এফজি প্রথম stru তুস্রাবের স্বাস্থ্য নীতিকে বৈধতা দেয়, স্যানিটারি তোয়ালেগুলিতে ট্যাক্স সরিয়ে দেয়

ফেডারেল সরকার এবং স্টেকহোল্ডাররা নারী ও মেয়েদের প্রভাবিত চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলায় মাসিক স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা (এমএইচএইচএম) সম্পর্কিত প্রথমবারের জাতীয় নীতি বৈধ ও গ্রহণ করেছে।
আবুজার শুক্রবার বৈধতা বৈঠকে নারী বিষয়ক ও সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রী হাজিয়া ইমামান সুলায়মান-ইব্রাহিম, এই নীতিটিকে stru তুস্রাব নিশ্চিত করার দিকে পদক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে কোনও মহিলা বা মেয়ে শিশুকে সীমাবদ্ধ করে না।
ডাঃ মেরিয়াম কেশিন্রোর প্রতিনিধিত্বকারী সুলায়মান-ইব্রাহিম উল্লেখ করেছেন যে রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু দ্বারা স্যানিটারি তোয়ালে সম্পর্কিত সাম্প্রতিক মওকুফ লিঙ্গ এবং জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে তাঁর গভীর সংবেদনশীলতা দেখিয়েছিলেন।
তিনি উল্লেখ করেছেন যে ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী মহিলারা দেশের জনসংখ্যার প্রায় ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ, যার অর্থ কয়েক মিলিয়ন নাইজেরিয়ান মাসিক stru তুস্রাব পরিচালনা করে।
“উদ্বেগজনকভাবে, ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী ১৫ শতাংশ মেয়ে ইতিমধ্যে মা বা গর্ভবতী এবং .3.৩ মিলিয়নেরও বেশি কৈশোর বয়সী মেয়ে এবং মহিলারা অপুষ্টিতে ভুগছেন।
“রক্তাল্পতা দ্বারা 55 শতাংশ আক্রান্ত হওয়ার কারণে, দরিদ্র stru তুস্রাবের স্বাস্থ্যবিধি এবং সাশ্রয়ী মূল্যের স্যানিটারি পণ্যের অভাব দ্বারা আরও তীব্র হতে পারে এমন পরিস্থিতি,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই বাস্তবতাগুলি জাতীয় নীতি বৈধতার জরুরিতাকে আরও ন্যায্যতা দেয় এবং আরও যোগ করে যে stru তুস্রাবের স্বাস্থ্য কেবল একটি মহিলাদের ইস্যু নয়, একটি পরিবার, সম্প্রদায় এবং জাতীয় উন্নয়নের সমস্যা।
“প্রতি মাসে লোগোস, আবুজা, পোর্ট হারকোর্ট এবং কানো জাতীয় শহরগুলি থেকে বোর্নো, বেনু, ক্রস রিভার, এবং সোকোটোর প্রত্যন্ত গ্রাম, পাশাপাশি মাইদুগুরি, জামফারা এবং আদোমাওয়াতে আইডিপি ক্যাম্পগুলি, লক্ষ লক্ষ মহিলা এবং মেয়েরা মেনস্ট্রেশনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে।
“এটি একটি সাধারণ জৈবিক প্রক্রিয়া যা কখনই লজ্জা, কলঙ্ক বা অর্থনৈতিক কষ্টের উত্স হওয়া উচিত নয়,” তিনি বলেছিলেন।
মন্ত্রী স্যানিটারি পণ্যগুলিতে অপ্রতুল অ্যাক্সেস, দুর্বল ওয়াশ অবকাঠামো, সঠিক তথ্যের অভাব এবং অবিরাম সাংস্কৃতিক নিষিদ্ধগুলি হাইলাইট করেছেন যে কারণগুলি বর্জন, স্কুল থেকে অনুপস্থিতি এবং প্রতিরোধযোগ্য স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জগুলিতে অবদান রেখেছে এমন কারণ হিসাবে।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে নীতিমালার বিকাশ এই বাস্তবতাগুলিকে সম্বোধন করবে, নীরবতা ভেঙে দেবে, কলঙ্ক দূর করবে এবং এমএইচএইচএমকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জল, স্যানিটেশন এবং লিঙ্গ খাত জুড়ে জাতীয় উন্নয়ন এজেন্ডায় এমএইচএইচএমকে এম্বেড করবে।
তার মতে, নীতিটি ২০৩০ সালের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন করবে, যার মধ্যে রয়েছে নাইজেরিয়ার কোনও মেয়েকে তার stru তুস্রাব পরিচালনা এবং তার পড়াশোনা করার মধ্যে বেছে নিতে হবে না।
“Stru তুস্রাবের কারণে কোনও মহিলাকে তার ব্যক্তিগত বা পেশাদার বিকাশে বাধা দেওয়া উচিত নয়, এবং কোনও সম্প্রদায়ের কলঙ্ক বা এর সাথে যুক্ত হওয়া বা বর্জন বজায় রাখা উচিত নয়।
“বাস্তবায়নের জন্য সেক্টর, রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং রাজ্য, সম্প্রদায় এবং উন্নয়ন অংশীদারদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যে দৃ strong ় সহযোগিতা প্রয়োজন হবে,” তিনি বলেছিলেন।
মন্ত্রী, তাই, মাসিক স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাদের সহায়তার জন্য অংশীদারদের, বিশেষত জনসংখ্যা পরিষেবা আন্তর্জাতিক এবং ওয়াটারএইড নাইজেরিয়ার প্রতি প্রশংসা প্রকাশ করেছেন।
এছাড়াও, জনসংখ্যার পরিষেবা আন্তর্জাতিক (পিএসআই) নাইজেরিয়ার ভারপ্রাপ্ত দেশের প্রতিনিধি, মিসেস ফিফি ওগবন্ডেমিনু বলেছেন, এই অনুষ্ঠানটি মর্যাদা, সহানুভূতি এবং জরুরিতার সাথে সম্বোধন করা একটি বিষয় এখন নিরব বোঝা নয় তা নিশ্চিত করার দিকে এক মাইলফলক চিহ্নিত করে।
পিএসআই নাইজেরিয়ায় মাসিক স্বাস্থ্য উদ্যোগের জন্য দলের নেতৃত্ব আবদুলহামেদ আদেদিরান দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা ওগবন্ডেমিনু বলেছেন, মাসিক স্বাস্থ্য একটি মানবাধিকার বিষয়, একটি লিঙ্গ সমতা সমস্যা এবং একটি উন্নয়ন ইস্যু।
তিনি উল্লেখ করেছেন যে পিএসআইয়ের stru তুস্রাবের স্বাস্থ্য নো ওয়াহালা (এমএইচ-এখন) প্রোগ্রামের মাধ্যমে সংগঠনটি মহিলা ও মেয়েদের সাশ্রয়ী মূল্যের stru তুস্রাবের পণ্য, বয়স-উপযুক্ত শিক্ষা এবং কলঙ্ক ভাঙা পরিবেশকে সক্ষম করে তোলে।
তিনি গ্রামীণ ও নগর অঞ্চল জুড়ে স্বল্প ব্যয়বহুল stru তুস্রাবের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার, স্কুল এবং সম্প্রদায় কর্মসূচিতে stru তুস্রাবের স্বাস্থ্যকে সংহত করার জন্য এবং মেয়েদের লজ্জা বা বাধা ছাড়াই শিক্ষায় থাকার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন।
এছাড়াও, ওয়াটারএইড নাইজেরিয়ার দেশ পরিচালক এভলিন মেরে উল্লেখ করেছেন যে নীতিটি পরিষ্কার জল, স্যানিটেশন সুবিধা, বর্জ্য নিষ্পত্তি ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষাসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামোতে অ্যাক্সেসের উন্নতি করবে।
নীতি ও অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার ডাঃ থিওডোরা এনগোজিকা-ইগবোয়ানেকা প্রতিনিধিত্ব করেছেন, নীতিটি দেশজুড়ে মেয়েদের ও মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার একটি শক্তিশালী সংকেত।
“ওয়াটারএইড নাইজেরিয়ায়, আমরা যখন সম্প্রদায়গুলি stru তুস্রাবকে সঠিকভাবে সম্বোধন করেন তখন কী পরিবর্তন হয় তা আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি। স্কুলগুলি যেখানে মেয়েরা আর ক্লাস মিস করে না। কর্মস্থল যেখানে মহিলারা পুরোপুরি অংশ নেন।
“যে সম্প্রদায়গুলি stru তুস্রাবের আশেপাশে নীরবতা এবং লজ্জা উন্মুক্ত, ব্যবহারিক সহায়তার পথ দেয়,” তিনি বলেছিলেন।
এছাড়াও, এমএইচএইচএম সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা বিকাশের পরামর্শদাতা মিসেস মাবেল অ্যাডিনা-অ্যাড জোর দিয়েছিলেন যে এর উদ্দেশ্য হ’ল দুর্বল মহিলা এবং মেয়েদের জন্য নিরাপদ stru তুস্রাবের অ্যাক্সেস উন্নত করার জন্য একটি বিস্তৃত কাঠামো সরবরাহ করা।