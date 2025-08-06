এফজি 5 দিনের ভারী বৃষ্টিপাত, 19 টি রাজ্য জুড়ে বন্যার সতর্কতা জারি করে (সম্পূর্ণ তালিকা)

ফেডারেল সরকার আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে প্রত্যাশিত ভারী বৃষ্টিপাতের নতুন সতর্কতা জারি করেছে যা ১৯ টি রাজ্য এবং দেশব্যাপী positions 76 টি অবস্থানে বন্যার সূত্রপাত করতে পারে।
এই সতর্কতাটি মঙ্গলবার ফেডারেল পরিবেশ মন্ত্রকের জাতীয় বন্যার আর্লি সতর্কতা ব্যবস্থা কেন্দ্রের দ্বারা প্রকাশিত এক বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল, বাসিন্দাদের এবং প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের জরুরি সতর্কতা ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।
মঙ্গলবার ওগুন ও গম্ব্বে রাজ্যে আঘাত হানা এই সতর্কতাটি ধ্বংসাত্মক বন্যার মধ্যে এসেছিল, বেশ কয়েকটি সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করে রেখেছিল। লেগোস, মালভূমি, আনামব্রা এবং ডেল্টা সহ অন্যান্য রাজ্যগুলি সাম্প্রতিক দিনগুলিতেও একই ধরণের বন্যার ঘটনা অনুভব করেছে।
বন্যার পূর্বাভাস অনুসারে, ক্ষতিগ্রস্থ রাজ্যগুলি মঙ্গলবার, 5 আগস্ট, শনিবার, 9 আগস্ট, 2025 পর্যন্ত তীব্র বৃষ্টিপাতের সাক্ষী হবে, ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে বন্যা এবং সম্পর্কিত ঝুঁকির উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।
পূর্বাভাসিত রাজ্যগুলি এবং অবস্থানগুলি হ’ল আকওয়া-ইবম (একোর, ইকেট, ইকোম, অরন, ওস্টেনকাং); বাউচি (উপায়ের মাধ্যম, এবং মিসাউ, জনসাধারণের পরিপূরক); এবনিই (আবাকালিকি, ইকার, ইজিলো); ক্রস-রিভার (ওনোজো এডোর, ওবুব্রা); নাসারাওয়া (কেয়ানা, পাইলস, ওয়াম); বেনু (আরকু, জিবোকো, ইগুমালে, আইটিও, ক্যাটসিনা-আলা, উগবা, ভান্দে-ইক্যা); কাদুনা (জাজি, কাফাঞ্চা, সিটি-গিওয়ারি, জারিয়া) এবং ক্যাটসিনা (বার্ডিয়া)।
অন্যরা হলেন কেবি (বাগুডো, বার্নিন-কেবিবি, বুনজা, গওয়ান্দু, জেগা, কালগো, কম্বা, কঙ্গিওয়া, শাঙ্গা, রিবা, সাকাবা, সামিনাকা, ইয়েলওয়া, গৌরী-বানজা); কানো (কিংজো, কানো, কানো, কানো, তুউনা, কানো, টুনা) “নাইজার (কনটাগোরা, রিজাউ, রিংিম); মালভূমি (ম্যাং); তারাবা (ডাঙা, তাকুম); জিগাওয়া (আমার পাশে, আমার পাশ, মিগা); (সোকোটো, ওয়ামাক্কো);
