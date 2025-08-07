এফজি স্যাকস 15 সংশোধনকারী অফিসার, ডেমোটেস 59

সিভিল ডিফেন্স, সংশোধনমূলক, ফায়ার অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস বোর্ড (সিডিসিএফআইবি) নাইজেরিয়ান সংশোধন পরিষেবা (এনসিওএস) এর কর্মীদের জড়িত 224 শৃঙ্খলাবদ্ধ মামলার বিষয়ে আলোচনার পরে 15 টি সংশোধনকারী কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেছে।
বোর্ডটি পরিষেবার মধ্যে অসদাচরণের বিষয়ে তার শূন্য-সহনশীলতার অবস্থানটি পুনরায় নিশ্চিত করার সাথে সাথে এটি আসে। মামলাগুলি ব্যাপক তদন্তের পরে বোর্ডের শৃঙ্খলা ও সাধারণ উদ্দেশ্য কমিটি (বিডিজিপিসি) দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছিল।
বোর্ডের মতে এই ব্যবস্থাগুলি সমস্ত ক্যাডার জুড়ে শৃঙ্খলা প্রয়োগ এবং পেশাদার মানকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।
গুরুতর দুর্ব্যবহার এবং পরিষেবা বিধিমালা লঙ্ঘনের জন্য পরিষেবা থেকে মোট 15 জন কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।
এছাড়াও, পেশাদার মানদণ্ডের নিশ্চিত হওয়া লঙ্ঘনের কারণে ৫৯ জন কর্মকর্তা তাদের র্যাঙ্কগুলি হ্রাস করেছিলেন, অন্যদিকে ৪২ জন কর্মী সংশোধনমূলক ব্যবস্থা হিসাবে লিখিত সতর্কতা চিঠি পেয়েছিলেন।
বোর্ড 16 জন কর্মীকেও বহিষ্কার করেছে যারা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়নি।
এদিকে, তদন্তগুলি পৃথক মামলায় তাদের জড়িত থাকার স্তরে অব্যাহত থাকায় সাতজন কর্মী সদস্য স্থগিতাদেশে রয়েছেন।
তবে, একজন অফিসারকে স্থগিত করা হয়েছিল এবং অপরাধের গুরুতরতার কারণে মামলা -মোকদ্দমার জন্য অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশনকে (ইএফসিসি) হস্তান্তর করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল।
অন্যান্য নিষেধাজ্ঞাগুলির মধ্যে আট জন কর্মীর বাধ্যতামূলক অবসর এবং একজন কর্মকর্তার র্যাঙ্কের বিপরীতমুখী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যিনি র্যাঙ্কটিকে ত্রুটিযুক্ত অবস্থায় ধরে রাখার সময় অর্জিত সমস্ত উপার্জনকে ফেরত দেওয়ার জন্য নির্দেশিত হয়েছে।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ ওলুবুনমি তুনজি-ওজো এর নেতৃত্বে বোর্ড তার পরিধির অধীনে পরিষেবাগুলি জুড়ে উচ্চ নৈতিক ও পেশাদার মান বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্বিবেচনা করেছে।
বৃহস্পতিবার নাইজেরিয়ান সংশোধন পরিষেবাটির মুখপাত্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে, সংশোধন কন্ট্রাক্টস জেনারেল, সিলভেস্টার নওয়াকুহে সংশোধন কন্ট্রাকশনস ডেপুটি কন্ট্রোলার, জনগণকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে সমস্ত শাস্তিমূলক পদক্ষেপগুলি ন্যায্যতার সাথে এবং বিদ্যমান বিধি ও পদ্ধতিগুলির সাথে কঠোরভাবে সম্মতিতে পরিচালিত অব্যাহত থাকবে।
তিনি জনসাধারণের সদস্যদের সংস্কার ও সংশোধনমূলক আদেশে এই পরিষেবাটিকে সমর্থন করার জন্য অব্যাহত সহযোগিতার জন্য আবেদন করেছিলেন।