রাশিয়ার ফেডারেল সুরক্ষা পরিষেবা (এফএসবি) দাবি বৃহস্পতিবার যে এটি রাশিয়ার অভ্যন্তরে স্ট্রাইক চালু করার ইউক্রেনের ক্ষমতাকে পঙ্গু করেছে এটি ইউক্রেনীয় ক্ষেপণাস্ত্র উত্পাদন সুবিধার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পাশাপাশি একটি বিশেষ অভিযান চালানোর পরে।
এফএসবি বলেছে যে তারা ইউক্রেনের স্যাপসান ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সিস্টেমের উত্পাদন ও সুরক্ষার সাথে জড়িত বিল্ডিং এবং বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অবস্থানগুলি আবিষ্কার করেছে, এটি স্যামি এবং ডিএনপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চলে রফতানি উপাধি এইচআরআইএম -২ দ্বারা পরিচিত।
গোয়েন্দা সংস্থা জানিয়েছে যে রাশিয়ান সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা সাইটগুলি আঘাত করেছিল, ইউক্রেনীয় ক্ষেপণাস্ত্রের হুমকি উভয়কেই রাশিয়ার ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে গভীরভাবে আঘাত করে এবং ক্ষেপণাস্ত্রের উত্পাদন ক্ষমতার জন্য “প্রযুক্তিগত বেস” উভয়কেই সরিয়ে দিয়েছে।
রাশিয়ান রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থাগুলি দ্বারা প্রকাশিত একটি এফএসবি মানচিত্র দাবি করেছে শো সাপসান/এইচআরআইএম -২ ক্ষেপণাস্ত্রগুলির সম্ভাব্য পরিসীমা, যার মধ্যে মস্কো অঞ্চল এবং মধ্য রাশিয়ার বাকী অংশগুলি, পাশাপাশি এর মূল মিত্র বেলারুশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ড এর বায়ু, সমুদ্র এবং ভূমি আক্রমণগুলি “রাশিয়ান অঞ্চলে গভীর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির জন্য পশ্চিমা অংশীদারদের সাথে সমন্বয় করে কিয়েভ সরকারের একটি প্রচেষ্টা ব্যাহত করেছে।”
এতে বলা হয়েছে, জুলাই জুড়ে এই ধর্মঘটগুলি পরিচালিত হয়েছিল, ডিনিপ্রোপেট্রোভস্ক এবং সুমি অঞ্চলে ইউক্রেনীয় ডিজাইন বিউরাস, রকেট জ্বালানী উত্পাদন সুবিধা এবং ক্ষেপণাস্ত্র সমাবেশ প্ল্যান্টকে লক্ষ্য করে।
রাশিয়ান সামরিক বাহিনী আরও বলেছে যে তারা একমাত্র ডিএনপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চলে পশ্চিমা-সরবরাহিত দেশপ্রেমিক পৃষ্ঠ থেকে বায়ু ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা এবং একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি লক্ষ্য সনাক্তকরণ এবং গাইডেন্স রাডার চারটি লঞ্চারকে ধ্বংস করেছে।
এফএসবি দাবি করেছে যে ইউক্রেন অজ্ঞাতপরিচয় পশ্চিমা ইউরোপীয় দেশের “বিশেষজ্ঞ” এর আর্থিক সহায়তায় স্যাপান/এইচআরআইএম -২ বিকাশ করেছে।
কিয়েভের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মস্কোর দাবিতে তাত্ক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া ছিল না।
এর আগে ইউক্রেনীয় মিডিয়া রিপোর্ট যে সাপসান ক্ষেপণাস্ত্রটি প্রায় 300 কিলোমিটার (186 মাইল) পরিসরে একটি রাশিয়ান সামরিক লক্ষ্য সফলভাবে আঘাত করার পরে মে মাসে যুদ্ধের পরীক্ষা শেষ করে।
