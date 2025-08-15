এফজি মালভূমিতে 25,204 দুর্বল পরিবারগুলিতে নগদ বিতরণ করে

শুক্রবার কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন, ফেডারেল সরকার মালভূমি রাজ্যের 25,204 দুর্বল পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা বিতরণ করেছে, কর্মকর্তারা শুক্রবার নিশ্চিত করেছেন।
মালভূমি রাজ্যের জাতীয় সামাজিক বিনিয়োগ প্রোগ্রামের (এনএসআইপি) সমন্বয়কারী, মিসেস মেরি ফোম, জোসে অনুষ্ঠিত একদিনের স্টেকহোল্ডারদের বাগদান সভার সময় এই উন্নয়নটি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই উদ্যোগটি সারা দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণে ফেডারেল সরকারের বিস্তৃত প্রচেষ্টার অংশ।
“এখনও অবধি, আমরা মালভূমিতে 25,204 সুবিধাভোগীদের জন্য ডেবিট কার্ড তৈরি করেছি। এই সংখ্যার মধ্যে 23,797 সুবিধাভোগী তাদের কার্ড সংগ্রহ করেছেন, যখন 1,371 কার্ড দাবী করে রয়েছেন,” ফম জানিয়েছেন। তিনি আরও যোগ করেছেন যে দাবীবিহীন কার্ডগুলির ধারকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য ব্যবস্থা চলছে যাতে পেমেন্ট পরিষেবা সরবরাহকারীরা বিতরণ চূড়ান্ত করতে পারে।
তার মতে, দাবীবিহীন কার্ডগুলির অনেকগুলি এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যারা সুরক্ষা চ্যালেঞ্জের ফলে তাদের সম্প্রদায়গুলি থেকে স্থানান্তরিত হতে পারে।
এফওএম আরও হাইলাইট করেছে যে এনএসআইপি-র অন্যান্য উপাদানগুলি-এন-পাওয়ার, জাতীয় হোম-বয়স্ক স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম সহ এবং সরকারী উদ্যোগ এবং ক্ষমতায়ন প্রোগ্রামগুলি সহ ফেডারেল সরকারের দুর্বল নাইজেরিয়ানদের সমর্থন করার জন্য ফেডারেল সরকারের বিস্তৃত কৌশলের অংশ হিসাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে স্টেকহোল্ডারদের বৈঠকটি মালভূমি রাজ্যের মধ্যে প্রোগ্রামের অপারেশনাল কাঠামো এবং কার্যকারিতা উন্নত করার বিষয়ে পরামর্শ চাওয়ার জন্য সংগঠিত হয়েছিল।
রাজ্যে কর্মসূচির মসৃণ বাস্তবায়নের জন্য সক্ষম পরিবেশ সরবরাহের জন্য দারিদ্র্য হ্রাসের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং মালভূমি রাজ্য গভর্নর কালেব মুফওয়াংয়ের প্রতি রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবুকে প্রশংসা প্রকাশ করেছেন এফওএম।
পুনর্নবীকরণ আশা নগদ স্থানান্তর কর্মসূচি হ’ল ফেডারেল সরকারের দারিদ্র্য নির্মূল ড্রাইভের একটি মূল উপাদান, যা দুর্বল পরিবারগুলিকে, বিশেষত অর্থনৈতিক কষ্ট ও নিরাপত্তাহীনতার দ্বারা বিরূপ প্রভাবিত অঞ্চলে প্রত্যক্ষ আর্থিক ত্রাণ সরবরাহের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।