ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালতকে জানিয়েছে যে ১৯৯০ এর দশকে রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুকে জড়িত একটি অভিযোগযুক্ত মাদক মামলার সাথে সম্পর্কিত তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করতে তাদের 90 দিনের প্রয়োজন।

বৃহস্পতিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি ফেডারেল এজেন্সি আদালতে জমা দেওয়া একটি যৌথ স্থিতির প্রতিবেদনে অনুরোধ করেছে, এই মামলায় বাদী, অ্যারন গ্রিনস্প্যানকে বৃহস্পতিবার।

এটি একত্রিত হয়েছিল যে গ্রিনস্প্যান নামে একজন আমেরিকান এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং এফবিআই এবং ডিইএর রেকর্ড তৈরি করার জন্য একটি 14 দিনের সম্প্রসারণের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

মনে রাখবেন যে নাইজেরিয়া তথ্য জানিয়েছিল যে জেলা আদালত, বিচারক বেরিল হাওলের সভাপতিত্বে, পূর্বে ৮ ই এপ্রিল, ২০২৫-এ এজেন্সিগুলিকে নির্দেশ দিয়েছিল, গ্রিনস্প্যান কর্তৃক জমা দেওয়া তথ্য আইন (এফওআইএ) সম্পর্কিত অনুরোধ সম্পর্কিত অ-ছাড়ের রেকর্ডগুলি অনুসন্ধান এবং প্রক্রিয়া করার জন্য, ২ মে, ২০২৫ তারিখে একটি প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছিল।

১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে পরিচালিত শিকাগো ড্রাগের রিং সম্পর্কিত তথ্য চেয়েছিলেন, আইনী স্বচ্ছতা প্ল্যাটফর্ম সমভূমিগুলির প্রতিষ্ঠাতা গ্রিনস্প্যান 2022 এবং 2023 এর মধ্যে 12 টি এফওআইএ অনুরোধ দায়ের করেছিলেন।

তাঁর অনুরোধগুলির মধ্যে টিনুবু এবং আরও তিনজন ব্যক্তির রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত ছিল: লি অ্যান্ড্রু এডওয়ার্ডস, মুয়েজ অ্যাবেগবেয়েগা আকান্দে এবং অ্যাবিওডুন আগবেলে।

2025 সালের 1 মে তারিখে যৌথ স্থিতির প্রতিবেদনে, এফবিআই এবং ডিইএ জানিয়েছে যে তারা তাদের অনুসন্ধানগুলি প্রতিক্রিয়াশীল, অ-ছাড়, যুক্তিসঙ্গতভাবে পৃথক পৃথক অংশগুলি বাদী দ্বারা অনুরোধ করা রেকর্ডগুলির জন্য অনুসন্ধান শুরু করেছে এবং 90 দিনের মধ্যে তাদের অনুসন্ধানগুলি সম্পূর্ণ করে।

The report partly reads: “The FBI and DEA have initiated their searches for responsive, non-exempt, reasonably segregable portions of records requested by the plaintiff and anticipate completing their searches in ninety days.”