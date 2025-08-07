এফজি দুর্ব্যবহারের জন্য 15 টি সংশোধনমূলক পরিষেবা কর্মীদের বরখাস্ত করে

ফেডারেল সরকার নাইজেরিয়ান সংশোধন পরিষেবা (এনসিও) এর ১৫ জন কর্মকর্তাকে “গুরুতর দুর্ব্যবহার এবং পরিষেবা বিধিমালা লঙ্ঘন” বলে বর্ণনা করেছে বলে বরখাস্ত করেছে।
“বৃহস্পতিবার আবুজাতে এটি সেবার মুখপাত্র, সংশোধনকারী ডেপুটি কন্ট্রোলার (ডিসিসি) আবুবকর উমর দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছিল।”
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই সিদ্ধান্তটি শৃঙ্খলা ও সাধারণ উদ্দেশ্য কমিটির (বিডিজিপিসি) দ্বারা সিভিল ডিফেন্স, সংশোধন, ফায়ার অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস বোর্ডের (সিডিসিএফআইবি) সামনে আনা 231 টি শৃঙ্খলাবদ্ধ মামলার একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা অনুসরণ করেছে।
উমর বলেন, বরখাস্তগুলি বোর্ড কর্তৃক গৃহীত বিস্তৃত শৃঙ্খলাবদ্ধ পদক্ষেপের অংশ।
“গুরুতর দুর্ব্যবহার এবং পরিষেবা বিধিমালা লঙ্ঘনের জন্য মোট 15 জন কর্মী পরিষেবা থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।
“অতিরিক্তভাবে, পেশাদার মানদণ্ডের নিশ্চিত লঙ্ঘনের ফলে ৫৯ জন কর্মকর্তা তাদের পদমর্যাদা হ্রাস পেয়েছিলেন, আর ৪২ জন কর্মীকে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা হিসাবে লিখিত সতর্কতা চিঠি দেওয়া হয়েছিল।”
তিনি আরও প্রকাশ করেছিলেন যে আটজন অফিসার বাধ্যতামূলকভাবে অবসরপ্রাপ্ত ছিলেন, অন্যদিকে একজন কর্মকর্তা তার র্যাঙ্কটি বিপরীত করেছিলেন এবং ভুল পদমর্যাদার সময়কালে প্রাপ্ত সমস্ত উপার্জন ফেরত দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
গুরুত্বপূর্ণভাবে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের জন্য দোষী না হওয়ার পরে 16 জন কর্মীকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, অন্য সাতজন বর্তমানে চলমান তদন্তের ফলাফলের জন্য স্থগিতাদেশে রয়েছেন।
অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (ইএফসিসি) কর্তৃক বিচারের জন্য একজন কর্মকর্তাকেও সুপারিশ করা হয়েছিল।
উমর জোর দিয়েছিলেন যে বোর্ড পরিষেবার অখণ্ডতা ধরে রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।
তিনি আরও যোগ করেন, “সম্মানিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নেতৃত্বে সিডিসিএফআইবি ডাঃ ওলুবুনমি টুন্ডে-ওজো, সমস্ত ক্যাডার জুড়ে উচ্চ নৈতিক ও পেশাদার মান বজায় রাখার প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করে।”