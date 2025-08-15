এফজি তৃতীয় সংস্থাগুলির কর্মীদের জন্য এন 10 এম 5 বছরের loan ণ প্রকল্প উন্মোচন করেছে

ফেডারেল সরকার, বৃহস্পতিবার, ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিকস এবং শিক্ষা কলেজ এবং নির্বাচিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তৃতীয় প্রতিষ্ঠান সহ তৃতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য তৃতীয় প্রতিষ্ঠানের স্টাফ সাপোর্ট ফান্ড (টিআইএসএসএফ) আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেছে।
মধ্যাহ্নভোজনে বক্তব্য রেখে শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ টুনজি আলাউসা বলেছেন, তহবিল সফল আবেদনকারীদের জন্য একটি এন 10 এম সুদমুক্ত loan ণ নিশ্চিত করবে, যা 12 মাসের স্থগিতাদেশের সাথে পাঁচ বছরে পরিশোধ করা হবে।
তিনি বলেন, টিআইএসএসএফের মাধ্যমে, সুবিধাভোগীদের চিকিত্সা সহায়তা, পরিবহন, যানবাহন ক্রয়, ছোট-স্কেল এন্টারপ্রাইজ এবং কৃষি ও একাডেমিক অগ্রগতির জন্য পেশাদার শংসাপত্র, ডিগ্রি এবং ক্ষমতা-বিল্ডিং প্রোগ্রাম সহ অর্থায়নের অ্যাক্সেস থাকবে।
তিনি বলেছিলেন: “এই প্রোগ্রামটি কেবল একটি কল্যাণ প্যাকেজ নয়, এটি একটি কৌশলগত ক্ষমতায়ন প্ল্যাটফর্ম যা আমাদের একাডেমিক এবং অ-একাডেমিক কর্মীদের আমাদের শিক্ষার্থীদের পুনর্নবীকরণ উত্সর্গের সাথে সেবা করার জন্য এবং মর্যাদা ও গর্বের সাথে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক স্থিতিশীলতা দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
“এটি রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ টিনুবুর পুনর্নবীকরণ আশা সংস্কার এজেন্ডা শিক্ষার একটি আন্তঃগ্রাল অংশ, যা মানুষকে আমাদের শিক্ষা খাতকে রূপান্তরিত করার এবং আমাদের অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ রাখে।
“টিআইএসএসএফ হ’ল ফেডারেল এডুকেশন মন্ত্রনালয়ের একটি যৌথ উদ্যোগ এবং তৃতীয় শিক্ষা ট্রাস্ট ফান্ডের (টেটফান্ড), ব্যাংক অফ ইন্ডাস্ট্রির সাথে অংশীদারিত্বের সাথে প্রয়োগ করা হয়েছে। এটি কল্যাণ বাড়ানো, ক্যারিয়ার বিকাশকে সমর্থন করা এবং নাইজেরিয়ার শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য আর্থিক স্বাধীনতার প্রচারের লক্ষ্যে একটি 0% সুদের loan ণ প্রকল্প।
“তহবিলটি আমাদের কর্মীদের দ্বারা যে অর্থনৈতিক চাপ এবং পেশাদার বিকাশের ব্যবধানগুলির মুখোমুখি হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া জানায়। অধ্যয়নগুলি দেখায় যে নাইজেরিয়ার 70% এরও বেশি তৃতীয় সংস্থা কর্মীরা গত পাঁচ বছরে কাঠামোগত ক্ষমতা-বিল্ডিং প্রোগ্রামগুলিতে অংশ নেননি। টিআইএসএসএফ এখানে পরিবর্তন করতে এখানে রয়েছে।
“টিআইএসএসএফ যে কোনও ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক বা কলেজ অফ এডুকেশন, ওয়ান স্টেট ইউনিভার্সিটি, পলিটেকনিক এবং কলেজ অফ এডুকেশন এর প্রতিটি রাজ্যে পূর্ণ-সময়ের একাডেমিক এবং অ-একাডেমিক কর্মীদের জন্য উন্মুক্ত, প্রতিটি রাজ্যে আবেদনকারীদের অবসর গ্রহণের জন্য কমপক্ষে পাঁচ বছর থাকতে হবে, এএসইউইউ, নাসু, কোয়াসু এবং সসানিপের মতো প্রাসঙ্গিক কর্মী সমিতিগুলির সদস্যপদ প্রয়োজন।
“এটি দেশব্যাপী 248 যোগ্য প্রতিষ্ঠানে অনুবাদ করে, সমস্ত ফেডারেল তৃতীয় প্রতিষ্ঠান এবং নির্বাচিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যক্তিদের কভার করে। প্রতিটি যোগ্য কর্মী সদস্য তাদের মোট বার্ষিক বেতনের 33.3% ক্যাপ সাপেক্ষে 10 মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত অ্যাক্সেস করতে পারবেন। loans ণগুলি সুদমুক্ত, পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে পরিশোধের আগে 12 মাসের স্থগিতাদেশের সাথে পরিশোধযোগ্য।”
তিনি আরও যোগ করেছেন: “অ্যাপ্লিকেশনগুলি সহজেই ব্যবহারযোগ্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, www.tissf.boi.ng এর মাধ্যমে প্রক্রিয়া করা হবে, যেখানে কর্মীরা একটি সাধারণ ফর্ম পূরণ করতে পারে, পরিচয় যাচাইকরণ করতে পারে এবং তাদের অনুরোধগুলি ব্যাংক অফ ইন্ডাস্ট্রির দ্বারা পরীক্ষা করা যায়।
“আমি ঘোষণা করে সন্তুষ্ট যে পোর্টালটি আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা আছে, এবং আবেদন প্রক্রিয়াটি সহজ, সুরক্ষিত এবং দক্ষ তা নিশ্চিত করে একটি লাইভ বিক্ষোভ আমাদের সবেমাত্র দেখানো হয়েছে।
টিআইএসএসএফ আর্থিক পণ্যের চেয়ে বেশি; এটি একটি কর্মশক্তি রূপান্তর সরঞ্জাম। আর্থিক বোঝা কমিয়ে দিয়ে আমরা কর্মীদের ধরে রাখার উন্নতি, মনোবলকে উত্সাহ এবং বর্ধিত প্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষমতা এবং আরও ভাল শিক্ষার্থীর ফলাফলের উন্নতি আশা করি।
“আমাদের কর্মীদের আর্থিক চাপকে পঙ্গু না করে ব্যক্তিগত এবং পেশাদার চাহিদা মেটাতে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আমরা পরোক্ষভাবে আমাদের শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত এবং জাতির জ্ঞান অর্থনীতিতে সুরক্ষিত করছি।
“টিআইএসএসএফ হ’ল কর্মের পুনর্নবীকরণ আশা, একটি টেস্টামেন্ট যা এই সরকার রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবু দ্বারা পরিচালিত জিসিএফআর এর নেতৃত্বে, যারা আগামীকালের মনকে রূপ দেয় তাদের প্রয়োজনের প্রতি সাড়া দেয়, বোঝে এবং সাড়া দেয়।
“আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিকস এবং শিক্ষা কলেজগুলি জুড়ে সমস্ত যোগ্য কর্মীদের কাছে: আজ আপনার আবেদন শুরু করুন। সুযোগটি এখানে আপনার কল্যাণকে উন্নত করতে, আপনার কেরিয়ারকে অগ্রসর করতে এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার সুযোগ রয়েছে। আসুন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত বিকাশের জন্য, আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির স্থিতিশীলতার জন্য এবং নাইজেরিয়ার শিক্ষা খাতের ভবিষ্যতের জন্য এই মুহুর্তটি দখল করি।”
এছাড়াও বক্তব্য, ব্যাংক অফ ইন্ডাস্ট্রির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাঃ ওলাসুপো ওলুসি বলেছেন, তৃতীয় শিক্ষা কর্মীদের সমর্থন করে সরকার সরাসরি শিক্ষা, যুব ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিকাশের খুব ভিত্তিতে বিনিয়োগ করছে।
তিনি বলেছিলেন: “আজকের ইভেন্টটি আমাদের তৃতীয় প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক এবং অ-একাডেমিক কর্মীদের অগ্রগতির প্রতি আমাদের অংশীদারিত্বের প্রতিনিধিত্ব করে These এই প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করা ব্যক্তিরা, শিশুদের অনুপ্রাণিত শিক্ষা পরিচালনা এবং উদ্ভাবন এবং জ্ঞান সৃষ্টিকে চালনা করে।
“তারা ভবিষ্যতের নেতাদের কেবল শিক্ষাদান এবং প্রশাসনের মাধ্যমেই নয়, তারা প্রতিদিন যে মূল্য দক্ষতা এবং দিকনির্দেশনা দেয় তার মাধ্যমেও তাদের সমর্থন করে। তাদের সমর্থন করে আমরা সরাসরি শিক্ষা, যুবক এবং দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিকাশের খুব ভিত্তিতে বিনিয়োগ করছি।
“একটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে যে আপনি যদি একটি শক্তিশালী জাতি তৈরি করতে চান তবে আপনাকে এর শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ করে শুরু করতে হবে। ব্যাংক অফ ইন্ডাস্ট্রি এই প্রোগ্রামটিকে সফল করতে ফেডারেল শিক্ষা মন্ত্রনালয়, টেটফান্ড এবং অন্যান্য মূল অংশীদারদের অংশীদার হিসাবে দাঁড়াতে পেরে গর্বিত।
“আমাদের প্রোগ্রামটির জন্য তহবিল পরিচালনার জন্য, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিতরণ এবং এর অধীনে প্রদত্ত loans ণ সংগ্রহের তদারকি করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এটি একটি দায়িত্ব যা আমরা সর্বোচ্চ প্রভাবের জন্য সঠিক সময়ে সঠিক সময়ে সমর্থন পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে সর্বোচ্চ শুল্কের সাথে বহন করব।
“আমি সবাইকে আশ্বস্ত করতে চাই যে ব্যাংক অফ ইন্ডাস্ট্রি এই প্রোগ্রামটি সততা, স্বচ্ছতা এবং গতির সাথে সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সমন্বয়কারী যেমনটি আগে বলেছে তেমনি প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় হবে।