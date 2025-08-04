এফজি, গ্লোবাল পার্টনার্স শিশু স্বাস্থ্যের উপর জেলা প্রকল্পের সমাপ্তি

ফেডারেল সরকার আন্তর্জাতিক সহযোগীদের এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে অংশীদারিত্বের সাথে উইকএন্ডে বিশ্বব্যাপী প্রমাণ, স্থানীয় অভিযোজন (জেলা) তিন বছরের উদ্যোগের সমাপ্তি করেছে, যা প্রমাণ-প্রমাণিত ক্লিনিকাল গাইডলাইনগুলি বিকাশ এবং অভিযোজন করে নবজাতক এবং শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রকল্পের লক্ষ্য নাইজেরিয়ার টেকসই, উচ্চ-প্রভাবের স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের জন্য স্থানীয় বাস্তবতা সহ বিশ্বব্যাপী প্রমাণগুলি ব্রিজ করা।
ফেডারেল স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রক, আবুজা -তে অনুষ্ঠিত “প্রকল্প প্রচারের সভা কর্মসূচির সমাপ্তি” এই ইভেন্টটি ট্যাগ করা হয়েছিল এবং মন্ত্রণালয়ের মূল অংশীদারদের একত্রিত করে, কোচরান নাইজেরিয়া, আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ, একাডেমিয়া এবং নাইজেরিয়ার পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের মতো পেশাদার সংস্থাগুলি।
বৈঠক চলাকালীন, শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক, যিনি পারিবারিক স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ড। আমিনার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তিনি জেলা উদ্যোগের জন্য মন্ত্রকের সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন এবং মৃত্যুহার হ্রাস করতে এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা ফলাফলের উন্নতি করতে সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছেন।
গবেষণা ও জ্ঞান পরিচালনার উপ -পরিচালক ড। গবেঙ্গা ইজোডোলের পরিচালক, স্বাস্থ্য পরিকল্পনা গবেষণা পরিসংখ্যান বিভাগ, এফএমওএইচএসডাব্লু, ডাঃ কামিল শোরেটায়ার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, যিনি উল্লেখ করেছিলেন যে প্রকল্পটি নাইজেরিয়ার জীবন বাঁচানোর, এবং বিশেষত প্রাথমিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা বিতরণকে বাড়ানোর বিষয়ে স্বাস্থ্য দৃষ্টিভঙ্গির সাথে দৃ strongly ়ভাবে একত্রিত হয়েছে।