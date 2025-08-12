এফবিআইয়ের পরিচালক কাশ প্যাটেল ট্রাম্পকে ডিসি পুলিশকে ফেডারেলাইজ করার পরিকল্পনা ব্যাক করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
এফবিআইয়ের পরিচালক কাশ প্যাটেল ওয়াশিংটন ডিসিতে অপরাধ মোকাবেলায় মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগকে দখল করার জন্য রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছিলেন, ডেমোক্র্যাটস এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের যারা এই পদক্ষেপটি বিদ্যুৎ দখলের অংশ বলে উল্লেখ করেছেন তাদের তীব্র সমালোচনা করার মধ্যে।
আইন প্রয়োগকারীদের সমর্থন অনুষ্ঠানে অস্থায়ী টেকওভারের প্রথম রাতের জন্য একটি কমান্ড পোস্টের ভিতরে সোমবার বিকেলে প্যাটেলকে দেখা গিয়েছিল।
ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একচেটিয়া বিবৃতিতে প্যাটেল বলেছিলেন, “আমাদের দেশের রাজধানী সুরক্ষিত রাখতে থাকা পুরুষ ও মহিলাদের সাথে কাঁধে কাঁধে দাঁড়াতে পেরে গর্বিত।” “আপনি যখন ভাল পুলিশকে পুলিশ হতে দেন, তাদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি তাদের দিন এবং প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের ব্যাক করুন, তারা প্রতিবার সরবরাহ করে।”
ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একচেটিয়াভাবে সরবরাহ করা ফটোগুলিতে, প্যাটেলকে সোমবার এফবিআই এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের (ডিএইচএস) কর্মীদের সাথে ইউএস পার্ক থানায় একটি কমান্ড সেন্টারে প্রতিরক্ষামূলক ভেস্ট পরা কর্মীদের সাথে কথা বলতে দেখা যেতে পারে।
সোমবার, ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি পুলিশ বিভাগকে ফেডারেলাইজ করবেন এবং অপরাধের সমাধানের প্রয়াসে মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডির কর্তৃপক্ষের অধীনে রাখবেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে তিনি রাজধানীতে “আইন, আদেশ এবং জননিরাপত্তা পুনঃপ্রকাশ” করতে প্রায় 800 জন ন্যাশনাল গার্ড সেনা সক্রিয় করছেন।
ওয়াশিংটন ডিসি, মেয়র মুরিয়েল বাউসার এই পদক্ষেপটিকে “অস্থির ও অভূতপূর্ব” বলে অভিহিত করেছেন।
“যদিও এই পদক্ষেপটি আজ অস্থির এবং অভূতপূর্ব, আমি বলতে পারি না যে অতীতের কিছু বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে যে আমরা পুরোপুরি অবাক হয়েছি,” বোসার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন। “আমি ডিসি বাসিন্দাদের বলতে পারি যে আমরা আমাদের সরকারকে এমনভাবে চালিয়ে যাব যা আপনাকে গর্বিত করে তোলে।”
কলম্বিয়া হোম রুল আইন জেলা ট্রাম্পকে ট্রাম্পকে 30 দিনের জন্য ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে নগরীর পুলিশ বিভাগকে ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে রাখার অনুমতি দেয়। বাউসার উল্লেখ করেছেন যে ডিসি স্টেটহুড মঞ্জুর করা, স্থানীয় কর্মকর্তারা বারবার পরামর্শ দিয়েছেন এমন একটি ইস্যু, এই গ্রহণকে বাধা দিতে পারত।
তিনি বলেন, “লোকেরা যদি রাষ্ট্রপতি ন্যাশনাল গার্ডকে আমাদের শহরে স্থানান্তরিত করতে সক্ষম হওয়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হন, তবে কংগ্রেসের একটি বিল থাকলে ডিসি ন্যাশনাল গার্ডকে ডিসি -তে নিয়ন্ত্রণ দিতে পারত,” তিনি বলেছিলেন। “সুতরাং এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা যখন কোনও শহর কোনও রাষ্ট্র নয়, এবং পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসিত নয় এবং সিনেটর নেই, যা ফেডারেল সরকার করতে পারে।”
অন্যান্য ডেমোক্র্যাটরা এই পদক্ষেপের জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।
“যদি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প শিকাগোকে আরও নিরাপদ করতে সহায়তা করতে চান তবে তিনি অপরাধ ও সহিংসতা হ্রাস করার জন্য আমাদের কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে সহিংসতা বিরোধী কর্মসূচির জন্য তহবিল প্রকাশ করে শুরু করতে পারেন,” শিকাগোর মেয়র ব্র্যান্ডন জনসন অফিস বলেছেন। “ন্যাশনাল গার্ডে প্রেরণ কেবল আমাদের শহরকে অস্থিতিশীল করতে এবং আমাদের জননিরাপত্তা সুরক্ষা প্রচেষ্টা হ্রাস করতে পারে।”
ওয়াশিংটন, ডিসি সিটি কাউন্সিল অস্থায়ী টেকওভারকে “স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর উত্পাদিত অনুপ্রবেশ” বলে অভিহিত করেছে।
কাউন্সিল একটি যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, “জেলায় সহিংস অপরাধ আমরা ৩০ বছরে দেখেছি সর্বনিম্ন হারে। “অধিকন্তু, ন্যাশনাল গার্ডের কোনও জননিরাপত্তা প্রশিক্ষণ বা স্থানীয় আইন সম্পর্কে জ্ঞান নেই। গার্ডের ভূমিকার মধ্যে জেলায় অপরাধ তদন্ত বা সমাধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। ন্যাশনাল গার্ডকে আহ্বান জানানো কোনও বাস্তব মিশন ছাড়াই একটি অপ্রয়োজনীয় মোতায়েন।”
জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের প্রতিনিধি দল, বেশ কয়েকটি হাউস ডেমোক্র্যাটিক আইন প্রণেতাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থা ট্রাম্পকে মার্কিন ক্যাপিটল ভবনে জানুয়ারী, ২০২১ এর দাঙ্গার কথা উল্লেখ করে রাজধানীতে ব্যক্তিগতভাবে অপরাধ উস্কে দেওয়ার অভিযোগ করেছিল।
এই দলটি এক বিবৃতিতে বলেছে, “ট্রাম্পের মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের ‘অস্থায়ী’ গ্রহণ অপরাধ রোধের উদ্দেশ্যে নয়, এটি কর্তৃত্ববাদবাদের একটি নরম প্রবর্তন,” এই দলটি এক বিবৃতিতে বলেছে। “ট্রাম্পের ক্ষমতার প্রদর্শনী প্রদর্শনের দীর্ঘকালীন প্যাটার্ন রয়েছে। তিনি বারবার দেখিয়েছেন, ট্রাম্প নিজের সেবা করার জন্য কাজ করছেন এবং আমেরিকান পরিবারগুলিকে আমাদের দেশে শহর ও শহরগুলিতে সুরক্ষিত রাখার বিষয়ে উদ্বিগ্ন নন।”
“আজ সকালে রাষ্ট্রপতির এই ঘোষণাটি একটি অযৌক্তিক এবং অগ্রহণযোগ্য প্রচারের স্টান্ট,” তারা যোগ করেছে। “যদি তিনি কলম্বিয়া জেলায় অপরাধ হ্রাস করতে চান তবে কংগ্রেসে তার রিপাবলিকান মিত্রদের তারা নগরীর বাজেট থেকে নির্বিচারে যে তহবিল ছিনিয়ে নিয়েছিল তা ফিরিয়ে আনার জন্য মনোনিবেশ করা উচিত, যা আইন প্রয়োগকারী এবং অন্যান্য জননিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের ঝুঁকির ঝুঁকিপূর্ণ।”
আমেরিকান ফেডারেশন অফ টিচার্স ইউনিয়নের সভাপতি রেন্ডি ওয়েইঙ্গার্টেন ট্রাম্পের এই ঘোষণাকে “স্থূল ওভাররিচ, মাটিতে প্রকৃত পরিস্থিতি থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন” বলে অভিহিত করেছেন।
“সুতরাং, আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে: রাষ্ট্রপতির ভারী হাতের বাহিনী কি গড় ডিসি বাসিন্দাকে নিরাপদ বোধ করবে? এটি কি শ্রমজীবী মানুষের জন্য চাকরি তৈরি করবে এবং পৃষ্ঠপোষকদের শহরতলির ব্যবসায়গুলিতে ফিরিয়ে আনবে?” তিনি বললেন। “এটি কি তরুণদের চাকরি, দক্ষতা বা অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের পথ সরবরাহ করবে যা তাদের রাস্তায় ফেলে রাখে?”
“এই প্রশ্নের উত্তর ‘না,’ তিনি যোগ করেছেন।” এ কারণেই এই পদক্ষেপটি এমন একটি রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে আরও একটি ক্র্যাসের দর্শন, যিনি ডিসি এবং এর বাসিন্দাদের সুরক্ষার চেয়ে কিংকে লক্ষ্য করা, ভয় দেখানো এবং খেলার বিষয়ে বেশি যত্নশীল। “
ট্রাম্পের বিরোধীরা ওয়াশিংটনে অপরাধ দেখায় অপরাধের পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করেছে। এমপিডি অনুসারে, ২০২৪ সালে একই সময়সীমার তুলনায় ওয়াশিংটনে অপরাধ এই বছর ২ %% কমেছে। পুলিশের তথ্য অনুসারে, একটি বিপজ্জনক অস্ত্র দিয়ে হামলাগুলি 20%হ্রাস পেয়েছে এবং হত্যাকাণ্ডগুলি 12%কমেছে। জানুয়ারিতে বিচার বিভাগ ড। সহিংস অপরাধ 2024 সালে জেলায় 2023 সালের তুলনায় 35% হ্রাস ছিল, এটি সর্বনিম্ন 30 বছরেরও বেশি সময় হয়েছে।
তবে ট্রাম্প একমত নন।
মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের তথ্য দেখায় যে হত্যাকাণ্ডের হার হ্রাস পাওয়ায়, গত পাঁচ বছরে ২০০৮ সাল থেকে সর্বাধিক সংখ্যক খুন দেখেছিল।
ট্রাম্প সোমবার বলেছিলেন, “আজ ওয়াশিংটনে হত্যার হার মেক্সিকো সিটির কলম্বিয়া, বোগোটা, এর চেয়ে বেশি যে জায়গাগুলি আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ জায়গা হিসাবে শুনেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি,” ট্রাম্প সোমবার বলেছিলেন। “এটি অনেক বেশি। গত পাঁচ বছরে গাড়ি চুরির সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে, এবং কারজ্যাকিংয়ের সংখ্যা তিনগুণ বেশি হয়েছে। ২০২৩ সালে খুনগুলি সর্বোচ্চ হারে পৌঁছেছে, সম্ভবত তারা ২৫ বছর বলে, তবে তারা জানে না যে এর অর্থ কী তা মাত্র 25 বছর খারাপ হতে পারে না।”
ফক্স নিউজ ডিজিটালের অ্যান্ড্রু মার্ক মিলার এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।