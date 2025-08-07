এফজি সমবায়দের পুনর্নবীকরণ হোপ হাউজিং প্রোগ্রামে ট্যাপ করার আহ্বান জানিয়েছে

ফেডারেল সরকার উপলভ্য হোপ হাউজিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে নাইজেরিয়ানদের সাশ্রয়ী মূল্যের এবং মর্যাদাপূর্ণ আবাসন সরবরাহের প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছে, উপলভ্য তহবিলের সুযোগগুলির সুযোগ নেওয়ার জন্য সমবায় সমিতিগুলিকে একটি বিশেষ আবেদন করে।
আবাসন ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী, স্থপতি আহমেদ মুসা ড্যাঙ্গিওয়া জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা কর্তৃপক্ষের (এনএইচআইএ) সমবায় সোসাইটির রাষ্ট্রপতি আবদুল্লাহি ইউসুফ এবং তার দলকে সৌজন্যে সফরে গ্রহণের সময় আবুজার আশ্বাস দিয়েছিলেন।
ড্যাঙ্গিওয়া পুনর্নবীকরণের আশা হাউজিং প্রোগ্রামটিকে একটি বিস্তৃত, জনকেন্দ্রিক উদ্যোগ হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা সমস্ত আয়ের স্তর জুড়ে নাইজেরিয়ানদের সরবরাহ করে।
তাঁর মতে, এই প্রোগ্রামটিতে তিনটি মূল উপাদান রয়েছে: উচ্চ-আয়ের উপার্জনকারীদের জন্য নবীন হোপ শহরগুলি, মাঝারি এবং নিম্ন-আয়ের উপার্জনকারীদের লক্ষ্য করে 30 টি রাজ্যে পুনর্নবীকরণ হোপ এস্টেটগুলি এবং স্বল্প আয়ের, দুর্বল এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য বর্তমানে পুনর্নবীকরণিত হোপ সোশ্যাল হাউজিং স্কিমটি পরিকল্পনা করা হচ্ছে।
তিনি বলেন, মন্ত্রণালয় আবাসন প্রকল্পের জন্য জমি সুরক্ষিত করতে এবং ফেডারেল মর্টগেজ ব্যাংক অফ নাইজেরিয়া (এফএমবিএন) এবং ফ্যামিলি হোমস ফান্ডের মতো বিকাশকারী এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করার জন্য রাজ্য সরকারগুলির সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে যাতে মসৃণ বিতরণ নিশ্চিত করতে।
“সমবায় সমিতিগুলির এই উদ্যোগের শীর্ষে থাকার এক অনন্য সুযোগ রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
ডাঙ্গিওয়া উল্লেখ করেছেন যে এফএমবিএন 30 বছরেরও বেশি সময় ধরে পরিশোধযোগ্য একক-অঙ্কের সুদের হারে বন্ধকী loans ণ সরবরাহ করে।
তিনি নৈতিক বন্ধক, ভাড়া-থেকে-নিজস্ব স্কিম এবং বাল্ক সমবায় আবাসন উন্নয়ন loans ণ সহ বিকল্প বিকল্পগুলিও হাইলাইট করেছিলেন।
মন্ত্রী সমবায়দের জমি সুরক্ষিত করতে, বিশ্বাসযোগ্য বিকাশকারীদের সাথে অংশীদার করতে এবং এফএমবিএন -এর সাথে জড়িত হওয়ার জন্য উত্সাহিত করেছিলেন, যা তিনি বলেছিলেন যে সমবায় যদি তাদের সদস্যদের সাশ্রয়ী মূল্যের প্রোফাইল করতে পারে তবে তহবিল সরবরাহ করতে প্রস্তুত।
জালিয়াতি থেকে রক্ষা করার জন্য, মন্ত্রী ভূমি এজেন্ট এবং বিকাশকারীদের সাথে কাজ করার সময় পুরোপুরি যথাযথ অধ্যবসায়ের আহ্বান জানিয়েছেন। “আপনি কোনও জমি অধিগ্রহণের আগে নিশ্চিত করুন যে এটি সুরক্ষিত, শিরোনাম এবং এনকুম্ব্রিেন্স থেকে মুক্ত রয়েছে,” তিনি সতর্ক করেছিলেন।
মস্তিষ্ক এবং হামার বাংলো সিটি প্রকল্প সম্পর্কে উদ্বেগের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ড্যাঙ্গিওয়া আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এফএমবিএন কোনও অসামান্য সমস্যা সমাধানের জন্য বিকাশকারীদের সাথে কাজ করছে।
তিনি দেশব্যাপী সমবায় সমিতিগুলিকে তাদের সদস্যদের একত্রিত করতে এবং পুনর্নবীকরণ আশা কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
“যতক্ষণ আপনি জাতীয় হাউজিং ফান্ডে অবদান রাখেন ততক্ষণ আপনি এফএমবিএন বন্ধকী সহায়তার অধিকারী হন,” তিনি বলেছিলেন।
তার বক্তব্যে এনএইচআইএ সমবায় রাষ্ট্রপতি আবদুল্লাহি ইউসুফ এফএমবিএন ভাড়া-টু-নিজস্ব স্কিমের আওতায় সদস্যদের আবাসে প্রবেশের সুবিধার্থে মন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
ইউসুফ একটি বেসরকারী বিকাশকারীর সাথে সোসাইটির আগের ব্যর্থ আবাসন বিনিয়োগের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যার ফলে আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল।
তিনি বলেন, এই বিপর্যয়টি সমবায়কে এফএমবিএন-সমর্থিত আবাসন উদ্যোগে অন্তর্ভুক্তির জন্য উত্সাহিত করেছিল।
তিনি প্রকাশ করেছেন যে 36 এর বাইরে
মালিকানা নেওয়ার ছাড়পত্রের সাথে আবুজার কুবওয়ার কুবওয়ার ব্রেইনস এবং হ্যামার্স বাংলো সিটিতে প্রায় ১০০ জন স্ক্রিনযুক্ত সদস্যকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল।
তিনি বলেন, “সোসাইটি ভাড়া-থেকে-নিজস্ব প্রকল্পের আওতায় সদস্যদের আর্থিক বোঝা সহজ করার জন্য একটি বাল্ক অর্থ প্রদানের ব্যবস্থাও প্রস্তাব করেছে”, তিনি বলেছিলেন।
ইউসুফ এই সমবায়টির অনুরোধের প্রতি তার দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্য মন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন, উল্লেখ করেছেন যে একজন নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বাধীন একটি উত্সর্গীকৃত কমিটি ইতিমধ্যে তাদের উদ্বেগের সমাধানের জন্য স্থাপন করা হয়েছিল।