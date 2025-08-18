এফজি নতুন ট্যাক্স আইনকে স্বীকৃতি দেওয়ার সাথে সাথে অন্যায় কর নীতিগুলিতে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য ডনকে দোষ দেয়

হিসাবরক্ষক ও করের অধ্যাপক, মাইকেল ওকপেরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, উমুডাইক, হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে কর প্রশাসনে ভারসাম্য পুনরুদ্ধার না করা হলে সারা দেশে বিষয়গুলি অবনমিত হতে থাকবে।
ইহেনডিনিহু মাইকেল ওকপুরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের 62২ তম উদ্বোধনী বক্তৃতা দেওয়ার সময় এটি বলেছিলেন যে “অন্যায়ের এনট্রপি: ট্যাক্স প্রশাসনে থার্মোডাইনামিক্সের একটি ডেরাইভেটিভ” শিরোনামে।
তাঁর মতে, কর আদায়ের অব্যবস্থাপনা থাকলে অন্যায়ও প্রকাশিত হতে পারে।
ডন উল্লেখ করেছে যে করের রাজস্ব সহ প্রয়োজনীয় পাবলিক সার্ভিসের অ-ব্যবস্থা চাঁদাবাজি এবং জঘন্য চুরির পরিমাণ।
তিনি অবশ্য বলেছিলেন যে কর ফাঁকি দেওয়া এবং এড়ানো রাষ্ট্রীয় তহবিল এবং স্ব -স্ব -স্ব -স্বরূপের সমান।
তাঁর মতে, মানব প্রশাসনে, বিশেষত কর প্রশাসনে, এনট্রপি অর্থ সামাজিক ব্যাধি যা অন্যায়, দুর্নীতি, ফাঁকি, অদক্ষতা, একাধিক করের ফলে অর্থনৈতিক অস্থিরতা, বৈষম্য এবং জনসাধারণের অবিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করে।
“ট্যাক্স সিস্টেমগুলি ব্যাধি/এনট্রপিগুলির দিকে ঝুঁকির দিকে ঝুঁকছে। হস্তক্ষেপ ছাড়াই করের অন্যায় বাড়ে। ট্যাক্স অবিচার হ’ল কর ব্যবস্থায় একটি নিয়মতান্ত্রিক বৈষম্য যা ট্যাক্সের বোঝা প্রায়শই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর পক্ষে অন্যের পক্ষে থাকা অবস্থায় অসুবিধে করে।
ইহেনডিনিহু বলেছেন, “করের অবিচার করের রাজস্বের বিভ্রান্তিতেও প্রকাশ করতে পারে, যেখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা সরবরাহের জন্য সরকারী তহবিল সমানভাবে বিতরণ করা হয় না,” ইহেনডিনিহু বলেছেন।
তিনি ঠিক যেমন ফেডারেল সরকার বলেছিলেন যে নতুন ট্যাক্স আইনটি সাধারণ নাইজেরিয়ানদের পক্ষে আরও উপকারী এবং আরও উপকারী, তিনি বলেছিলেন যে এটি ছোট ব্যবসা এবং স্বল্প-আয়ের উপার্জনকারীদের উপর বোঝা হ্রাস করেছে এবং নাইজেরিয়ার রাজস্ব ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে।
গার্ডিয়ান গতকাল আবাকালিকিতে একটি অনুলিপি পেয়েছিল এমন এক বিবৃতিতে, দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল, চিয়োমা এনওয়েজে কমিউনিটি এনগেজমেন্টের রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী, এনগুয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শনিবার অনুষ্ঠিত একটি সংবেদনশীলতা ফোরামে অংশগ্রহণকারীদের এটি বলেছেন।
তিনি অংশগ্রহণকারীদের, বেশিরভাগ মহিলাকে বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবুর প্রশাসন কর সংস্কার প্যাকেজটিকে আরও সুদৃ .় করে তুলতে এবং সাধারণ নাইজেরিয়ার পক্ষে আরও উপকারী করার জন্য দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ।
“আমাদের মহিলারা, বিশেষত বাজারের মহিলারা অবশ্যই বুঝতে হবে যে সরকার কেন কর আদায় করে, সরকার এর সাথে কী করে এবং কীভাবে তাদের শোষণ ছাড়াই অর্থ প্রদান করা উচিত।
“রাষ্ট্রপতি জ্বালানী ভর্তুকি অপসারণ করেছেন, বিনিময় হারকে একীভূত করেছেন এবং রাজ্যে বরাদ্দ বাড়িয়েছেন। এই সংস্কারগুলি নিশ্চিত করবে যে নাগরিকদের সুবিধার্থে আরও প্রকল্প সরবরাহ করা হবে,” তিনি বলেছিলেন।