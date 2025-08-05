এফবিআই, ঘানার অ্যান্টি-গ্রাফ্ট এজেন্সি শট্টা ওয়ালের ল্যাম্বোরগিনিকে $ 4.7 মিলিয়ন মার্কিন জালিয়াতি ধরে রাখে

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) এবং মার্কিন বিচার বিভাগের সহযোগিতায় ঘানিয়ান ইকোনমিক অ্যান্ড অর্গানাইজড ক্রাইম অফিস (ইওসিও) ঘানিয়ান ডান্সহল তারকা, চার্লস নি আর্মাহর কাছ থেকে একটি বিলাসবহুল গাড়ি দখল করেছে, যা জনপ্রিয়ভাবে শত্তা ওয়াল নামে পরিচিত।
মঙ্গলবার ইওসিওর ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক রেমন্ড আর্চারের জারি করা এক বিবৃতিতে এবং এক্স অন জয়ের নিউজের দ্বারা ভাগ করা, সংস্থাটি প্রকাশ করেছে যে এই জব্দটি এফবিআই এবং মার্কিন বিচার বিভাগের একটি ২০২৩ সালের অনুরোধ অনুসরণ করেছে, অ্যাক্রার ট্র্যাসাকো ভ্যালি ফেজ 1 -এ শত্ত ওয়ালের আবাসের আইনী অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ করেছে।
ইওসিওর নজরদারি এবং সম্পদ পুনরুদ্ধার ইউনিট (এসএআরইউ) দ্বারা পরিচালিত এই অপারেশনটি 2019 এর ল্যাম্বোরগিনি উরুসের আবিষ্কার এবং জব্দ করার দিকে পরিচালিত করে।
মার্কিন কর্তৃপক্ষের মতে, এই গাড়িটি আর্থিক অপরাধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৮ 86 মাসের সাজা প্রদানকারী দোষী নানা কোবাবেনা আমুয়ার ফৌজদারি উপার্জনের সাথে যুক্ত হয়েছে।
বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, “এই বছরের জুনে অর্থনৈতিক ও সংগঠিত অপরাধ অফিস, ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনস (এফবিআই) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের একটি ২০২৩ সালের অনুরোধে কাজ করে একটি অভিযান চালিয়েছিল, যা ট্র্যাসাকো ভ্যালি ফেজ 1 এর একটি বাড়িতে আইনী অনুসন্ধানের দিকে পরিচালিত করেছিল,” বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
এটি আরও যোগ করেছে যে গাড়িটি শত্তা ওয়ালের দখলে ছিল এবং শিল্পীকে তার জনসাধারণের চিত্র সম্পর্কে উদ্বেগের কারণে কোনও বিচক্ষণ প্রক্রিয়াটির জন্য আবেদন করার পরে স্বেচ্ছায় এটি ইওসিও অপারেটরদের হাতে হস্তান্তর করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
“গাড়িটি একটি চার্লস নি আর্মাহ, ওরফে শত্তা ওয়াল থেকে জব্দ করা হয়েছিল। অফিসাররা পেশাদার এবং নাগরিক ছিলেন, এবং কোনও ঘটনা ছাড়াই অনুসন্ধান ও জব্দ করা হয়েছিল। নি আর্মাহ অফিসারদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি চাননি যে জব্দটি জনসাধারণ করা হোক না কেন তার ব্র্যান্ডের একটি বড় অংশ ছিল,” এনআইআই আর্মাহকে আত্মসমর্পণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, এনআইআই আর্মাহকে আত্মসমর্পণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
ইওসিও নিশ্চিত করেছে যে এর কর্মীরা অনুসন্ধানের সময় সশস্ত্র ছিল, এটিকে স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল সুরক্ষা অনুশীলন হিসাবে বর্ণনা করে।
“এটি নজরদারি ও সম্পদ পুনরুদ্ধার ইউনিটের (এসআরইউ) অফিসারদের জন্য অফিসারদের সুরক্ষার জন্য অপারেশন করার সময় অস্ত্র বহন করা একটি স্ট্যান্ডার্ড সুরক্ষা প্রোটোকল অনুশীলন,” এতে যোগ করা হয়েছে।
সংস্থাটি প্রকাশ করেছে যে মার্কিন কর্তৃপক্ষ আমুয়া কর্তৃক প্রদত্ত পুনরুদ্ধারের অংশ হিসাবে জব্দকৃত লাম্বোরগিনিকে প্রত্যাবাসন করার ব্যবস্থা করছে, যার মূল্য $ 4,743,443।
এটি আরও প্রকাশ করেছে যে শত্তা ওয়াল এবং জাতীয় সিগন্যাল ব্যুরোর (এনএসবি) প্রাক্তন সিনিয়র অফিসার চলমান তদন্তে আগ্রহী ব্যক্তি এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমন্ত্রিত করা হবে।
“এফবিআই এবং বিচার বিভাগ ঘানা সরকারকে একটি আনুষ্ঠানিক মিউচুয়াল আইনী সহায়তা (বিধায়ক) পাঠানোর ইচ্ছা নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গাড়ি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য … চার্লস নি আর্মাহ, ওরফে শত্তা ওয়াল এবং জাতীয় সংকেত ব্যুরোর প্রাক্তন সিনিয়র অফিসার (এনএসবি) (এনএসবি) এর আগ্রহের ব্যক্তি হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে,” ইওকো টু ইওকো টু ওয়ে টু ইনভেস্টেডের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়েছে।
সংস্থাটি যোগ করেছে যে অব্যাহত দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার অংশ হিসাবে এফবিআই এবং মার্কিন বিচার বিভাগে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া যেতে পারে। “ইওসিও আমাদের চলমান সহযোগিতার অংশ হিসাবে এফবিআই এবং বিচার বিভাগকে চূড়ান্ত তদন্তের প্রতিবেদন ভাগ করে নিতে পারে,” এটি উপসংহারে এসেছে।
এদিকে, শত্তা ওয়াল এই ঘটনার বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে ফেসবুকে নিয়েছেন। একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, “রেমন্ড আর্চার, ইওকো বস, আইবিই, আপনি এনডিসিকে পরের 4 বছর ধরে ক্ষমতার বাইরে যেতে যান। আমার বাড়িতে বন্দুক আনার জন্য অনাবৃত ছিল।”
অন্যটিতে তিনি বলেছিলেন, “ঘানার সভাপতি ইওকো বস আপনাকে এই অফিসে রাখেনি এবং এই দেশের নাগরিকদের অপমান করার জন্য।