খুব সহজেই চালানো হয়েছে যা তিনি 30 থেকে 60 এফপিএসের মধ্যে কোথাও রেখেছিলেন“”
অবশ্যই, এটি কেবল একজন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, তবে এটি উত্সাহজনক – অ্যাকশন আরপিজিদের সাফল্যের জন্য ভাল পারফরম্যান্স প্রয়োজন, এবং ইন্টারগ্রেড ব্যতিক্রম নয়। এটি বলেছিল, এটি একটি বাড়ির কনসোলে উদ্ভূত হয়েছিল, তাই হ্যান্ডহেল্ডে পারফরম্যান্স একটি প্রাকৃতিক উদ্বেগ।
এবং যাইহোক, এফএফ 7 রিমেক ইন্টারগ্রেড একটি রুক্ষ ট্র্যাক রেকর্ড আছে যখন এটি বন্দর আসে। এর পিসি পোর্টটি অবিচ্ছিন্ন পারফরম্যান্সের সাথে চালু হয়েছিল যা অনেক খেলোয়াড়কে ক্ষুব্ধ হয়ে যায়। ফ্রেম ড্রপ এবং স্টুটারিং মূলত একটি ধ্রুবক ছিল, যা গুরুত্বপূর্ণ গল্পের মুহুর্তগুলিকে বাধা দেয় এবং মহাকাব্য যুদ্ধগুলি থেকে বিভ্রান্ত হয়েছিল।
ধন্যবাদ, যদিও, প্রত্যেকেরই এই সমস্যাগুলি ছিল না – এবং, লঞ্চের কয়েক মাসের মধ্যে, এটি প্যাচগুলির একটি সিরিজে স্থির করা হয়েছিল। দুর্বল পারফরম্যান্স তার কফিনের চূড়ান্ত পেরেক ছিল না, তবে এটি প্রকাশের পরপরই এটি বিতর্কের একটি প্রধান উত্স ছিল এবং প্রায় অবশ্যই কিছু খেলোয়াড়কে এটি কিনতে বাধা দেওয়ার জন্য কাজ করেছিল।
সুতরাং এটি শুনতে কিছুটা উত্সাহজনক ইন্টারগ্রেড স্যুইচ 2 এ এই ভুলগুলি পুনরাবৃত্তি করতে পারে না। অবশ্যই, এটি এখনও প্রথম দিন, তবে আমি মনে করি না যে এটি স্কয়ার এনিক্স তার রকি পিসি লঞ্চ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পাঠ শিখেছে তা কল্পনা করার জন্য এটি খুব বেশি প্রসারিত।
সুইচ 2 এ এফএফ 7 রিমেক পূর্বরূপগুলি সীমাবদ্ধ ছিল
মাত্র 15 মিনিট, তবে এখনও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
ন্যায্য হতে, যদিও, দ্য এফএফ 7 রিমেক গেমসকোম ডেমো সীমাবদ্ধ ছিল। নিন্টেন্ডো লাইফএর পূর্বরূপ জানিয়েছে যে তারা কেবল প্রায় 15 মিনিটের জন্য খেলতে সক্ষম হয়েছিল, যা 60-ঘন্টা-ইশ রানটাইমের একটি ছোট্ট টুকরো রিমেক।
দেখে মনে হচ্ছে তাদের কেবল গেমের প্রথম দিকের অধ্যায়ে অ্যাক্সেস থাকতে পারে – সম্ভবত বোমা হামলা মিশনের একটি দ্রুত ডেমোযা স্বীকার করা হয় যে এর সবচেয়ে গ্রাফিকভাবে দাবি করা অংশ নয় ইন্টারগ্রেড।
পারফরম্যান্সের সমস্যাগুলি সহজেই অন্য কোথাও উত্থিত হতে পারেগল্পের ব্যস্ত মুহুর্তগুলিতে। ওয়াল মার্কেট কীভাবে স্যুইচ 2 এ দেখায়, বা এটি এয়ার বাস্টার বসের লড়াইয়ে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় তা দেখার জন্য আমি আগ্রহী হব।
তবুও, এই প্রাথমিক পূর্বরূপগুলি সাধারণত বেশ ভাল সূচক একটি গেমের অভিনয় শেষ যখন এটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। এবং আমি মনে করি না যে স্কয়ারটি ইচ্ছাকৃতভাবে সীমাবদ্ধ খেলার সময়, বা প্রাথমিক প্রতিবেদনগুলি ইতিবাচক হবে তা নিশ্চিত করার জন্য গেমের কম চাহিদা অনুযায়ী অংশ বেছে নিয়েছে।
তারা যে গেমটি প্রচার করছে তার সূচনাটি ব্যবহার করা ব্যক্তিগতভাবে ডেমোগুলির পক্ষে এটি বেশ সাধারণ: অন্তর্ভুক্ত যে কোনও টিউটোরিয়াল নতুনদের সাথে তাদের সাথে পরিচিত হতে সহায়তা করবে এবং পুরো জিনিস কেনার পরিকল্পনা করার জন্য যে কোনও ব্যক্তির জন্য স্পয়লারদের এড়াতে সহায়তা করবে। এবং 15 মিনিটের খেলার সময়টি সম্ভবত লাইনটি চলমান রাখার জন্য পরিবেশন করেছে।
আমি সতর্কতার সাথে আশাবাদী এফএফ 7 রিমেক 2 স্যুইচ 2 ভাল হবে
ভাল ডেমো পারফরম্যান্স প্রথম পদক্ষেপ
সুতরাং, শেষ পর্যন্ত, আমি সম্পর্কে আশাবাদী এফএফ 7 রিমেক স্যুইচ এযদিও সাবধানতার সাথে তাই। আমরা ইতিমধ্যে জানি যে এটি একটি দুর্দান্ত খেলা এবং এর অন্যতম সেরা টুকরো চূড়ান্ত কল্পনা সাম্প্রতিক দিনগুলিতে মিডিয়া মুক্তি পেয়েছে। যতক্ষণ না পারফরম্যান্স স্যুইচ 2 এ থাকে ততক্ষণ এটি তার লাইব্রেরিতে একটি দুর্দান্ত সংযোজন হবে।
যে বলেছে, কত গণ্ডগোল হয়েছে ইন্টারগ্রেড পিসিতে ছিল যখন এটি প্রথম চালু হয়েছিল, আমি এখনও একটু সতর্ক। আমি দিতে চাই রিমেক সন্দেহের সুবিধা, তবে আমি যেমন বলেছি, আমি আগে পুড়ে গেছে।
অন্য কিছু না হলে এটি কমপক্ষে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এফএফ 7 রিমেক এখনও স্যুইচ 2 এ প্রকাশের তারিখ নেই। আমরা জানি এটি এই শীতে বেরিয়ে আসে, তবে জুরি এখনও সঠিক তারিখে বাইরে রয়েছে। এর পারফরম্যান্সে কিঙ্কসকে কাজ করার জন্য এটি এখনও প্রচুর সময় পেয়েছে, যদি থাকে তবে এবং স্যুইচ 2 এ ভাল চালানোর জন্য গেমটি পুনরায় অনুকূলিত করতে।
আবার, এটি বলতে একটু তাড়াতাড়ি। এটি কেবল একটি ইভেন্ট-নির্দিষ্ট ডেমো, এবং যদিও এটি আগত জিনিসগুলির একটি ভাল সূচক, এটি সর্বকালের শেষ নয় এফএফ 7স্যুইচ 2 এ এর পারফরম্যান্স। অতীত হিচাপ দেওয়া হয়েছে, আমি মনে করি আমি কমপক্ষে কিছুটা সতর্ক হওয়ার ঠিক আছি। তবে আজ অবধি, আমরা কেবল ভাল জিনিস দেখেছি ফাইনাল ফ্যান্টাসি 7 রিমেক ইন্টারগ্রেড স্যুইচ 2 এ, সুতরাং আমার একটি মসৃণ মুক্তির জন্য উচ্চ আশা রয়েছে।