You are Here
এফজি ক্যাটসিনা উপাসকদের হত্যার উপর উত্তপ্ত উড়ে যায়
News

এফজি ক্যাটসিনা উপাসকদের হত্যার উপর উত্তপ্ত উড়ে যায়

ফেডারেল সরকার ক্যাটসিনা রাজ্যের মালুমফশী স্থানীয় সরকার অঞ্চলে উপাসকদের জঘন্য হত্যার অপরাধীদের শিকার এবং বিচারের বিচার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

তথ্য ও জাতীয় ওরিয়েন্টেশন মন্ত্রী আলহাজি মোহাম্মদ ইদ্রিস শুক্রবার আবুজাতে ব্যক্তিগতভাবে স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এটিকে পরিচিত করেছিলেন।

তাঁর মতে, নিরীহ নাগরিকদের উপর যে নির্লজ্জ ও বর্বর আক্রমণগুলি উপাসনার জন্য শান্তিতে জড়ো হয়েছিল তাদের উপর এমন একটি অপরাধ ছিল যা অবশ্যই শাস্তি না দেওয়া উচিত নয়।

আইড্রিস প্রকাশ করেছেন যে সুরক্ষা বাহিনী ইতিমধ্যে অপরাধীদের পথচিহ্নে ছিল, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, “যতক্ষণ না তাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের কর্মের জন্য দায়বদ্ধ না হয় ততক্ষণ কোনও পাথর ছাড়ানো হবে না।

বিজ্ঞাপন

“সরকার নাইজেরিয়ানদের আশ্বাস দেয় যে ন্যায়বিচার দ্রুত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং এই জাতীয় সন্ত্রাসের কাজগুলি কখনই দেশে শিকড় নিতে দেওয়া হবে না।”

মন্ত্রীর মতে, ফেডারেল সরকার এই সহিংসতার এই অযৌক্তিক আইনটিকে সবচেয়ে শক্তিশালী শর্তে নিন্দা করে।

ইদ্রিস আরও যোগ করেছেন, “এটি কেবল ম্যালুমফশীর মানুষের উপরই আক্রমণ নয়, একটি জাতি হিসাবে আমাদের ভাগ করা মানবতা এবং মূল্যবোধের উপরও।

“রাষ্ট্রপতি বোলা তিনুবু মৃত ব্যক্তি, ম্যালুমফাশী এবং ক্যাটসিনা রাজ্য সরকারের পরিবারগুলির প্রতি গভীর সমবেদনা বাড়িয়েছেন। তাদের দুঃখ আমাদের দুঃখ, এবং সরকার এই অন্ধকার সময়ে তাদের সাথে দাঁড়িয়েছে।

বিজ্ঞাপন

“সর্বশক্তিমান প্রস্থান করা চিরন্তন বিশ্রামকে মঞ্জুর করুন এবং এই বেদনাদায়ক ক্ষতি সহ্য করার জন্য ধৈর্য সহকারে শোক প্রকাশ করেছেন

“সুতরাং, ফেডারেল সরকার পুনরাবৃত্তি করে যে যারা নির্দোষ রক্ত ​​ঝরিয়েছে তারা নাইজেরিয়ায় কোনও লুকানোর জায়গা খুঁজে পাবে না।”

তিনি আরও ব্যাখ্যা করেছিলেন যে সম্প্রতি, সন্ত্রাসীদের তাদের হাঁটুতে আনার সরকারের প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, নাইজেরিয়ার জাতীয় কাউন্টার-ইনসর্গেন্সি সেন্টার (এনসিটিসি) সন্ত্রাসীদের একটি বর্বর গোষ্ঠীর শীর্ষ নেতাদের গ্রেপ্তারের ঘোষণা দিয়েছে।

তিনি আরও যোগ করেছেন যে তাদের মধ্যে মাহমুদা গ্রুপের মাহমুদ আল-নাইজারি এবং আনসারু গ্রুপের মাহমুদ মুহাম্মদ উসমান (আবু বারায়া) পাশাপাশি তাঁর উপ-আবু আব্বা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আইড্রিস জোর দিয়েছিলেন যে সন্ত্রাসী নেতারা, এখন সুবিধামত জালে, আন্তর্জাতিক ওয়ান্টেড তালিকায় ছিলেন।

তিনি আরও যোগ করেছেন, “সন্ত্রাসী নেতাদের গ্রেপ্তারগুলি টিনুবু পরিচালিত নাইজেরিয়ার পাল্টা সন্ত্রাসবাদ অভিযান দ্বারা লিপিবদ্ধ সাফল্যের ইঙ্গিত।

“রাষ্ট্রপতি এটি খুব স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে নাইজেরিয়ান রাষ্ট্র এবং এর নাগরিকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের কাজগুলি শীঘ্রই অতীতের এক ছদ্মবেশী হয়ে উঠবে”।

বিজ্ঞাপন

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।