এফএসবি ক্রিমিয়ান ব্রিজের গাড়িটি অবমূল্যায়ন প্রতিরোধের বিষয়ে জানিয়েছে, যা ইউক্রেনে বিশেষ পরিষেবা দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এটি রাশিয়ান স্পেশাল সার্ভিসেসের বার্তায় বর্ণিত হয়েছে, যা ইন্টারফ্যাক্সের উদ্ধৃতি দেয়।
এফএসবি অনুসারে শেভ্রোলেট গাড়ি, যেখানে “উচ্চ ক্ষমতা” এর একটি বিস্ফোরক ডিভাইস ছিল, “দেশগুলির সংখ্যার” মাধ্যমে ট্রানজিট করে রাশিয়ায় এসেছিল। গাড়িটি রাশিয়ান-জর্জিয়ান সীমান্তের ভারখনি লার্স চেকপয়েন্টের মাধ্যমে রাশিয়ায় প্রবেশ করেছিল। এর পরে, তাকে “ক্যারিয়ারের একটি বেসরকারী ড্রাইভারের নেতৃত্বে একটি অটো ক্যারিয়ারে” ক্র্যাসনোডার টেরিটরিতে তাকে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল।
তারপরে, এফএসবি অনুসারে, গাড়িটি অন্য ড্রাইভারের কাছে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এফএসবি জানিয়েছে, এতে ক্রিমিয়ান ব্রিজের মাধ্যমে ক্রিমিয়ায় প্রবেশের কথা ছিল এবং “একটি অনৈচ্ছিক সন্ত্রাসবাদী-আত্মহত্যা বোমা” হয়ে ওঠার কথা ছিল, কারণ এটি “ভাল” ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, এফএসবি জানিয়েছে।
এফএসবি বলেছে যে তারা ইউক্রেনীয় বিশেষ পরিষেবাগুলির “ওপেন আপ পরিকল্পনা” সময় মতো পদ্ধতিতে “শেভ্রোলেটে সাবধানতার সাথে ছদ্মবেশযুক্ত” একটি বিস্ফোরক ডিভাইসটি সন্ধান এবং নিরপেক্ষ করতে, পাশাপাশি “এর প্রসবের সাথে জড়িত সমস্ত ব্যক্তিকে আটকে রাখতে” সক্ষম হয়েছিল। আটককৃতদের মধ্যে ড্রাইভার যারা “পথে” ব্যবহৃত হয়েছিল। এফএসবি আটককারীদের সম্পর্কে বিশদ।
২০২২ সালের অক্টোবরে ক্রিমিয়ান ব্রিজের উপর একটি বিস্ফোরণ ঘটে, ফলস্বরূপ সেতুর অটোমোবাইল অংশের একটি শাখা আংশিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং ট্যাঙ্কগুলির সাথে রচনাটি রেলপথের অংশে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিস্ফোরণে পাঁচ জন মারা গিয়েছিলেন। 2023 সালের আগস্টে, এসবিইউ ভ্যাসিলি মালিয়াকের প্রধান ক্রিমিয়ান ব্রিজের বিস্ফোরণকে “এসবিইউ বাস্তবায়নের একটি” বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর মতে, ইউক্রেনীয় বিশেষ পরিষেবাগুলি মানুষকে “নিরর্থক” ব্যবহার করেছিল।