এফটিসি জিমের সদস্যপদ বাতিল করা খুব কঠিন করার জন্য লা ফিটনেস মামলা করেছে

ফেডারেল ট্রেড কমিশন (এফটিসি) বুধবার লা ফিটনেসের অপারেটরদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে, অভিযোগ করে জনপ্রিয় জিম চেইন গ্রাহকদের পক্ষে সদস্যপদ বাতিল করার প্রক্রিয়াটিকে খুব কঠিন করে তোলে।
“এফটিসির অভিযোগে এমন একটি দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা অনেক আমেরিকান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে – এমন একটি জিমের সদস্যপদ যা বাতিল করা অসম্ভব বলে মনে হয়,” গ্রাহক সুরক্ষা পরিচালক ক্রিস্টোফার মুফাররিজ ব্যুরো এক বিবৃতিতে বলেছেন“হাজার হাজার এলএ ফিটনেস গ্রাহকরা সমস্যার কথা জানিয়েছেন।”
“এফটিসি গ্রাহকদের পক্ষে কাজ করতে দ্বিধা করবে না যখন এটি বিশ্বাস করে যে সংস্থাগুলি তারা কোন পুনরাবৃত্ত চার্জ রাখতে চায় তা চয়ন করার জন্য গ্রাহকদের ক্ষমতা দমন করছে,” তিনি আরও বলেছিলেন।
লা ফিটনেস তাত্ক্ষণিকভাবে মন্তব্যের জন্য অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায় না।
ফিটনেস ইন্টারন্যাশনাল এলএলসি এবং ফিটনেস অ্যান্ড স্পোর্টস ক্লাব এলএলসির বিরুদ্ধে ক্যালিফোর্নিয়ার সেন্ট্রাল জেলার ফেডারেল আদালতে অভিযোগটি দায়ের করা হয়েছিল। সংস্থাগুলি এলএ ফিটনেস, এস্পোর্টা ফিটনেস, সিটি স্পোর্টস ক্লাব এবং ক্লাব স্টুডিও সহ জিম পরিচালনা করে, 600 টিরও বেশি অবস্থান এবং 3.7 মিলিয়নেরও বেশি সদস্যকে কভার করে।
জিমের সদস্যতার জন্য প্রতি মাসে 30 ডলার থেকে 299 ডলার পর্যন্ত যে কোনও জায়গায় ব্যয় হয় এবং প্রায়শই বার্ষিক ফি জড়িত থাকে। বাতিল করার জন্য, এলএ ফিটনেসের জন্য গ্রাহকদের ব্যক্তিগতভাবে জিমে যেতে বা মেলের মাধ্যমে বাতিল নোটিশ প্রেরণ করা প্রয়োজন।
তবে এফটিসি বলছে এটি এত সহজ নয়। অভিযোগে, এফটিসি “অস্বচ্ছ এবং জটিল পদ্ধতির” রূপরেখা দেয় যা লা ফিটনেস “গ্রাহকদের পক্ষে তাদের সদস্যতা বাতিল করা অত্যন্ত কঠিন করে তুলতে” ব্যবহার করে বলে অভিযোগ করে। “
প্রথমত, গ্রাহকদের অবশ্যই তার ওয়েবসাইটে লগইন করে বাতিলকরণ ফর্মগুলি মুদ্রণ করতে হবে। যদি গ্রাহকরা তাদের লগ-ইন শংসাপত্রগুলি ভুলে যান তবে এলএ ফিটনেস তাদের সাইন-আপে নির্ধারিত একটি “কী ট্যাগ” নম্বর সরবরাহ করতে এবং অ্যাকাউন্টটি পুনরায় সেট করতে তাদের ক্রেডিট কার্ড বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বরের প্রথম পাঁচটি সংখ্যা সরবরাহ করতে হবে।
এফটিসি অনুসারে তারা ভোক্তাদের বলেন না যে সদস্যদের কাছে লিখিত বাতিলকরণ নোটিশ জমা দেওয়ার বিকল্প রয়েছে, বা সেই অনুরোধটি কী অন্তর্ভুক্ত করা উচিত তা তারা নির্দিষ্ট করেনি। এফটিসি অনুসারে জিমগুলি গ্রাহকদের আরও বলেছিল যে মেল-ইন বাতিলকরণগুলি প্রত্যয়িত বা নিবন্ধিত মেল দ্বারা প্রেরণ করা উচিত।
যখন গ্রাহকরা ব্যক্তিগতভাবে বাতিল করার চেষ্টা করেছিলেন, এফটিসি বলেছিল, তারা একইভাবে বাধার মুখোমুখি হয়েছিল।
সদস্যরা কেবল একজন নির্দিষ্ট কর্মচারীর সাথে বাতিল করতে পারেন – যদিও বেশ কয়েকটি বাতিলকরণের তদারকি করার জন্য অনুমোদিত ছিল – এবং কেবলমাত্র নির্ধারিত সময়কালে যখন বেশিরভাগ লোকেরা কাজ করছিলেন – যদিও বেশিরভাগ অবস্থানগুলি দিনে 19 ঘন্টা খোলা ছিল, এফটিসি অনুসারে।
এফটিসি আরও অভিযোগ করেছে যে এলএ ফিটনেস “ক্রমবর্ধমান অনুরোধগুলি প্রত্যাখ্যান করার জন্য এবং ফোন বা ইমেলের মাধ্যমে অনুরোধ করা বাতিলকরণ অস্বীকার করার জন্য প্রশিক্ষিত কর্মীদের রয়েছে, পুনরায় উল্লেখ করে যে সমস্ত বাতিলকরণ অবশ্যই একজন নির্দিষ্ট কর্মচারী বা মেল দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে করা উচিত।”
এফটিসি বলেছে, “গ্রাহকরা যারা তাদের ব্যাংক বা ক্রেডিট কার্ডে চার্জ বন্ধ করে তাদের সদস্যতা বাতিল করার চেষ্টা করেন তারা প্রায়শই নতুন অ্যাকাউন্টের সংখ্যার অধীনে পুনরায় সজ্জিত হন,” এফটিসি জানিয়েছে।
এফটিসি বলছে যে এই অনুশীলনগুলি এফটিসি আইন এবং অনলাইন ক্রেতাদের আত্মবিশ্বাস আইন পুনরুদ্ধার করে এবং এটি অনুশীলনগুলির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ গ্রাহকদের জন্য অর্থ ফেরত চাইছে।