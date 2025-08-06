এফপিএফ-পি এর রাষ্ট্রপতি মিরাসোলের ভাল প্রচার স্বীকার করেছেন তবে বলেছেন: ‘ক্লাবটি শার্টলেস রয়ে গেছে’

অভিজাতদের মধ্যে ক্লাবের কোনও জায়গা থাকবে না বলে কয়েক মাস পরে সাও পাওলো দলের ভাল প্রচারে এভানড্রো কারভালহো অবাক হয়েছেন
5 আগে
2025
– 23H48
(11:51 অপরাহ্ন আপডেট হয়েছে)
বিতর্ক করার পরে বলার পরে যে মিরাসোল কোনও দল এ দল ছিল না, পার্নাম্বুকো ফুটবল ফেডারেশনের (এফপিএফ-পিই) সভাপতি, ইভান্দ্রো কারভালহো তার সমালোচনায় পিছু হটেছিলেন এবং সাও পাওলোর অভ্যন্তরীণ দলের দুর্দান্ত প্রচারকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কার্টোলা কোচ রাফায়েল গুয়ানেসের ভাল কাজের প্রশংসা করেছেন এবং বলেছিলেন “অবাক”।
নয়টি ম্যাচের জন্য বুঝুন, মিরাসোল ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের পঞ্চম স্থানটি ২৮ পয়েন্ট নিয়ে দখল করেছেন, জি 4 এর শেষ সদস্য বাহিয়ার চেয়ে কম।
“এই বাক্যাংশটি ক্লাবের মুহুর্তটি প্রতিফলিত করেছিল, সেই মুহুর্তে সিরিয়াল দল ছিল না এ। মিরাসোলের সেই সময় কী ছিল? তিনি কিছু সিরিজ এ খেলেন? কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা? না।
রাষ্ট্রপতি আরও ন্যায়সঙ্গত করেছেন যে শার্ট ছাড়াই ক্লাবগুলির জন্য জায়গা থাকতে পারে, তবে সেরি এ -তে শার্টযুক্ত ক্লাবগুলির জন্য কোনও জায়গা থাকতে পারে না এবং তাদের ধারণাটি “পদক্ষেপ”, শ্রেণিবিন্যাসের মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে। তিনি আরও যোগ করেছেন যে ছোট ক্লাব বা ক্লাবগুলির স্থান বৃহত্তর ক্লাবগুলির স্থান গ্রহণ করে না।
এভানড্রো বর্তমান মডেলটিতে প্রতিযোগিতা করার জন্য মিরাসোল ফেয়ারকে খুঁজে পেয়েছিল এবং দলটি চ্যাম্পিয়নশিপের শীর্ষ -10 এ শেষ করতে হবে। তিনি কিছু ক্লাব গেমগুলি অনুসরণ করতে এবং রাইনাল্ডোকে হাইলাইট হিসাবে উদ্ধৃত করতেও বলেছিলেন।
“আমাদের ফুটবল দেখায় যে এটি ভাল খেলোয়াড়দের তৈরি করে, যেমন রাইনালদো, যিনি খেলাধুলায় খেলেন এবং অভিশাপের বাইরে এসেছিলেন। আমি কেবল মনে করি যখন আমরা এটি ইউরোপের কাছে প্রচুর অনুলিপি করে এবং কেবল মূল্যবান পয়েন্টের অনুলিপি করি।
সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে আমাদের সামগ্রী অনুসরণ করুন: ব্লুজস্কি, থ্রেডস, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুক।