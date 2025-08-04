You are Here
এফডাব্লুডি সূচক-প্রকারের ইউনিভার্সাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিনিয়োগ পেশাদার বিনিয়োগকারীদের সীমাহীন লভ্যাংশ প্রদানের হার সহ প্রচার করে

এফডাব্লুডি হংকং (1828) ইউবিএস গ্লোবাল মার্কেটের সহযোগিতায় যোগ্য পেশাদার বিনিয়োগকারীদের জন্য ডিজাইন করা একটি সূচক ইউনিভার্সাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স পণ্য “অসাধারণ গেট রিচ” বীমা পরিকল্পনা চালু করার ঘোষণা দিয়েছে; ইউবিএস গ্লোবাল মার্কেট হ’ল অনুকূলিত সূচক সমাধানগুলির একচেটিয়া সরবরাহকারী। গোষ্ঠীটি উল্লেখ করেছে যে বাজারের প্রথম পণ্যের জন্য সীমাহীন লভ্যাংশ প্রদানের অনুপাত সহ পণ্যটির বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে; উচ্চ জীবন বীমা লিভারেজ; নীতি ফিগুলির পূর্ণ-মেয়াদী গ্যারান্টি; মাসিক সূচক পরিবারের নিবন্ধকরণ স্বয়ংক্রিয় স্থানান্তর; কিছু ফেরতের পরিমাণের জন্য রিফান্ড ফি ছাড় এবং একাধিক মৃত্যু বেনিফিট পেমেন্ট বিকল্পগুলির জন্য। এশিয়ার মাথাপিছু সম্পদ র‌্যাঙ্কিংয়ে হংকংয়ের মাথাপিছু সম্পদ র‌্যাঙ্কিংয়েও উল্লেখ করা হয়েছে যে ইউবিএসের “2025” অনুসারে

