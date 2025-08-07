এফজি ডাব্লুএইকের প্রযুক্তিগত ত্রুটি স্থির ঘোষণা করেছে, কখন আপডেট ফলাফলটি পুনরায় পরীক্ষা করতে হবে তা উল্লেখ করেছে

- ফেডারেল শিক্ষা মন্ত্রনালয় একটি প্রযুক্তিগত ত্রুটি সমাধানের ঘোষণা দিয়েছে যা প্রায় 2025 ওয়াসেস ফলাফলের অ্যাক্সেস ব্যাহত করেছে
- এই ত্রুটিটি ডাব্লুএইএইসি -র নতুন কাগজ সিরিয়ালাইজেশন সুরক্ষা প্রক্রিয়াটির সাথে যুক্ত ছিল এবং এখন পুরোপুরি সমাধান করা হয়েছে, 24 ঘন্টার মধ্যে আপডেট হওয়া ফলাফলগুলি পাওয়া যায়
- পরীক্ষার অখণ্ডতা জোরদার করতে এবং অপব্যবহার দূর করার জন্য 2026 সালে শুরু হওয়া কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষা সহ সংস্কারের সাথে মন্ত্রণালয়ও এগিয়ে চলেছে
ফেডারেল শিক্ষা মন্ত্রনালয় নিশ্চিত করেছে যে 2025 পশ্চিম আফ্রিকা সিনিয়র স্কুল শংসাপত্র পরীক্ষার কিছু ফলাফলের অ্যাক্সেস ব্যাহত করে এমন প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জটি সমাধান করা হয়েছে।
ইস্যুটি মুক্ত-পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের সময় নির্দিষ্ট বিষয়ে কাগজ সিরিয়ালাইজেশনের সাথে যুক্ত ছিল, যা পরীক্ষার উপকরণগুলির অখণ্ডতা রক্ষার জন্য পশ্চিম আফ্রিকার পরীক্ষা কাউন্সিল (ডাব্লুএইসি) দ্বারা প্রবর্তিত একটি সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য।
শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওয়েক গ্লিটস রেজোলিউশন ঘোষণা করে
বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে মন্ত্রকের প্রেসের পরিচালক ফোলাসাদে বোরিওও বলেছেন, ডাব্লুএইইসি তাত্ক্ষণিকভাবে এবং পেশাগতভাবে এই ত্রুটিটির প্রতি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এবং এখন বিষয়টি সংশোধন করেছে।
আপডেট হওয়া ফলাফলগুলি 24 ঘন্টার মধ্যে অফিসিয়াল রেজাল্ট চেকার পোর্টালের মাধ্যমে পুরোপুরি অ্যাক্সেসযোগ্য বলে আশা করা হচ্ছে।
মন্ত্রণালয় যে হতাশার কারণ হতে পারে তা স্বীকার করেছে এবং প্রার্থীদের তাদের ধৈর্য্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছে।
এটি ন্যায্য এবং বিশ্বাসযোগ্য মূল্যায়নের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছে, উল্লেখ করে যে পরীক্ষার অখণ্ডতা বর্তমান শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টার কেন্দ্রীয় ফোকাস হিসাবে রয়ে গেছে।
2026 সালের মধ্যে আংশিক সিবিটি যেতে ডাব্লুএইসি
বিবৃতি অনুসারে, সম্মানিত মন্ত্রী পরীক্ষা সংস্কারকে তাঁর প্রশাসনের একটি মূল স্তম্ভ করেছেন। চালু হওয়া প্রধান পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি হ’ল কম্পিউটার-ভিত্তিক টেস্টিং (সিবিটি) এর পর্যায়ক্রমে রোলআউট, যা 2026 সালের নভেম্বরে শুরু হবে।
এই উদ্যোগটি প্রাথমিকভাবে ডাব্লুএইসি এবং জাতীয় পরীক্ষা কাউন্সিল (এনইসিও) দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষার উদ্দেশ্যমূলক বিভাগগুলিকে কভার করবে।
মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা করেছে যে সিবিটি মডেলটি অপব্যবহার হ্রাস করতে এবং প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি দূর করতে গৃহীত হচ্ছে।
কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে এই শিফটটি পরীক্ষার প্রক্রিয়াতে জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করবে এবং শিক্ষার্থীদের কেবলমাত্র তাদের কার্য সম্পাদনের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে তা নিশ্চিত করে।
বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে যে এই রূপান্তরটি কেবল প্রযুক্তি সম্পর্কে নয়, নাইজেরিয়ান শংসাপত্রগুলির মূল্য রক্ষা এবং জাতীয় পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা আরও জোরদার করার বিষয়ে।
শিক্ষামন্ত্রী, ডাঃ ইউসুফ ট্যাঙ্কো সুনুনু আলাউসা, বোরিও বলেছেন, বোরিও বলেছেন
“পরীক্ষার অখণ্ডতা রক্ষা করা al চ্ছিক নয় – এটি অপরিহার্য। উচ্চমানকে সমর্থন করা আমাদের তরুণদের ভবিষ্যতকে রক্ষা করে এবং নাইজেরিয়ার বৈশ্বিক খ্যাতি বজায় রাখে।”
2025 ওয়াসস ফলাফলগুলি কীভাবে পরীক্ষা করবেন
আগের প্রতিবেদনে, বৈধ.এনজি সবেমাত্র প্রকাশিত 2025 ওয়েসস ফলাফলগুলি কীভাবে পরীক্ষা করা যায় তার একটি ধাপে ধাপে প্রক্রিয়া বিশদ।
প্রতিটি প্রার্থী বাণিজ্যিক সাইবার ক্যাফেতে না গিয়ে বা তৃতীয় পক্ষকে নিয়োগ না করে তাদের ফোন বা ব্যক্তিগত কম্পিউটারে ফলাফলগুলি নিজেরাই পরীক্ষা করতে পারেন।
সমস্ত প্রার্থীদের প্রয়োজন হ’ল পরীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রত্যেককে জারি করা তাদের প্লাস্টিকের ডাব্লুএইসি আইডি কার্ডে খোদাই করা বিশদ।
এখানে, আপনি 2025 ওয়েসস পরীক্ষা করার জন্য একটি বিশদ এবং সরলীকৃত পদক্ষেপগুলি পাবেন।
