এফজিএন ₦ 2tn মূলধন বাজেটের বকেয়া সাফ করেছে, সময়োপযোগী 2025 রিলিজের প্রতিশ্রুতি দেয়

নাইজেরিয়ার ফেডারেল সরকার (এফজিএন) ২০২৪ অর্থবছর থেকে অসামান্য মূলধন বাজেটের বাধ্যবাধকতা ২ ট্রিলিয়ন ডলারের উপরে নিষ্পত্তি করেছে এবং ২০২৫ সালের মূলধন তহবিলের প্রম্পট রিলিজকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
অর্থনীতিবিদ এবং অর্থনীতির সমন্বয়মন্ত্রী মিঃ ওয়াল এডুন বৃহস্পতিবার আবুজাতে মন্ত্রীর প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় এটি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি আরও ঘোষণা করেছিলেন যে নাইজেরিয়া বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের কাছে “ব্যবসায়ের জন্য উন্মুক্ত”, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় সাম্প্রতিক লাভের কথা উল্লেখ করে।
গত ত্রৈমাসিকে, আমরা গত বছর থেকে অসামান্য মূলধন বাজেটের বাধ্যবাধকতাগুলি নিষ্পত্তি করতে ২ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি ঠিকাদারকে প্রদান করেছি, “এডুন বলেছিলেন।” এই মুহুর্তে, আমাদের কোনও বিচারাধীন বাধ্যবাধকতা নেই যা প্রক্রিয়াজাত ও অর্থায়ন করা হচ্ছে না। ফোকাস এখন 2025 মূলধন রিলিজে স্থানান্তরিত হবে। “
মন্ত্রী সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তহবিল যথাযথভাবে অনুমোদিত হওয়ার পরে সরকারী সংস্থাগুলিকে কেবল মূলধন প্রকল্পগুলিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা উচিত। “বরাদ্দ সত্ত্বেও, যখন তহবিলগুলি উপলব্ধ করা হয় এবং ব্যয় করার জন্য অনুমোদিত হয় যে সরকারী সত্তাগুলি বাধ্যতামূলক প্রতিশ্রুতিগুলিতে প্রবেশ করা উচিত,” তিনি জোর দিয়েছিলেন।
এডুন ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে ৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি বাণিজ্য উদ্বৃত্ত, ৯.৮ শতাংশের রফতানি প্রবৃদ্ধি, স্থিতিশীল বিনিময় হার এবং জুলাইয়ে ৩৯ বিলিয়ন ডলারে বৈদেশিক মজুদ রয়েছে including তিনি এই উন্নতিগুলিকে টিনুবু প্রশাসনের অর্থনৈতিক নীতিমালার জন্য দায়ী করেছেন, যা তিনি বলেছিলেন, “স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি করেছেন যার বিরুদ্ধে লোকেরা পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ করতে পারে।”
তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে অগ্রগতি অননুমোদিতভাবে ব্যবহার বন্ধ করার মতো আর্থিক সংস্কার উল্লেখ করেছেন, যা জিডিপি রেবেসিংয়ের পরে নাইজেরিয়ার debt ণ-থেকে-জিডিপি অনুপাতকে ৫২.১ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩৮.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তিনি আরও যোগ করেছেন, “এই প্রশাসনের শুরুর পর থেকে উপায় ও উপায়ের কোনও ডেবিট নেই,” তিনি আরও যোগ করেছেন যে ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে মোট রাজস্ব ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় ৩.4.৪ শতাংশ বেশি ছিল।
মন্ত্রীর মতে, ফেডারেল সরকার ফেডারেশন অ্যাকাউন্ট থেকে অতীত ছাড়ের পরিশোধ করে রাষ্ট্রীয় রাজস্বকে বাড়িয়েছে, মূলধন বিনিয়োগের জন্য তাদের আর্থিক ক্ষমতা বাড়িয়েছে। “২০২৩ সালের প্রথমার্ধের পর থেকে, রাজ্যগুলির সম্মিলিত আর্থিক ভারসাম্য জিডিপির ১.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩.১ শতাংশে বেড়েছে – ২.৮ ট্রিলিয়ন ডলার থেকে .1.১ ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে,” তিনি বলেন, এই প্রবৃদ্ধিকে অসামান্য অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে আইনের নিয়মের ভর্তুকি অপসারণ এবং আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে।
এডুন ২০২26 সালের জানুয়ারিতে নাইজেরিয়ার সবচেয়ে বিস্তৃত কর সংস্কার বাস্তবায়নের পরিকল্পনা উন্মোচন করেছেন, সমস্ত ট্যাক্স আইনকে একক কাঠামোর মধ্যে একীভূত করে, ৫০ টিরও বেশি ওভারল্যাপিং ট্যাক্সকে বাদ দিয়ে এবং সম্মতি প্রবাহিত করে। তিনি একটি নতুন উপার্জন অপ্টিমাইজেশন প্ল্যাটফর্মও ঘোষণা করেছিলেন যা মন্ত্রনালয়, বিভাগ এবং এজেন্সিগুলি থেকে সংগ্রহকে কেন্দ্রীভূত করবে, প্রযুক্তি, ডিজিটালাইজেশন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ফাঁসকে অবরুদ্ধ করতে এবং আর্থিক বুদ্ধি বাড়ানোর জন্য।
7 শতাংশ বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের সরকারের মাঝারি-মেয়াদী লক্ষ্যটিকে পুনরায় নিশ্চিত করে এডুন বলেছেন, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উত্পাদন, প্রযুক্তি এবং অবকাঠামোতে বিনিয়োগ এই লক্ষ্যের কেন্দ্রীয় হবে। তিনি লোগোসের তৃতীয় মূল ভূখণ্ড এবং কার্টার ব্রিজের মতো বড় প্রকল্পগুলির জন্য সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন।
এনার্জি সেক্টরে, এডুন প্রকাশ করেছেন, বিদ্যুৎ উত্পাদন ক্ষমতা বছরের শেষের দিকে, 000,০০০ মেগাওয়াট করে বাড়ানোর এবং শিল্প বিকাশকে সমর্থন করার জন্য আজাওকুত-কাদুনা-কানো গ্যাস পাইপলাইনটি সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা করেছে।
তিনি নিশ্চিত করেছেন যে দুর্বল নাইজেরিয়ানদের সরাসরি নগদ স্থানান্তর চলছে, লক্ষ্যমাত্রাযুক্ত ১৫ মিলিয়ন সুবিধাভোগী ইতিমধ্যে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, অর্থ প্রদানগুলি বায়োমেট্রিক যাচাইকরণ এবং ডিজিটাল বিতরণের মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে তৈরি করা হচ্ছে।
অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে নাইজেরিয়া শিক্ষা loan ণ তহবিল, গ্রাহক credit ণ প্রকল্প, একটি আসন্ন যুব বিনিয়োগ ব্যাংক এবং যুবতী মহিলাদের জন্য উত্সর্গীকৃত তহবিল সহ ডিজিটাল এবং সৃজনশীল খাতগুলির জন্য 600 মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার সুবিধা।
এডুন বলেছিলেন, “আমাদের প্রতিশ্রুতি এমন একটি অর্থনীতি তৈরি করা যা স্বচ্ছতা, স্থিতিস্থাপকতা এবং উদ্দেশ্য নিয়ে প্রত্যেকের জন্য কাজ করে।”