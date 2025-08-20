রাশিয়ার ফেডারেল সুরক্ষা পরিষেবা (এফএসবি) ড বুধবার যে এর এজেন্টরা পশ্চিম ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে একটি ইউক্রেনীয় নাশকতা গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা ও আটক করেছে, দাবি করেছে যে তারা দেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসী হামলার সাথে জড়িত ছিল।
এফএসবি তার ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে বলেছে, “সুরক্ষা অভিযানের সময় তিনজন নাশককে হত্যা করা হয়েছিল এবং আরও তিনজনকে আটক করা হয়েছিল।”
রাষ্ট্র পরিচালিত নিউজ এজেন্সিগুলির দ্বারা ভাগ করা একটি ভিডিও দেখানো হয়েছে একটি কাঠের জায়গায় মাটিতে পড়ে থাকা তিনজন লোক, প্রত্যেকে নিজেকে ইউক্রেনের বিশেষ অপারেশন ফোর্সের সাথে সংযুক্ত ইউনিটের সদস্য হিসাবে চিহ্নিত করে।
ভিডিওটি তখন এফএসবি এজেন্টদের তিনটি সংস্থা এবং একটি ক্যাশে অস্ত্র পরীক্ষা করে কেটে দেয়। রাশিয়ান গোয়েন্দা সংস্থা তার বিবৃতিতে বলেছে যে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাসল্ট রাইফেলস, চেক বিস্ফোরক এবং ন্যাটো-স্ট্যান্ডার্ড গ্রেনেড এবং গোলাবারুদগুলির একটি “বিপুল সংখ্যক” জব্দ করেছে।
একটি জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিওতে, একজন বন্দী পুরুষ, যিনি নিজেকে গ্রুপের কমান্ডার ওলেকসান্দ্র ঝুক হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, তাদের মধ্যে একজন দাবি করেছিলেন যে ইউনিটটি ব্রিটিশ, কানাডিয়ান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এফএসবি অভিযোগ করেছে যে এই গোষ্ঠীটি ইউক্রেনের পাশাপাশি ন্যাটো দেশগুলিতে লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া এবং নরওয়েতে “পশ্চিমা গোয়েন্দা কর্মীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে” প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।
ঝুক নামে পরিচিত ব্যক্তিটি বলেছেন, ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা হুর এই মাসের শুরুর দিকে ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে এই দলটি মোতায়েন করেছিল “মূল রাশিয়ান পরিবহন সাইটগুলিতে একাধিক সন্ত্রাসী কাজ সম্পাদনের জন্য।” এফএসবি বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে যে এর সুরক্ষা অপারেশনের জায়গায় জব্দ করা একটি রেডিও স্টেশন কিয়েভের এইচআর সদর দফতরের সাথে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।
লোকটি দৃ ure ়তার অধীনে কথা বলেছিল কিনা তা অস্পষ্ট ছিল, তবে তিনি যে আনুষ্ঠানিক ভাষায় ব্যবহার করেছিলেন তা পরামর্শ দিয়েছিল যে তার স্বীকারোক্তিটি কমপক্ষে আগেই প্রস্তুত থাকতে পারে। এফএসবির দাবিগুলি যাচাই করাও তাত্ক্ষণিকভাবে সম্ভব ছিল না।
ঝুক আরও বলেন, ইউক্রেনীয় স্পেশাল ফোর্সেস গ্রুপ মে মাসে ব্রায়ানস্ক অঞ্চল সেতুতে একটি বিস্ফোরণে জড়িত ছিল, পাশাপাশি একটি ফ্রেইট ট্রেন লাইনচ্যুত গত সেপ্টেম্বরে বেলগোরোড অঞ্চলে।
এফএসবির তদন্তকারী ইউনিট নাশকতার বিষয়ে একটি ফৌজদারি তদন্ত শুরু করে এবং বলেছে যে এটি তিনজন বেঁচে থাকা পুরুষকে প্রাক-বিচারের আটকাতে রাখার চেষ্টা করবে।
