এফবিআই জন বোল্টনের হোম এবং অফিসে শ্রেণিবদ্ধ নথি তদন্তের তদন্ত: রিপোর্ট

এফবিআইয়ের এজেন্টরা শুক্রবার সকালে প্রাক্তন জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা জন বোল্টনের বাড়িতে বেথেসদা অভিযান চালিয়েছিলেন, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে তার কঠিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন উত্তেজনা পয়েন্ট উপলক্ষে। এজেন্টরাও বোল্টনের ডিসি অফিসে অভিযান চালিয়েছিল।

অভিযানের পিছনে কারণটি হোয়াইট হাউসে কাজ করার সময় বোল্টন তার পরিবারকে একটি ব্যক্তিগত ইমেল সার্ভার থেকে শ্রেণিবদ্ধ নথি পাঠিয়েছিল বলে অভিযোগের তদন্তের সাথে যুক্ত ছিল বলে জানা গেছে নিউ ইয়র্ক পোস্ট। পোস্টটি ট্রাম্প প্রশাসনের একজন কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করেছে, যিনি বলেছিলেন যে এফবিআইয়ের পরিচালক কাশ প্যাটেল এই অভিযানের নির্দেশ দিয়েছেন।

আউটলেটটি আরও জানিয়েছে যে এখনও-অ-অ-অ-খাঁটি অনুসন্ধান ওয়ারেন্টগুলি আচরণের একটি ধরণ প্রতিষ্ঠার জন্য তার স্মৃতিচারণের বিষয়ে একটি বিতর্ককে উল্লেখ করে। তবে, একজন প্রবীণ মার্কিন কর্মকর্তা পোস্টটিকে বলেছেন যে তদন্তটি বোল্টনের বই সম্পর্কিত তদন্ত থেকে একটি “পরিষ্কার বিরতি” ছিল।

মেরিল্যান্ডে প্রাক্তন জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা জন বোল্টনের বাড়ি এবং ওয়াশিংটন ডিসির অফিস, 22 আগস্ট, 2025 এ এফবিআই দ্বারা অভিযান চালানো হয়েছিল। (গেটি চিত্র)

ট্রাম্প এবং বোল্টনের সম্পর্ক কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তার ইতিহাস

অভিযান শুরুর অল্প সময়ের মধ্যেই প্যাটেল এক্স -তে লিখেছিলেন যে “কেউ আইনের above র্ধ্বে নেই … (এফবিআই) একটি মিশনে এজেন্ট।”

এফবিআইয়ের উপ -পরিচালক ড্যান বঙ্গিনো এই পদটি ভাগ করে লিখেছেন, “জনসাধারণের দুর্নীতি সহ্য করা হবে না।”

ট্রাম্পের প্রথম প্রশাসনে দায়িত্ব পালনকারী বোল্টনকে গ্রেপ্তার করা বা হেফাজতে নেওয়া হয়নি। ট্রাম্প 2025 সালের জানুয়ারিতে তার সুরক্ষা ছাড়পত্র এবং সিক্রেট সার্ভিসের বিশদ বাতিল করেছিলেন।

শুক্রবার ট্রাম্পকে এই অভিযান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং বলেছিলেন যে তিনি টেলিভিশনে এটি দেখেছেন বলে দাবি করে সময়ের আগে তিনি এ সম্পর্কে জানেন না। তারপরে রাষ্ট্রপতি তার প্রাক্তন জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টার প্রতি তার অপছন্দ পরিষ্কার করেছিলেন।

ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, “আমি জন বোল্টনের ভক্ত নই। তিনি একজন সত্যিকারের নিম্নজীবন।” তিনি বোল্টনকে “স্মার্ট গাই নয়” বলে ডাকলেন এবং বলেছিলেন “তিনি খুব আনপ্যাট্রিয়টিক হতে পারেন।”

হোয়াইট হাউসের জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা জন বোল্টন, ডান, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা শুনেছেন কারণ তিনি এবং ডাচ প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুট ওয়াশিংটনে 18 জুলাই, 2019, হোয়াইট হাউসে ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেছেন। (চিপ সোমোডেভিলা/গেটি চিত্র)

ট্রাম্প – বোল্টন ফিউড এফবিআই অভিযানের পরে ফোকাসে ফিরে এসেছিলেন: ‘কখনও কোনও ক্লু ছিল না … কী ডোপ!’

রাষ্ট্রপতি আরও বলেছিলেন যে বোল্টন “ট্রাম্প সম্পর্কে খারাপ কিছু বলতে পারলে টেলিভিশন বাদে খুব শান্ত ব্যক্তি ছিলেন।”

ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস শুক্রবার “মিট দ্য প্রেস” কে বলেছি যে “আমরা জন বোল্টন সম্পর্কে চলমান তদন্তের খুব প্রাথমিক পর্যায়ে আছি।” ভ্যানস অস্বীকার করেছেন যে ট্রাম্পের সমালোচনা করার জন্য বোল্টনকে টার্গেট করা হচ্ছে।

বোল্টন অভিযানের সাথে পরিচিত একটি সূত্র এবং এটি ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য যে প্রমাণগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল তা ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিল যে “বোল্টনের সত্যিকার অর্থে ট্রাম্পকে শ্রেণিবদ্ধ তথ্য পরিচালনার জন্য আক্রমণ করার জন্য কিছুটা নার্ভ ছিল,” তবে আরও বিশদ দেবেন না।

৩০ আগস্ট, ২০২২-এ বিচার বিভাগের দায়ের করা একটি আদালতে এই চিত্রটি অন্তর্ভুক্ত এবং এফবিআইয়ের অংশে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে, ৮ ই আগস্ট, ২০২২ সালে জব্দ করা নথিগুলির একটি ছবি দেখানো হয়েছে, ফ্লোরিডায় তৎকালীন-ফর্মার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এফবিআইয়ের এফবিআই দ্বারা অনুসন্ধান করা হয়েছে। (এপি মাধ্যমে বিচার বিভাগ)

জন বোল্টন ট্রাম্পের মিত্র রজার স্টোন দ্বারা বিস্ফোরিত হয়েছিলেন, যিনি বিডেন এফবিআই অভিযানের মুখোমুখি হয়েছিলেন: ‘কর্মফল একটি বি —-‘

২০২২ সালে এফবিআই মার-এ-লেগোতে অভিযান চালানোর পরে ট্রাম্পের শ্রেণিবদ্ধ দলিল পরিচালনার সমালোচনা করেছিলেন।

ট্রাম্পের প্রথম প্রশাসনের সময়, শ্রেণিবদ্ধ নথিগুলির একটি তদন্ত চালু করা হয়েছিল তবে পরে বিডেন প্রশাসন বন্ধ করে দেয়। বিচার বিভাগ যুক্তি দিয়েছিল যে বোল্টনের ২০২০ সালের স্মৃতিচারণ, “যে কক্ষটি এটি ঘটেছিল” শ্রেণিবদ্ধ উপাদান রয়েছে এবং এটিকে প্রকাশ করা থেকে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল।

এফবিআই এবং বোল্টনের অফিস এই বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।

অ্যাক্সিওস এবং ফক্স নিউজের মাইকেল ডরগান, ডেভিড স্পান্ট, ব্রায়েন ডেপ্পিশ, এমা উডহেড এবং ব্রুক সিঙ্গম্যানের দ্বারা প্রতিবেদন করা।

রাহেল ওল্ফ ফক্স নিউজ ডিজিটাল এবং ফক্স ব্যবসায়ের একটি ব্রেকিং নিউজ লেখক।

