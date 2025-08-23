ইউক্রেনীয় বিশেষ পরিষেবাগুলি টেলিগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপে “সক্রিয়” রয়েছে, রাশিয়ার এফএসবি -র সেন্টার ফর পাবলিক রিলেশনস (সিওও) বলেছেন।
এই বার্তাবাহকরা বলেছেন যে বিশেষ পরিষেবাগুলির বিবৃতিতে, যা টাসের উদ্ধৃতি দেয়, ইউক্রেনের বিশেষ পরিষেবাগুলি “নাশকতার এবং সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে রাশিয়ান নাগরিকদের জড়িত করার জন্য” ব্যবহার করে।
নাগরিকদের গৌরবময়তা ব্যবহার করে, নিয়োগকারীরা তাদের ক্ষতিগ্রস্থদের গুরুতর এবং বিশেষত গুরুতর অপরাধ করতে বাধ্য করে, যার জন্য দীর্ঘমেয়াদী কারাবাস সরবরাহ করা হয়।
আগস্টে এর আগে, রাশিয়ার ব্যবহারকারীরা টেলিগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কলগুলিতে ব্যর্থতা সম্পর্কে অভিযোগ করতে শুরু করেছিলেন। রোজকোমনাডজর ঘোষণা করেছিলেন যে তাত্ক্ষণিক বার্তাবাহকদের কলগুলি “অপরাধীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার” জন্য “আংশিকভাবে সীমাবদ্ধ” ছিল। সংস্থাটি জালিয়াতিদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা এবং এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করার জন্য বার্তাবাহকদের প্রশাসনের প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে এটি ব্যাখ্যা করেছে।