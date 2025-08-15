এফজি এএসইউ দ্বারা প্রত্যাখ্যানিত loan ণ প্রকল্প চালু করেছে, অন্যরা

ফেডারেল সরকার ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিকস এবং শিক্ষা কলেজ এবং নির্বাচিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তৃতীয় প্রতিষ্ঠান সহ তৃতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য loans ণে 10 মিলিয়ন ডলার সরবরাহ করে তৃতীয় ইনস্টিটিউশন স্টাফ সাপোর্ট ফান্ড (টিআইএসএসএফ) চালু করেছে।
এটি ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ একাডেমিক টেকনোলজিস্টস (এনএএটি) এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একাডেমিক স্টাফ ইউনিয়ন (এএসইউইউ) এর মতো ইউনিয়নগুলি থেকে প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও, যারা দাবি করেছিলেন যে সরকারকে পরিবর্তে সদস্যদের বকেয়া বকেয়া বকেয়া বকেয়া প্রদান করা উচিত।
লঞ্চে বক্তব্য রেখে শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ টুনজি আলাউসা বলেছেন, তহবিল সফল আবেদনকারীদের জন্য একটি 10 মিলিয়ন সুদমুক্ত loan ণ প্রদান করবে।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে 12 মাসের স্থগিতাদেশের সাথে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে loan ণ পরিশোধযোগ্য। টিআইএসএসএফের মাধ্যমে, সুবিধাভোগীরা চিকিত্সা সহায়তা, পরিবহন, যানবাহন ক্রয়, ছোট আকারের উদ্যোগ, কৃষি এবং একাডেমিক অগ্রগতির জন্য অর্থায়নে অ্যাক্সেস করতে পারেন।
আলাউসা জানিয়েছেন যে টিআইএসএসএফ একটি কৌশলগত ক্ষমতায়ন প্ল্যাটফর্ম যা একাডেমিক এবং অ-একাডেমিক কর্মীদের আর্থিক স্থিতিশীলতা দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
“এই প্রোগ্রামটি কেবল একটি কল্যাণ প্যাকেজ নয়; এটি একটি কৌশলগত ক্ষমতায়ন প্ল্যাটফর্ম যা আমাদের একাডেমিক এবং অ-একাডেমিক কর্মীদের নতুন করে উত্সর্গের সাথে আমাদের শিক্ষার্থীদের সেবা করার জন্য এবং মর্যাদা ও গর্বের সাথে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক স্থিতিশীলতা দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
“এটি রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ টিনুবুর পুনর্নবীকরণ আশা সংস্কার এজেন্ডা শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, যা আমাদের শিক্ষা খাতকে রূপান্তরিত করার এবং আমাদের অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রে মানুষকে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ রাখে।
“টিআইএসএসএফ হ’ল ফেডারেল এডুকেশন মন্ত্রনালয়ের একটি যৌথ উদ্যোগ এবং তৃতীয় শিক্ষা ট্রাস্ট ফান্ডের (টেটফান্ড), ব্যাংক অফ ইন্ডাস্ট্রির সাথে অংশীদারিত্বের সাথে প্রয়োগ করা হয়েছে। এটি কল্যাণ বাড়ানো, ক্যারিয়ার বিকাশকে সমর্থন করা এবং নাইজেরিয়ার শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য আর্থিক স্বাধীনতার প্রচারের লক্ষ্যে একটি 0% সুদের loan ণ প্রকল্প।
“তহবিলটি আমাদের কর্মীদের দ্বারা যে অর্থনৈতিক চাপ এবং পেশাদার বিকাশের ব্যবধানগুলির মুখোমুখি হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া জানায়। অধ্যয়নগুলি দেখায় যে নাইজেরিয়ার 70% এরও বেশি তৃতীয় সংস্থা কর্মীরা গত পাঁচ বছরে কাঠামোগত ক্ষমতা-বিল্ডিং প্রোগ্রামগুলিতে অংশ নেননি। টিআইএসএসএফ এখানে পরিবর্তন করতে এখানে রয়েছে।
“টিআইএসএসএফ যে কোনও ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক বা কলেজ অফ এডুকেশন এর পূর্ণ-সময়ের একাডেমিক এবং অ-একাডেমিক কর্মীদের নিশ্চিত করার জন্য উন্মুক্ত; প্রতিটি রাজ্যে একটি স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক এবং কলেজ অফ এডুকেশন; আবেদনকারীদের যাদের কমপক্ষে পাঁচ বছরের অবসর গ্রহণ থাকতে হবে; এবং এএসইউইউ, নাসু, কোয়াসু এবং সসানিপের মতো প্রাসঙ্গিক কর্মী সমিতির সদস্যপদ থাকতে হবে।
“এটি দেশব্যাপী 248 যোগ্য প্রতিষ্ঠানে অনুবাদ করে, সমস্ত ফেডারেল তৃতীয় প্রতিষ্ঠান এবং নির্বাচিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যক্তিকে কভার করে। প্রতিটি যোগ্য কর্মী সদস্য তাদের মোট বার্ষিক বেতনের 33.3% ক্যাপ সাপেক্ষে 10 মিলিয়ন ডলার অ্যাক্সেস করতে পারবেন। an ণ পরিশোধের আগে 12-মাসের উচ্চতর,” hear ণগুলি সুদমুক্ত, পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে ay ণ পরিশোধযোগ্য, “তিনি বলেছেন।
তিনি আরও ব্যাখ্যা করেছিলেন যে টিআইএসএসএফ ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিকস, শিক্ষা কলেজ এবং একটি রাজ্য প্রতি একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ-সময়ের কর্মীদের জন্য উন্মুক্ত।
“অ্যাপ্লিকেশনগুলি একটি সহজেই ব্যবহারযোগ্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, www.tissf.boi.ng এর মাধ্যমে প্রক্রিয়া করা হবে, যেখানে কর্মীরা একটি সাধারণ ফর্ম পূরণ করতে পারে, পরিচয় যাচাইকরণ করতে পারে এবং তাদের অনুরোধগুলি ব্যাংক অফ ইন্ডাস্ট্রির দ্বারা পরীক্ষা করা যেতে পারে।
“আমি ঘোষণা করে সন্তুষ্ট যে আজ থেকে পোর্টালটি আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা আছে, এবং আবেদন প্রক্রিয়াটি সহজ, সুরক্ষিত এবং দক্ষ, তা নিশ্চিত করে একটি লাইভ বিক্ষোভ আমাদের দেখানো হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
আলাউসা উল্লেখ করেছিলেন যে তহবিলটি শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ টিনুবুর পুনর্নবীকরণ আশা সংস্কার এজেন্ডা, কল্যাণ বৃদ্ধি, ক্যারিয়ারের উন্নয়নের পক্ষে এবং নাইজেরিয়ার তৃতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য আর্থিক স্বাধীনতার প্রচারের লক্ষ্যে অংশ ছিল।
এছাড়াও বক্তব্য রেখে ব্যাংক অফ ইন্ডাস্ট্রির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাঃ ওলাসুপো ওলুসি বলেছেন, সমর্থনকারী তৃতীয় শিক্ষা কর্মীরা শিক্ষা, যুবক এবং দক্ষতা বৃদ্ধির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করছেন।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ব্যাংক অফ ইন্ডাস্ট্রি তহবিল, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিতরণ এবং ant ণ সংগ্রহের অখণ্ডতা, স্বচ্ছতা এবং গতি পরিচালনা করছে।
প্রতিবেদন হিসাবে, পোর্টালে 2,474 টি অ্যাপ্লিকেশন রেকর্ড করা হয়েছিল, 691 সম্পূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন সহ। 105 টি স্কুল সাইন আপ করেছে এবং 15 বার্সার ড্যাশবোর্ডে প্রোফাইল তৈরি করেছে।
“আমাদের প্রোগ্রামটির জন্য তহবিল পরিচালনার জন্য, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিতরণ এবং এর অধীনে প্রদত্ত loans ণ সংগ্রহের তদারকি করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এটি একটি দায়িত্ব যা আমরা সর্বোচ্চ প্রভাবের জন্য সঠিক সময়ে সঠিক সময়ে সমর্থন পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে সর্বোচ্চ শুল্কের সাথে বহন করব।
“আমি সবাইকে আশ্বস্ত করতে চাই যে ব্যাংক অফ ইন্ডাস্ট্রি এই প্রোগ্রামটি অখণ্ডতা, স্বচ্ছতা এবং গতির সাথে সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় হবে, যেমন সমন্বয়কারী আগে বলেছিলেন।
“বিতরণটি প্রথম আসার, প্রথম পরিবেশনার ভিত্তিতে থাকবে এবং সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন ফেডারেল শিক্ষা মন্ত্রকের সাথে সম্মত গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড অনুসরণ করবে। সর্বোপরি, এটি সহজ, আমলাতন্ত্র এবং অ্যাক্সেসযোগ্য হবে যাতে সুবিধাভোগীরা দ্রুত এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে সমর্থন পেতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।