এফসিটি মন্ত্রী আইনত ইউনিয়াবুজা জমি পুনঃস্থাপন করতে পারেন?

আবদুলাল দ্বারা তার বাড়িতে হারুনা
জাতি যেমন ফেডারেল রাজধানী অঞ্চল (এফসিটি) এর সম্মানিত মন্ত্রীর দ্বারা অভিযোগযুক্ত ভূমি দখল করার সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলি বিবেচনা করে, মিঃ ওয়ায়আবুজা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তিতে, এটি কেবল এই আইনটির নিন্দা করা নয়, এই ধরনের আচরণের আইনী পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণকে শিক্ষিত করাও জরুরি হয়ে পড়ে। আইনটি স্পষ্ট: একবার জমি আইনীভাবে বরাদ্দ হয়ে গেলে, এফসিটি মন্ত্রীর দ্বারা এমনকি এটি নির্বিচারে পুনরায় পুনর্নির্মাণ বা পুনঃস্থাপন করা যায় না।
আবুজা বিশ্ববিদ্যালয় – একটি বিধিবদ্ধ দুর্গ
একটি দুর্গ এমন একটি সম্পত্তি যা অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং সুরক্ষিত এজেন্টদের কোনও ধরণের আক্রমণ। এবং আবুজা বিশ্ববিদ্যালয় হ’ল এটিই: একটি বিধিবদ্ধ দুর্গ। বিশ্ববিদ্যালয়, এর জমি সহ এর সমস্ত সম্পত্তি সহ আইন দ্বারা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত।
আবুজা ইউনিভার্সিটি আইন 2004 (ক্যাপ ইউ 2, এলএফএন 2004) মূলত রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম বাদামাসি বাবাঙ্গিদা (জিসিএফআর) প্রশাসনের একটি ডিক্রি হিসাবে প্রণীত একটি ফেডারেল আইন। এটি ১৯৯৯ সালে গণতান্ত্রিক নিয়মের প্রত্যাবর্তনের সাথে সংসদের একটি আইন হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরি (এমএফসিটি) মন্ত্রকের (এমএফসিটি) স্ক্র্যাপিংয়ের পরে 31 ডিসেম্বর 2004 সালে রাষ্ট্রপতি ওলুসেগুন ওবাসানজো তৈরি করেছিলেন। এটি শিক্ষণীয়।
আবুজা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি ও সম্পত্তির আইনী অবস্থান সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন। আইনের ধারা 3 (এইচ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদ কাউন্সিলকে “অস্থাবর এবং স্থাবর সম্পত্তি অর্জন এবং ধরে রাখার” ক্ষমতা দিয়ে এবং “বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত বলে মনে করতে পারে এমনভাবে একইভাবে মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখে।” এই ক্ষমতাটি এফসিটি মন্ত্রীর কাছে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের যে কারও কাছে প্রসারিত করা হয়নি। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় তদারকি করা মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কাছেও বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না এবং এটি নিশ্চিত করে যে বিশ্ববিদ্যালয় আইন এবং বিদ্যমান বিধিবিধান মেনে চলে এবং ফেডারেল সরকারের শিক্ষানীতি প্রয়োগ করে।
আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, আবুজা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের এস। 3 (এইচ) “এই আইনের ধারা 22 এর সাপেক্ষে করা হয়েছে, যেখানেই থাকুক না কেন অস্থাবর এবং স্থাবর সম্পত্তি অর্জন, ধরে রাখা, অনুদান, চার্জ করা বা অন্যথায় নিষ্পত্তি করা বা নিষ্পত্তি করা।”
সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, এস 22 হ’ল একটি সুস্পষ্ট বিধিনিষেধের ধারা যা যথাযথ অনুমোদন ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বিচ্ছিন্নতা, বিক্রয় বা স্থানান্তর নিষিদ্ধ করে। সন্দেহ এড়ানোর জন্য, এস। 22 ক্যাপশন দেওয়া হয়েছে: বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জমি নিষ্পত্তি করার উপর নিষেধাজ্ঞা এবং এটি নিম্নরূপ সরবরাহ করে – ভূমি ব্যবহার আইনের বিধানগুলির প্রতি কুসংস্কার ছাড়াই, বিশ্ববিদ্যালয় কোনও জমি বা কোনও জমি (এই আইন দ্বারা এই আইন দ্বারা স্থানান্তরিত কোনও জমি সহ) কোনও জমি এবং কোনও জমি সহ কোনও জমি অন্তর্ভুক্ত করবে না, উভয়ই রাষ্ট্রপতির সাধারণ বা বিশেষ; শর্ত থাকে যে 21 বছরের বেশি মেয়াদে বা লিজ বা ভাড়াটে আবাসিক উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও সদস্যের কাছে কোনও ইজারা বা ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের সম্মতি প্রয়োজন হবে না।
এই বিধানের নিদর্শনটি হ’ল যে জমি, একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে মঞ্জুর করা হয়েছিল, তা অলঙ্ঘনীয় থেকে যায় এবং আইনী পদ্ধতি অনুসরণ না করে কোনও বাহ্যিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা বরাদ্দ করা যায় না। একমাত্র কর্মকর্তা যাকে ছাড় দেওয়া হয় তিনি হলেন রাষ্ট্রপতি। এমনকি সেদিকে, রাষ্ট্রপতি কেবল তখনই তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারেন যদি বিশ্ববিদ্যালয় জমির বিচ্ছিন্নতার দিকে পরিচালিত প্রক্রিয়াটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই শুরু করে।
আমাদের অবশ্যই আইনটির প্রসঙ্গের বাইরে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়।
তদনুসারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মতি ছাড়াই বা আইনী প্রক্রিয়াগুলির সাথে সম্মতি ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে দখল করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্ষম সংবিধানের লঙ্ঘন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে বিশ্ববিদ্যালয়টি কর্পোরেট নাগরিক, মামলা করার জন্য আইনী ক্ষমতা সম্পন্ন কর্পোরেট নাগরিক এবং এস। 1 (1 এবং 2) ইউএএ -তে অন্তর্ভুক্ত হিসাবে নিজের নামে মামলা করা হয়েছে।
ভূমি ব্যবহার আইন এবং সাংবিধানিক প্রভাব
১৯৯৯ সালের ৩১৫ (৫) এর গুণাবলী অনুসারে ১৯৯৯ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ভূমি ব্যবহার আইন ১৯৮৮ সালে, এফসিটি -র সমস্ত জমি রাষ্ট্রপতির দ্বারা আস্থা রেখে এবং এফসিটি মন্ত্রীর প্রতিনিধিদের দ্বারা সমস্ত নাইজেরিয়ার ব্যবহার এবং সাধারণ সুবিধার জন্য অনুষ্ঠিত হয়।
ভূমি ব্যবহার আইনের ২৮ অনুচ্ছেদে কেবলমাত্র “জনস্বার্থ ওভাররাইডিং” সহ নির্দিষ্ট শর্তে দখল অধিকারকে প্রত্যাহার করার অনুমতি দেয়। তারপরেও আইনটি ক্ষতিপূরণ /পুনর্বাসনের অর্থ প্রদান এবং অধিকারের ধারককে প্রত্যাহারের আনুষ্ঠানিক নোটিশ জারি করার আদেশ দেয়।
আবুজা জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এ জাতীয় প্রত্যাহার পদ্ধতি শুরু হওয়ার কোনও রেকর্ড নেই। অতএব, আনুষ্ঠানিক প্রত্যাহার এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই আবুজা জমি বিশ্ববিদ্যালয়কে বরাদ্দ বা পুনঃস্থাপনের যে কোনও প্রচেষ্টা কেবল প্রক্রিয়াগতভাবে ত্রুটিযুক্ত নয়, আইনীভাবে বাতিল এবং বাতিল নয়।
মন্ত্রীর ক্রিয়া এবং আইনী অপরাধবোধ
সিনিয়র আইনী অনুশীলনকারী এবং একজন বসতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার নায়েসম উইককে বিধিবদ্ধ ও সাংবিধানিক বিধানগুলির পবিত্রতা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হওয়া উচিত। পরামর্শ, ক্ষতিপূরণ বা আইনী প্রত্যাহার ছাড়াই বেসরকারী বিকাশকারী বা অন্যান্য এজেন্সিগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমির অংশগুলি পুনরায় বরাদ্দের রিপোর্ট করা আইন প্রশাসনিক দায়মুক্তি এবং আইনী ওভাররিচগুলির একটি সর্বোত্তম ঘটনা।
তদুপরি, এই ধরনের বেআইনী বরাদ্দ থেকে শিরোনাম অর্জনের জন্য যে কোনও বেসরকারী সত্তা ভবিষ্যতের প্রত্যাহার, মামলা মোকদ্দমা এবং আর্থিক ক্ষতির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।
সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পবিত্রতার নীতি
বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবল একাডেমিক প্রতিষ্ঠান নয়; এগুলি জাতীয় সম্পদ এবং সামাজিক অগ্রগতির প্রতীক। আবুজা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদত্ত জমিটি সম্প্রসারণ, উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের জন্য জায়গা দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। যথাযথ প্রক্রিয়া ব্যতীত এই জমিতে দখল করা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পিছনে দৃষ্টি এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের অখণ্ডতা হ্রাস করে।
এটি জনসাধারণের কাছে একটি বিরক্তিকর সংকেতও প্রেরণ করে যে এমনকি ফেডারেল আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি কার্যনির্বাহী হস্তক্ষেপের প্রতিরোধ ক্ষমতাও নয়।
পরিণতি এবং এগিয়ে যাওয়ার পথ
এফসিটি মন্ত্রীর দ্বারা এই অভিযোগ করা জমি দখল করার পরিণতি সুদূরপ্রসারী। যদি চ্যালেঞ্জ এবং বিপরীত না হয়: বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতের অবকাঠামোগত দাবি মেটাতে সক্ষমতা হারাবে; বিকাশকারী, বিভিন্ন সংস্থা, কর্পোরেশন এবং ব্যবসায়গুলির সাথে বিদ্যমান সহযোগী চুক্তি এবং বোঝার স্মারকলিপি হতাশ হবে; দাতা সংস্থা, উন্নয়ন অংশীদার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নাইজেরিয়ার ভূমি মেয়াদ ব্যবস্থায় অস্থিতিশীলতা বুঝতে পারে; শিক্ষার্থী এবং কর্মীরা একাডেমিক পরিকল্পনা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাঘাতের মুখোমুখি হবে।
সুতরাং এটি জরুরী যে মন্ত্রীর অবিলম্বে আবুজা জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত দখল বন্ধ করা উচিত; রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ টিনুবু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনার্থী হিসাবে, সাম্প্রতিক জমি বরাদ্দের কথিত জমি বরাদ্দের বৈধতা নির্ধারণের জন্য জরুরীভাবে একটি জনসাধারণের তদন্ত প্রতিষ্ঠা করা উচিত; বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই তার অধিকার প্রয়োগের জন্য আইনী প্রতিকারের জন্য জরুরিভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত কারণ বিলম্ব পরাজয়ের ইক্যুইটি। আইনী বিশ্বে, আমরা বলি যে ইক্যুইটি সজাগদের সহায়তা করে এবং অবমাননাকর নয়।
উপসংহার
উপসংহারে, এটি লক্ষ করা উচিত যে আইনের নিয়ম যে কোনও গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি। কেউই নয়, যতই উচ্চতর স্থাপন করা হোক না কেন, আইনের above র্ধ্বে। আবুজা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদত্ত জমিটি নিষ্ক্রিয় রিয়েল এস্টেট নয়, এটি পুরোপুরি দখল করা হয়েছে। তদুপরি, এটি নাইজেরিয়ান শিক্ষার ভবিষ্যতের জন্য অনুষ্ঠিত একটি বিশ্বাস।
এটি জানা যাক যে বিধিবদ্ধ সম্পত্তি রাজনৈতিক লুণ্ঠন নয়। এই বোঝার বিপরীতে যে কোনও পদক্ষেপ সামাজিক ন্যায়বিচার, ইক্যুইটি এবং নাইজেরিয়ান সংবিধানের চেতনার প্রতি বিরোধিতা।