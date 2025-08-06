You are Here
এফসিটি এবং এএনআই: গরম এবং ঠান্ডা ফিউশন | মতামত

সম্প্রতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন মন্ত্রনালয় (এমইসিআই) তাদের মন্ত্রণালয়ের গঠনকারী সংস্থাগুলির গভীর সংস্কার ঘোষণা করেছে। উচ্চ শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে, যার মধ্যে বিজ্ঞান এবং উদ্ভাবন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, ‘স্ট্রং ডিশ’ ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফাউন্ডেশন (এফসিটি) এবং জাতীয় উদ্ভাবন সংস্থা (এএনআই) এর একীভূতকরণ। এগুলি জাতীয় গবেষণা ও উদ্ভাবনের জাতীয় ব্যবস্থা (আই এবং আই) মূল্যায়ন, সমর্থন ও অর্থের জন্য মৌলিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৩ সালের প্রথম তারিখ, ১৯৯৩ সালের দ্বিতীয়। এর স্রষ্টা ছিলেন জোসে মারিয়ানো গাগো, কোনও সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তি ভেবেছিলেন, আঁকেন এবং আজ অবধি, মূলত এই সিস্টেমটি তৈরি করেছিলেন যা পর্তুগালে উচ্চতর শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং উদ্ভাবনকে ফ্রেম করে। এটি একটি স্থায়ী এবং অসাধারণ কীর্তি ছিল, জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা তৈরির সাথে তুলনীয়।

