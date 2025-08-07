এফজি নাইজেরিয়ান যুবকদের জন্য N200,000 loan ণ প্রকল্প চালু করেছে

ফেডারেল সরকার বৃহস্পতিবার নাইজেরিয়ান কনজিউমার ক্রেডিট কর্পোরেশন (ক্রেডিকর্প) এর অধীনে যুব ক্রেডিট উদ্যোগটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেছে, এটিকে তরুণ নাইজেরিয়ানদের ক্ষমতায়নের দিকে সাহসী পদক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করে এবং তাদের credit ণ-ভিত্তিক অর্থনীতিতে একটি দৃ foot ় পদক্ষেপ দেওয়ার জন্য বর্ণনা করে।
এই প্রকল্পের অধীনে, যোগ্য নাইজেরিয়ান যুবকরা ক্রেডিকর্প দ্বারা পরিচালিত “যুবক্রেড” উদ্যোগের অধীনে N200,000 একক-অঙ্কের সুদের loan ণ পর্যন্ত অ্যাক্সেস করতে পারে।
প্রথম পর্বের জন্য টেক-অফ ফান্ড হিসাবে N9billion রয়েছে এই প্রোগ্রামটি 774 স্থানীয় সরকার এবং 8,000 টিরও বেশি নির্বাচনী ওয়ার্ড জুড়ে জাতীয় যুব পরিষেবা কর্পস (এনওয়াইএসসি) এর সদস্যদের সাথে কাজ শুরু করবে।
যুব উন্নয়নমন্ত্রী, অয়োডেল ওলাওয়ান্দে বৃহস্পতিবার ক্রেডিকর্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইওর সংস্থায়, দেশটির রাজধানী কুবওয়ার এনওয়াইএসসি ওরিয়েন্টেশন ক্যাম্পে প্রকৌশলী উজোমা নওয়াগবা এই প্রকল্পটি উন্মোচন করেছেন।
তিনি বলেন, এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক প্রবর্তনের সাথে সাথে কর্পস সদস্যরা loan ণ সুবিধার জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন যার পরে তারা প্রশিক্ষণ নেবেন।
ওলাওয়ান্দে উন্নত দেশগুলির তরুণদের দ্বারা উপভোগ করা সমৃদ্ধির মধ্যে সমান্তরাল আঁকেন এবং credit ণ সুবিধাগুলিতে তাদের অ্যাক্সেসের মধ্যে রয়েছে, জোর দিয়ে যে নতুন উদ্যোগটি নাইজেরিয়ার যুবকদের জন্য অর্থনৈতিক ব্যবধান দূর করতে সহায়তা করবে।
তিনি বলেছিলেন, “আমেরিকাতে, একজন যুবক গাড়ি নিয়ে পোজ দিতে পারে এবং ধনী দেখতে পারে, কারণ তারা কোটিপতি হওয়ার কারণে নয়, কারণ তাদের credit ণের অ্যাক্সেস রয়েছে। কী পার্থক্যটি হাতে নগদ নয়, তবে একটি ক্রেডিট স্কোর এবং এমন একটি সিস্টেমে অ্যাক্সেস যা তরুণদের প্রতি বিশ্বাস করে।”
তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন এক বন্ধুর সাথে কথোপকথনের কথা স্মরণ করেছিলেন যিনি দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে তার ক্রেডিট স্কোর তৈরি করেছিলেন এবং সহজেই তার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে একটি গাড়ি কিনতে পারেন।
“এটাই আমরা নাইজেরিয়ায় প্রতিলিপি দেওয়ার চেষ্টা করছি,” তিনি বলেছিলেন।
ওলাওয়ান্দে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে অনেক নাইজেরিয়ান যুবকদের যা প্রয়োজন তা হ্যান্ডআউট নয় বরং কাঠামোগত credit ণ এবং এমন একটি সরকারের অ্যাক্সেস যা তাদেরকে জাতীয় উন্নয়নের অংশীদার হিসাবে দেখেন।
তিনি তরুণ নাইজেরিয়ানদের মধ্যে সরকারী উদ্যোগের প্রতি সংশয়কে স্বীকার করেছেন, এটি কয়েক দশকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য দায়ী করেছেন।
তিনি বলেছিলেন, “এটি আর কসমেটিক নীতি সম্পর্কে নয়। আমরা কাঠামোগত ক্ষমতায়নের কথা বলছি। প্রথমবারের মতো আপনার এমন একজন রাষ্ট্রপতি আছেন যা কেবল রায় দিচ্ছেন না বরং নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এটাই পার্থক্য।
মন্ত্রী মন্ত্রকের জন্য একটি নতুন স্লোগানও উন্মোচন করেছেন: “এক যুবক, দুটি দক্ষতা,” কর্পস সদস্যদের কমপক্ষে দুটি বিপণনযোগ্য দক্ষতা নিয়ে ওরিয়েন্টেশন শিবির ছেড়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
তিনি বলেছিলেন, এটি শেষ পর্যন্ত যুব-চালিত এন্টারপ্রাইজে নোঙ্গর করা “একটি স্থানীয় সরকার, একটি পণ্য” এর বিস্তৃত লক্ষ্যে ফিড করবে।
ওলাওয়ান্দে তরুণ নাইজেরিয়ানদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাদের ধারণাগুলি এবং শক্তিগুলি আর উপেক্ষা করা হবে না।
তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করার জন্য রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবুর নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন।
মন্ত্রী আরও যোগ করেছেন, “আমরা আপনার ব্যবসা তৈরির, চাকরি তৈরি এবং আপনার সম্প্রদায়গুলিকে পরিবর্তন করার আপনার দক্ষতায় বিশ্বাস করি This এই প্রোগ্রামটি credit ণের জন্য নমনীয় এবং ন্যায্য অ্যাক্সেসের প্রস্তাব দেয়। আর কোনও গেটকিপিং নেই।
“এটি কেবল নামের পুনর্নবীকরণের এজেন্ডা নয়।”
ক্রেডিকর্পের ম্যানেজিং ডিরেক্টর/সিইও, ইঞ্জিনিয়ার উজোমা নওয়াগবা ব্যাখ্যা করেছেন যে loan ণ প্রকল্পটি বিভিন্ন প্রয়োজন যেমন স্থানান্তর ব্যয়, কাজের সরঞ্জাম বা সরঞ্জাম কেনা, দক্ষতা বিকাশ, এবং ছোট আকারের উদ্যোগের অর্থায়নের মতো বিভিন্ন প্রয়োজনকে পূরণ করা।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে প্রোগ্রামটি শিকারী nd ণদাতাদের একটি ‘loan ণ হাঙ্গর’ নামেও পরিচিত, এটি সুবিধাভোগীদের জন্য আরও সাশ্রয়ী মূল্যের এবং টেকসই credit ণ বিকল্প সরবরাহ করে একটি কার্যকর বিকল্প প্রস্তাব দেওয়ার চেষ্টা করে।
ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্পস সদস্যদের এই কর্মসূচির সুযোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন, উল্লেখ করে যে সময়োপযোগী ay ণ পরিশোধকে ভবিষ্যতে এই উদ্যোগ থেকে উপকৃত হতে সক্ষম করবে।