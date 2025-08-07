এফডিএ প্রেসবায়োপিয়া ত্রাণের জন্য ভিজ আই ড্রপগুলি অনুমোদন করে

প্রেসবিওপিয়া আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্কদের নিকটতম দৃষ্টি উন্নতির জন্য প্রথম এসিক্লিডিন-ভিত্তিক চোখের ড্রপ, যা কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 100 মিলিয়নেরও বেশি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রভাবিত করে, খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ) দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে এবং এটি তিন মাসের মধ্যে পাওয়া যাবে।
ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা লেনজ থেকে ভিজ নামে পরিচিত, ড্রপগুলি হ’ল একটি এসিক্লিডিন চক্ষুযুক্ত সমাধান যা কার্যকরভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রেসবায়োপিয়ার সাথে চিকিত্সা করে। একবারে প্রতিদিনের ড্রপগুলি ঝাপসা থেকে স্বস্তি দেয়। 10 ঘন্টা পর্যন্ত দৃষ্টি।
লেনজ থেরাপিউটিক্সের সভাপতি এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ইইএফ শিমেলপেনিংক বলেছেন, “ভিজের এফডিএ অনুমোদন লেনজের জন্য একটি সংজ্ঞায়িত মুহূর্ত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দৃষ্টিভঙ্গির নিকটবর্তী দৃষ্টিভঙ্গিতে বসবাসকারী 128 মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য উপলব্ধ চিকিত্সার বিকল্পগুলিতে একটি রূপান্তরকারী উন্নতির প্রতিনিধিত্ব করে।” “এই উল্লেখযোগ্য মাইলফলকটি লেনজ দল এবং আমাদের অংশীদারদের দ্বারা প্রচুর প্রতিশ্রুতি এবং সহযোগিতার ফলাফল, আমাদের ক্লিনিকাল তদন্তকারীদের উত্সর্গ এবং আমাদের ক্লিনিকাল ট্রায়ালগুলিতে শত শত অংশগ্রহণকারীদের অবদানের ফলাফল।”
ভিজ অ্যাক্লিডিন ব্যবহার করে চোখের ছাত্রকে আলতো করে সঙ্কুচিত করে কাজ করে। এটি একটি “পিনহোল প্রভাব” তৈরি করে – যেমন একটি ক্যামেরা লেন্স সংকীর্ণ করা – যা কাছাকাছি বস্তুগুলিকে তীক্ষ্ণ ফোকাসে আনতে সহায়তা করে। পুরানো চোখের ফোঁটাগুলির বিপরীতে, এটি চোখের ফোকাসিং পেশীগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে না, সুতরাং এটি আপনার দূরত্বের দৃষ্টি অস্পষ্ট করে না বা “জুম-ইন” প্রভাব (ওরফে একটি মায়োপিক শিফট) কারণ করে না।
শেষ পর্যন্ত, ড্রপগুলি চশমার প্রয়োজন ছাড়াই 10 ঘন্টা পর্যন্ত উন্নত পাঠের দৃষ্টি সরবরাহ করে এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে, পুরানো চিকিত্সার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই।
2021 সালে, এই অবস্থার চিকিত্সার জন্য প্রথম ড্রপগুলি অনেক প্রশংসার জন্য চালু করা হয়েছিল, তবে ভিজ ড্রপগুলি প্রথম শ্রেণীর হিসাবে বিবেচিত হওয়ার কারণ রয়েছে। ভুট (পাইলোকারপাইন হাইড্রোক্লোরাইড 1.25%) একটি দ্বৈত-অ্যাকশন আই ড্রপ যা নিকটবর্তী দৃষ্টি উন্নত করতে পারে তবে সিলিরি পেশী সক্রিয়করণের কারণে ব্রাউজ ভারীতা বা বিরল ভিট্রেওরেটিনাল সমস্যার মতো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এসিক্লিডিন, একটি পুতুল-সিলেকটিভ মিয়োটিক, ফোকাসিং (সিলিরি) পেশীটিকে উল্লেখযোগ্যভাবে উদ্দীপিত না করে কাজ করে, একটি পিনহোল প্রভাব তৈরি করে-যা ভুট্টায় দেখা বিরূপ ফলাফল ছাড়াই দৃষ্টিভঙ্গির কাছাকাছি উন্নতি করে।
“এই এফডিএ অনুমোদনের লক্ষ লক্ষ লোকের চিকিত্সার বিকল্পগুলিতে একটি বিঘ্নজনক দৃষ্টান্তের পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে যারা তাদের নিকট দৃষ্টিভঙ্গির অনিবার্য বয়সের সাথে সম্পর্কিত ক্ষতির সাথে লড়াই করে যাচ্ছেন,” অ্যারিজোনার স্কটসডেলের শোয়ার্জ লেজার আই কেয়ার সেন্টার থেকে ভিজ ক্লিনিকাল তদন্তকারী মার্ক ব্লুমেনস্টেইন বলেছেন। “আমি বিশ্বাস করি এটি অপ্টোমেট্রিস্ট এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞদের উভয়ের জন্যই একটি স্বাগত সমাধান হবে যারা এখন একটি অত্যন্ত কার্যকর এবং চাওয়া-পাওয়া প্রেসবায়োপিয়া চিকিত্সা সরবরাহ করতে সক্ষম হবেন যা অবিলম্বে যত্নের মান হয়ে উঠতে পারে, এমন একটি পণ্য প্রোফাইল যা আমাদের রোগীদের চাহিদা পূরণ করবে।”
এফডিএর অনুমোদনটি তিনটি এলোমেলোভাবে, ডাবল-মুখোশযুক্ত, নিয়ন্ত্রিত দ্বিতীয় ধাপের দ্বিতীয় অধ্যয়নের পিছনে রয়েছে যা শত শত অংশগ্রহণকারীদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। তিনটি ট্রায়াল জুড়ে 30,000-প্লাস চিকিত্সার দিনগুলিতে কোনও গুরুতর প্রতিকূল ঘটনা পর্যবেক্ষণ না করে ভিজকে ভালভাবে সহ্য করা হয়েছিল।
দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রেসবিওপিয়া হ’ল বার্ধক্যের সাথে সম্পর্কিত একটি অনিবার্য অবস্থা। 45 বছরের বেশি বয়সের প্রায় প্রত্যেকেই এই কাছের দর্শনীয় দৃষ্টি ক্ষতির অভিজ্ঞতা অর্জন করে, যা ধীরে ধীরে আরও খারাপ হয়ে যায় এবং সাধারণত চশমা বা কন্টাক্ট লেন্সগুলির সাথে সংশোধন প্রয়োজন। যদিও প্রেসবিওপিয়া একটি ধীরে ধীরে শর্ত, এটি দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে অগ্রগতি করতে পারে, প্রতিদিনের নির্দেশাবলী বা খাবারের লেবেলগুলির মতো প্রতিদিনের কাজগুলির পূর্বের সহজ কাজগুলি আরও কঠিন করে তোলে।
থেরাপিউটিক্স সংস্থা বলেছে যে ভিজ 2025 সালের চতুর্থ প্রান্তিকে ব্যাপকভাবে উপলব্ধ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, এটি প্রেসবায়োপিয়া চিকিত্সার জন্য প্রথম এবং একমাত্র এফডিএ-অনুমোদিত এসিক্লিডিন-ভিত্তিক চোখের ড্রপ হিসাবে তৈরি করেছে।
“এটি অনন্যভাবে ইঞ্জিনিয়ারড, উচ্চ-বিভেদযুক্ত এবং প্রিসবিওপগুলির বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য দ্রুত সূচনা এবং স্থায়ী সুবিধা দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে,” শিমেলপেনিংক বলেছেন। “যেমনটি আমরা দেখিয়েছি, এটি কেবল সেরা-শ্রেণীরই নয়, সত্যই, একমাত্র শিক্ষার্থীর মধ্যে নির্বাচিত সিলিরি-স্পিয়ারিং মায়োটিকের মধ্যে একমাত্র শ্রেণিতে।”
এফডিএ অনুমোদনের ফলে ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা কর্তৃক জমা দেওয়া ট্রায়াল ডেটার ভিত্তিতে আসে, সুতরাং এটি লক্ষণীয় যে প্রকাশিত পিয়ার-পর্যালোচিত প্রতিবেদনগুলি এখনও প্রকাশিত হয়নি। পিয়ার-পর্যালোচিত প্রকাশনাগুলি প্রায়শই নিয়ন্ত্রক অনুমোদনগুলি অনুসরণ করে, তাদের আগে নয়, যা চক্ষুবিদ্যা এবং চর্মরোগবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধারণ।
তবে এফডিএ ডেটা এবং গাইডেন্স পাওয়া যাবে এখানে প্রকাশিত।
সূত্র: লেনজ থেরাপিউটিক্স