এফডিআই সার্জ বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় ব্যাংকিং সেক্টর নেতৃত্ব দেয়

নাইজেরিয়ার মূলধন প্রবাহ 2025 সালের প্রথম প্রান্তিকে $ 5.6 বিলিয়ন ডলার আঘাত করেছে, জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো (এনবিএস) তথ্য দেখায়। স্থানীয় এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য দেশকে আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসাবে গড়ে তুলতে নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংস্কার থেকে এই প্রবাহগুলি উল্লেখযোগ্য লাভের প্রতিনিধিত্ব করে। অনেক স্টেকহোল্ডারদের জন্য, ব্যাংকিং খাতে $ 3.1 বিলিয়ন ডলার প্রবাহ, মোট মূলধন প্রবাহের 55.44 শতাংশ প্রতিনিধিত্ব করে, এটি দেখায় যে কীভাবে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা দেশীয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগকারীদের উত্সাহিত করছে।
নাইজেরিয়ার সম্পত্তিতে দেশীয় এবং বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে আগ্রহ বাড়ছে, যেমনটি দেশের সর্বশেষ মূলধন প্রবাহে দেখা গেছে।
ওলায়েমি কার্ডোসো নেতৃত্বের অধীনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অফ নাইজেরিয়া (সিবিএন) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের ফলস্বরূপ ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগকারীদের আগ্রহের সাথে যুক্ত।
২০২৩ সালের অক্টোবরে দায়িত্ব গ্রহণের পরে, অ্যাপেক্স ব্যাংকের নেতৃত্ব নাইজেরিয়ার অর্থনৈতিক বাফারগুলি পুনর্নির্মাণ এবং স্থিতিস্থাপকতা জোরদার করার জন্য সংস্কারকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল।
মুদ্রা সংস্কার সহ সিবিএন এর নীতিগুলি বিদেশ থেকে বিনিয়োগের প্রবাহের দিকে পরিচালিত করে এবং দেশীয় ফরেক্স মার্কেটে হস্তক্ষেপ হ্রাস করে।
বিনিময় হারের একীকরণ এবং $ 7bn এফএক্স ব্যাকলগের সাফাই দেশটির বিনিয়োগের দৃষ্টিভঙ্গি বাড়িয়েছে, বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলির মতো, বিশ্বব্যাংকের মতো এটিকে দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের জন্য সাহসী হস্তক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করেছে।
এছাড়াও, নাইজেরিয়ার সার্বভৌম ঝুঁকির বিস্তার ২০২০ সালের জানুয়ারির পর থেকে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে এসেছে, মহামারী এবং পরবর্তীকালে তার অর্থনীতির উপর চাপের সময় জমে থাকা প্রিমিয়ামটি মুছে ফেলেছে। এই সমস্ত হ’ল বিনিয়োগকারীদের উড়িয়ে দেওয়ার এবং অর্থনীতিতে মূলধন প্রবাহ বজায় রাখার ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা।
এফএক্স প্রবাহের উপর সংস্কার প্রভাবের মূল্যায়ন
এই সংস্কারগুলি নাইজেরিয়ার অর্থনীতিতে মূলধন প্রবাহকে বাড়িয়ে তুলেছে। 2025 সালের প্রথম প্রান্তিকে প্রবাহগুলি বেড়েছে $ 5.6 বিলিয়ন, জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো (এনবিএস) এর প্রতিবেদনে দেখা গেছে। প্রবাহগুলি গত বছরের একই সময়ে রেকর্ড করা $ 3.4 বিলিয়ন ডলার থেকে 67.12 শতাংশ লাফের প্রতিনিধিত্ব করে।
প্রকাশিত সর্বশেষ “নাইজেরিয়া ক্যাপিটাল আমদানি কিউ 1 2025” প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে 2024 সালের চতুর্থ প্রান্তিকে রিপোর্ট করা $ 5.1 বিলিয়ন ডলার থেকে 10.86 শতাংশ বৃদ্ধি।
“Q1 2025 -এ, নাইজেরিয়ায় মোট মূলধন আমদানি দাঁড়িয়েছে $ 5642.07M, যা Q1 2024 -এ রেকর্ড করা $ 3.37bn এর চেয়ে বেশি, এটি 67.12 শতাংশ বৃদ্ধি ইঙ্গিত করে। পূর্ববর্তী প্রান্তিকের তুলনায়, মূলধন আমদানি 10.86 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল Q4 2024,” Q4 2024 -এ।
এনবিএস আরও জানিয়েছে যে পোর্টফোলিও বিনিয়োগ $ 5.2bn এর সাথে শীর্ষে রয়েছে, এটি 92.25 শতাংশ, তারপরে অন্যান্য বিনিয়োগ $ 311.17M দিয়ে 5.52 শতাংশ হিসাবে রয়েছে।
প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, “বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ কমপক্ষে 126.29M ডলার দিয়ে কমপক্ষে রেকর্ড করেছে যে 2025 -তে মোট মূলধন আমদানির 2.24 শতাংশ।”
এনবিএসের মতে, ব্যাংকিং সেক্টর 2025 -এর সর্বোচ্চ প্রবাহের সাথে নেতৃত্ব নিয়েছিল।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “ব্যাংকিং খাতটি সর্বোচ্চ প্রবাহ $ ৩.১ বিলিয়ন ডলার দিয়ে রেকর্ড করেছে, যা Q1 ২০২৫ -এ আমদানি করা মোট মূলধনের ৫৫.৪৪ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব করে, তারপরে অর্থায়ন খাতের মূল্য $ ২.০৯ বিলিয়ন (৩ 37.১৮ শতাংশ), এবং উত্পাদন/উত্পাদন খাতকে $ 129.92M (2.30 শতাংশ) সহ।”
প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে রেফারেন্স পিরিয়ড চলাকালীন মূলধন আমদানি মূলত যুক্তরাজ্য থেকে $ 3681.96M দিয়ে উদ্ভূত হয়েছিল, যা মোট মূলধনের আমদানি করা 65.26 শতাংশ দেখায়।
বিনিয়োগকারীদের ইমেল করা নোটে, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আফরিনভেস্ট ওয়েস্ট আফ্রিকা লিমিটেড, আইকে চিয়োক ব্যাখ্যা করেছিলেন যে পোর্টফোলিও বিনিয়োগ (মোট মূলধনের 92.2 শতাংশ) প্রাধান্য পেয়েছে, যা 30.1 শতাংশ কোয়ার্টার-অন-কোয়ার্টারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বছরে 150.8 শতাংশে $ 5.2bn হয়েছে।
এফপিআই প্রবাহের বেশিরভাগ অংশ ছিল অর্থ বাজারের যন্ত্রগুলিতে (বছরে বছরে 162.2 শতাংশ বেশি), বন্ডগুলি (108.5 শতাংশের উপরে) এবং ইক্যুইটি (137.7 শতাংশের উপরে) যথাক্রমে $ 877.4M এবং 117.3M ডলার আকর্ষণ করেছিল।
প্রত্যাবর্তিত জিডিপি নতুন সুযোগ উপস্থাপন করে
২০৩০ সালের মধ্যে নাইজেরিয়ার $ 1TN অর্থনীতি অর্জনের আশা ব্যাংকিং খাতের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সমর্থন পাবে।
নাইজেরিয়ার পরিসংখ্যানবিদ-জেনারেল অ্যাডিয়েমি অ্যাডেনিরান ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কীভাবে অর্থনীতি রিবেড গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিডিপি) প্রতিবেদনে কাজ করেছে। তিনি বলেছিলেন: “নামমাত্র কথায়, 2019 এর জন্য রিবেড জিডিপি 2020 সালে N205.09TN N213.63TN, 2021 সালে N243.30TN, 2022 সালে N274.23TN, 2023 সালে N314.02TN, এবং 2024 সালে N372.82TN” এ দাঁড়িয়েছিল।
এনবিএস উল্লেখ করেছে যে 2019 সালে, মৌলিক মূল্যে নামমাত্র জিডিপি রিবেড নামমাত্র জিডিপি পুরানো বেস বর্ষের (2010) 2019 এর নামমাত্র জিডিপির তুলনায় 41.7 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (2010), 2020 সালে 38.7 শতাংশ, 2022 সালে 38.1 শতাংশ, 2023 সালে 34.1 শতাংশ এবং 2024 সালে 35.4 শতাংশে।
এনবিএস বলেছে, “ফলাফলগুলি দেখায় যে নাইজেরিয়ার অর্থনীতির কাঠামো কৃষি ও পরিষেবা খাতের অংশ বৃদ্ধি এবং নামমাত্র শর্তে শিল্প খাতের অংশ হ্রাসের সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী রিপোর্টের তুলনায় নাইজেরিয়ার অর্থনীতির কাঠামোর পরিবর্তনকে নির্দেশ করে,” এনবিএস বলেছে।
অ্যাডেনিরান আরও ব্যাখ্যা করেছিলেন যে রিবেজিং দেশটিকে অর্থনীতির বাস্তবতা আরও ভালভাবে প্রতিফলিত করতে দেয়। “এটি কেবল একটি বড় সংখ্যার নয়, সঠিক, সময়োচিত ডেটা সম্পর্কে যা স্মার্ট নীতি এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সমর্থন করে,” তিনি বলেছিলেন।
উদ্ধার করতে ব্যাংকিং সেক্টর
দেশীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির জন্য একটি সুপরিচিত ব্যাংকিং খাত অনস্বীকার্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, নাইজেরিয়ার সেন্ট্রাল ব্যাংক (সিবিএন) গভর্নর ওলায়েমি কার্ডোসো ব্যাংকগুলিকে ২০৩০ সালের মধ্যে ১ ট্রিলিয়ন ডলার গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিডিপি) টার্গেট অর্জনের জন্য ফেডারেল সরকারের পরিকল্পনাকে সমর্থন করার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের নতুন দফায় পুনর্নির্মাণের জন্য প্রস্তুত করার পরামর্শ দিয়েছেন।
তিনি বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবুর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে একটি $ 1TN জিডিপিতে পৌঁছানোর লক্ষ্য রয়েছে, জোর দিয়ে যে বর্তমান ব্যাংক মূলধন এত বড় অর্থনৈতিক স্কেল সমর্থন করার জন্য অপর্যাপ্ত।
কার্ডোসো জিজ্ঞাসা করেছিলেন: “অদূর ভবিষ্যতে $ 1TN অর্থনীতিতে আর্থিক ব্যবস্থার প্রয়োজনের তুলনায় নাইজেরিয়ান ব্যাংকগুলির কি পর্যাপ্ত মূলধন থাকবে? আমার মতে, উত্তরটি” না! ” আমরা যদি পদক্ষেপ না নিই তবে সেই পদক্ষেপটি ছিল ব্যাংকগুলির চলমান পুনর্নির্মাণ, তাদের সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তুত করা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করার জন্য বড় টিকিটের লেনদেন আকর্ষণ করা।
জাতীয় অর্থনীতির উপর নীতি উপদেষ্টা কাউন্সিলের প্রতিবেদন, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র এবং কৌশলগুলি সহ $ 1TN এর জিডিপি অর্জনের একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল।
অ্যাডেনিরান প্রকাশ করেছেন যে নতুন এবং উদীয়মান খাতগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, গ্রাহক ঝুড়ি আপডেট এবং ডেটা সংগ্রহের পরিশোধন পদ্ধতিগুলি জাতীয় আউটপুটটির আরও সম্পূর্ণ চিত্র তৈরি করতে সহায়তা করেছে।